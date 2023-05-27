Появились данные о причастности Запада к атаке корабля ЧФ «Иван Хурс»

Источник: Атаковавшие корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» катера были произведены на Западе и управлялись через спутники Starlink

Беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink, заявил осведомленный источник.

По словам источника, аппараты запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году, управление ими осуществлялось посредством вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США, а целеуказание беспилотникам обеспечивали американские средства разведки, передает РИА «Новости».

Источник отметил, что внешний вид украинских морских дронов типа «Микола», собираемых из комплектующих, поставленных Киеву натовцами, совершенно другой. На этом основании источник сделал вывод, что Киеву была передана незадекларированная партия новых морских беспилотных аппаратов западного производства для атак в Черном море. Как считает источник, вероятнее всего, за этим стоит Британия, имеющая большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана.

Он также обратил внимание, что диверсия против ВМФ России произошла в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, что является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии.

Источник подчеркнул, что масштабная накачка Украины оружием и обеспечение ВСУ разведданными для ударов по российским военным объектам все больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с Россией.

Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции, недалеко от пролива Босфор. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.