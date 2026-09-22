  • Новость часаКремль заявил о ежедневном ухудшении ситуации для Украины
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    7 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    5 комментариев
    22 сентября 2026, 13:21 • Новости дня

    Песков назвал импонирующими заявления партии АдГ о контактах с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле позитивно оценили призывы немецкой партии «Альтернатива для Германии» к налаживанию отношений с Россией, отметив их выигрышность на фоне конфронтационной риторики.

    Заявления немецкой партии «Альтернатива для Германии» о необходимости налаживания контактов с Россией вызывают симпатию в Москве, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция этой политической силы выглядит более выигрышно на фоне других немецких политиков.

    «Как политическая сила Германии, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, это не может нам не импонировать», – заявил Песков. Он добавил, что такие слова предпочтительнее конфронтационных высказываний, например, лидера ХДС Фридриха Мерца.

    При этом в Кремле нет данных о конкретных попытках АдГ выйти на связь с российскими властями. Ранее сопредседатель партии Алиса Вайдель призывала возобновить поставки российского газа в Германию, предложив США в качестве возможной стороны переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок российского газа.

    Лидеры оппозиционной фракции запланировали встречу со спецпредставителем президента России для обсуждения перезапуска «Северных потоков».

    Рабочая группа политической силы разработала программный документ для нормализации двусторонних отношений с Москвой.

    20 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал итоги выборов в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании крайне неудачными для своей партии.

    Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире Христианско-демократического союза, Мерц подчеркнул, что политическая сила потерпела серьезное поражение, передает РИА «Новости».

    «Сегодня состоялись еще два голосования, результаты которых оказались очень разными. Результат в Мекленбурге – Передней Померании нельзя приукрашивать. Это катастрофа. ХДС боролся, однако в конечном счете партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе из-за ожидаемых неблагоприятных итогов регионального голосования.

    В Христианско-демократическом союзе возникла угроза отставки политика на фоне падения рейтингов партии.

    Ранее глава правительства называл драматическим поражение консерваторов на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.

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    22 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к истокам

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз (ХДС) вернуться к идеям Конрада Аденауэра после провала партии на выборах в ландтаги Мекленбург – Передняя Померания и Берлин.

    Выступая на открытии художественной выставки в Бундестаге, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сравнила текущую политическую ситуацию с эпохой первого канцлера Аденауэра, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

     «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила она.

    Политик предложила задуматься над тем, чему можно научиться у первого канцлера ФРГ после неудачных земельных выборов. Она подчеркнула, что Аденауэр извлек уроки из прошлого и осознал важность открытости людям при сохранении собственных ценностей.

    Меркель напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, 20 сентября в Мекленбурге – Передней Померании победила партия АдГ с 38,2% голосов, СДПГ получила 35,5%, а ХДС показал худший результат в истории – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, отметив кризис доверия населения к властям ФРГ. При этом канцлер приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение поста.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Мерц отказался уйти в отставку
    Мерц отказался уйти в отставку
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам земельных выборов впервые в истории не прошел в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, при этом канцлер Фридрих Мерц отказался покидать свой пост.

    Христианско-демократический союз не преодолел проходной барьер и не прошел в ландтаг федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это первый случай в истории ФРГ, когда ХДС остался без мест в региональном парламенте, пишет Deutsche Welle.

    Несмотря на историческое поражение своей партии на земельных выборах, Фридрих Мерц заявил, что не планирует покидать пост канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании. Накануне Фридрих Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На прошлой неделе партия Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии.

    Комментарии (8)
    21 сентября 2026, 01:27 • Новости дня
    Партия ХДС во главе с Мерцем впервые не прошла в региональный парламент

    Христианско-демократический союз с Мерцем впервые не прошел в ландтаг

    Tекст: Катерина Туманова

    Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые в истории не смог преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в ландтаг в Мекленбурге-Передней Померании.

    Христианско-демократический союз не проходит в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании, о чем свидетельствуют данные сайта избирательной комиссии. После обработки 100% бюллетеней партия получает всего 4,9% голосов при необходимых 5%.

    Голосование на выборах в ландтаг прошло в воскресенье, 20 сентября. Явка избирателей оказалась высокой и достигла 78,1%.

    При этом партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании, набрав 38,2% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Сопредседатель АдГ Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Германия нуждается в поставках российского газа и заключении мирного соглашения по украинскому конфликту для спасения экономики, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    Немецкая промышленность вновь испытывает острую нехватку дешевых энергоресурсов, заявила Вайдель, передает «Комсомольская правда».

    Выступая в эфире телеканала ZDF, политик напомнила, что топливо из России десятилетиями служило основой экономической модели страны. «Мы снова нуждаемся в ископаемых энергоносителях», – подчеркнула Алис Вайдель.

    По ее словам, для урегулирования энергетического вопроса Берлину необходимо добиваться скорейшего подписания мирного договора на Украине.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» возложила на украинские власти ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток».

    В конце прошлого года политик призвала возобновить закупки дешевого природного газа и нефти из России.

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    21 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Оценивая итоги выборов в парламент Мекленбурга-Передней Померании в Германии, которые показали провал Христианско-демократический союза (ХДС) с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сделал вывод, что канцлер в политике ФРГ не жилец.

    «Судя по всему, ХДС вылетает из земельного парламента в Мекленбурге – Передней Померании, и с треском остаётся без власти в Берлине. Мерц – не жилец», – написал он в Telegram-канале.

    Во время подсчета голосов Лукьянов отмечал, что ХДС на пути к тому, чтобы не попасть в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании, и он оказался прав, партия набрала менее пороговых пяти процентов.

    «Впервые в истории партии (и ФРГ) мимо выборов в одной из земель. Мерц, видимо, всё же имеет шанс на место в анналах», – поиронизировал политолог.

    Сенатор Алексей Пушков считает, то ХДС рушится на глазах. «Для Мерца это не столько унижение, сколько поражение – второе по счету за сентябрь, а потому весьма серьезное. Не случайно сам Мерц назвал это поражение катастрофой. Однако подлинная катастрофа ждет Мерца впереди», – пророчит он.

    Пушков указал на то, что Мерц, когда критиковал предшественника Олафа Шольца  как глава ведущей оппозиционной партии, в глазах многих немцев выглядел героем. «Теперь же он выглядит лузером», – констатировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, так как его партия ХДС впервые не прошла в региональный парламент, уступив «Альтернативе для Германии».

    Ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

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    19 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности

    Военным бундесвера с русскими корнями начали отказывать в переводе в Литву

    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности
    @ Oliver Langel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецким солдатам русского и белорусского происхождения отказывают в зачислении в расквартированную на литовской территории бригаду из-за подозрений в создании угрозы безопасности, пишет местная пресса.

    Вооруженные силы ФРГ ограничивают перемещение некоторых бойцов. Причиной стали проваленные ими проверки военной разведки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Некоторым солдатам с русским или белорусским происхождением отказывают в переводе в литовскую бригаду. Солдаты проваливают проверку безопасности военной разведки. Речь идет о серьезной угрозе», – говорится в публикации.

    Отстраненные от перевода военные могут продолжать службу в бундесвере. Им также не запрещено совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Осенью в новое подразделение в Литве планируют перевести около тысячи человек. А в целом до конца 2027 года Германия собирается разместить в прибалтийской республике тяжелую бригаду численностью до 6 тыс. военнослужащих.

    Президент Литвы Гитанас Науседа подтверждал подготовку соответствующей инфраструктуры. Однако часть местного населения выступает против инициативы из-за исторических параллелей с фашистской оккупацией.

    До этого министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы страны столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для укомплектования подразделения. Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску 5 тыс. солдат и техники к границам Белоруссии.

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    19 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине

    Депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине

    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз тратит деньги на «золотые унитазы» на Украине, когда школам Берлина нужен ремонт, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Европейский союз выделяет Киеву колоссальные суммы, часть которых тратится на роскошь для местных олигархов. При этом инфраструктура самой Германии остро нуждается в обновлении, передает РИА «Новости».

    «Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков – и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», – написала Севим Дагделен в социальной сети X.

    Заявление политика стало реакцией на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о перечислении Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружений. Эти средства выделены в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.

    Ранее европейскую общественность шокировали новости о покупке золотых унитазов окружением Владимира Зеленского.

    Лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала прекратить финансовую поддержку украинской стороны.


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    21 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге-Передней Померании

    АдГ выиграла выборы в Мекленбурге-Передней Померании

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании, набрав 38,2% голосов.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала победу на региональных выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания, получив 38,2% голосов, передает РИА «Новости».

    Такие данные опубликовал местный избирком после подсчета 100% бюллетеней. Явка избирателей оказалась высокой и составила 78,1%.

    Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии, заручившись поддержкой 35,5% проголосовавших. Третью позицию заняла Левая партия с результатом 6,5%. Партия «Зеленые» набрала 5,7% голосов и также прошла в региональный парламент.

    Христианско-демократический союз, возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, впервые в истории не преодолел пятипроцентный барьер, набрав лишь 4,9%. Также в ландтаг не прошла партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость», получившая 4,8% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

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    19 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    В Германии стартовали обязательные медосмотры призывников

    Минобороны ФРГ начало обязательное медосвидетельствование 18-летних немцев

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии стартовало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей для определения их годности к службе в вооруженных силах страны.

    Министерство обороны Германии сообщило о начале обязательного медицинского освидетельствования 18-летних немцев для определения их годности к службе в бундесвере, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с требованиями законодательства началось медицинское освидетельствование лиц 2008 года рождения, подлежащих воинскому учету», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По состоянию на 18 сентября медосмотр прошли около тысячи юношей, которые при заполнении анкеты не выразили заинтересованности в службе. К концу августа ведомство разослало более 451 тыс. анкет для постановки на воинский учет, в первую очередь связываясь с теми, кто хочет служить.

    С 1 января 2026 года для 18-летних юношей введено обязательное анкетирование о готовности служить в армии. С июля 2027 года прохождение медкомиссии станет строго обязательным для всех мужчин, родившихся в 2008 году и позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бундестаг Германии принял закон об обязательном воинском учете молодежи.

    Весной Вооруженные силы ФРГ запланировали регулярные военные сборы для резервистов.

    В августе власти страны приступили к разработке новой модели альтернативной гражданской службы.

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    19 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    В Германии резко выросло число убийств и изнасилований

    Bild: В Германии выросло число убийств и изнасилований

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии зафиксировали значительное увеличение количества убийств и преступлений на сексуальной почве, несмотря на общее снижение уровня преступности в стране.

    По данным криминальной статистики уголовной полиции ФРГ, в 2025 году количество убийств в стране увеличилось на 6,5%, передает РИА «Новости».

    Рост числа изнасилований и особо тяжких преступлений на сексуальной почве оказался еще более заметным и составил 8,5%.

    «Число случаев убийств выросло на 6,5%. Еще более значительным оказался рост случаев изнасилований и особо тяжких преступлений на сексуальной почве – на 8,5%», – цитирует агентство сообщение немецкого издания.

    Несмотря на общее снижение уровня преступности в Германии на 5,6%, значительную долю правонарушителей по-прежнему составляют лица ненемецкого происхождения. Статистика показывает, что среди несовершеннолетних юношей, подозреваемых в насильственных преступлениях, на 1070 немцев приходится 3710 иностранцев.

    Ранее сообщалось о существенном росте числа подозреваемых в насильственных преступлениях среди мигрантов из Турции, Египта, Украины, Пакистана и Туниса, при этом лидируют сирийцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе афганский мигрант зарезал немецкого студента в Трире.

    Немецкие следователи разоблачили преступную сеть выходцев из КНР с видеозаписями изнасилований.

    С 2017 года приезжие совершили в стране 52 тыс. преступлений на сексуальной почве.

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    21 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Bloomberg: В партии Мерца ожидают его скорую отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) допускает скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за серии неудач партии на региональных выборах, пишет Bloomberg.

    В ХДС допускают скорый уход Мерца с поста канцлера ФРГ, передает ТАСС. Причиной возможных перестановок стала серия поражений партии на выборах в парламенты федеральных земель, пишет Bloomberg.

    Многие представители ХДС уверены, что сохранение Мерцем руководящих должностей наносит ущерб партии. Политики опасаются дальнейшего падения рейтинга политической силы среди избирателей.

    Сам Мерц надеется остаться на посту канцлера Германии. Политик планирует заручиться поддержкой ключевых руководителей Христианско-демократического союза для сохранения своих позиций.

    Напомним, партия Христианско-демократический союз впервые в истории не прошла в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании.

    На фоне падения рейтингов угроза отставки Фридриха Мерца возникла еще до начала голосования.

    После оглашения итогов земельных выборов канцлер ФРГ отказался покидать свой пост.

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    22 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Мерц после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ
    Мерц после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц после исторического провала ХДС на выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания пообещал обсудить с партийными лидерами корректировку непопулярных экономических реформ.

    Фридрих Мерц оказался перед выбором между переработкой непопулярного курса экономических реформ, на котором он строил канцлерство, и попыткой отстоять его ценой дальнейшего падения поддержки, пишет Politico. Поводом стали худшие для консерваторов выборы в послевоенной истории Германии и вторая за две недели победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в восточных землях.

    Мерц признал, что отторжение его реформ населением стало одной из главных причин проблемы Христианско-демократического союза, но четкого плана действий не представил. Он назвал результат в Мекленбурге-Передней Померании, где ХДС с 4,9% голосов не прошла в земельный парламент, тяжелым ударом и сообщил о серии встреч в ближайшие дни с руководством партии и премьер-министрами земель для выработки нового курса.

    Несмотря на растущее беспокойство внутри ХДС, партийные руководители публично поддержали канцлера, считая попытку его замены слишком рискованной на фоне лидерства АдГ в опросах и внешнеполитической напряженности. Министр образования от ХДС Карин Приен признала, что программа партии мало привлекательна для избирателей, но заявила, что альтернативной фигуры, способной возглавить консерваторов, пока нет.

    По данным Politico, внутренние совещания фракции ХДС в бундестаге и закрытая встреча руководства в Берлине обещают быть напряженными, однако Мерц удержит пост, пока его критики не договорятся о преемнике. При этом экономисты считают реформы канцлера – включая изменения пенсионной и медицинской систем в условиях старения населения и роста расходов – необходимыми для восстановления конкурентоспособности Германии.

    Опрос фонда имени Ханса Бёклера показал, что около 81% жителей ФРГ обеспокоены своей финансовой безопасностью из-за реформ, а 42% уже сократили потребительские расходы. На этом фоне партнеры по коалиции из Социал-демократической партии Германии заявили о готовности продолжать сотрудничество с консерваторами, но потребовали пересмотра отдельных элементов реформ. Одновременно АдГ во главе с Алисой Вайдель усилила давление на Мерца, объявив свои силы единственными носителями «реальных реформ» и подвергнув критике отказ ХДС от сотрудничества с правыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в партии ХДС ожидали скорую отставку Фридриха Мерца на фоне провалов на выборах. В тот же день сообщалось, что ХДС под руководством Мерца впервые не прошла в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании. В конце прошлой недели Мерц на фоне поражения консерваторов в этой земле назвал результаты голосования катастрофой.

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    19 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Немецкий активист спел «Журавлей» на антивоенном пикете в Берлине

    Активист в Берлине исполнил песню «Журавли» на русском и немецком языках

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Берлина прошел одиночный пикет, участник которого исполнил знаменитую советскую песню на стихи Расула Гамзатова, призывая к изменению внешнеполитического курса ФРГ.

    Участник одиночного антивоенного пикета в центре немецкой столицы спел советскую песню «Журавли» на русском и немецком языках, передает РИА «Новости».

    Мужчина установил звукоусиливающую аппаратуру на оживленной торговой улице недалеко от станции метро Вильмерсдорферштрассе.

    Активист выставил написанные от руки плакаты с призывами изменить внешнеполитический курс Германии. Он исполнил композицию Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова под звучавшую из колонки музыку. Выступление на двух языках привлекло внимание прохожих, которые останавливались послушать песню и прочитать требования на плакатах.

    Акция состоялась в рамках германской инициативы «Война и холод? Нет, спасибо! Пикет за мир и сотрудничество». Ее участники предлагают провести в ФРГ референдум о запуске газопровода «Северный поток – 2» и отмене санкций Евросоюза. Инициатива также подразумевает отказ Германии от участия в конфликтах и прекращение поставок оружия в зоны боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники митинга против закрытия Русского дома в Берлине исполнили песню «Пусть всегда будет солнце».

    В начале сентября несколько сотен протестующих собрались у здания этого культурного учреждения на улице Фридрихштрассе.

    Месяцем ранее жители германской столицы вышли на масштабную акцию против поставок оружия Украине.

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    19 сентября 2026, 15:59 • Новости дня
    Volkswagen запланировал сокращение более 4 тыс. рабочих мест на заводах Porsche

    Handelsblatt: Volkswagen лишит работы тысячи сотрудников на заводах Porsche

    Tекст: Мария Иванова

    Ради снижения издержек немецкий автогигант Volkswagen намерен дополнительно сократить около 4,1 тыс. рабочих мест на заводах своей дочерней компании Porsche.

    Руководство автогиганта подготовило масштабную программу оптимизации расходов, передает РИА «Новости».

    «Для бренда Porsche план из Вольфсбурга предусматривает сокращение примерно 4,1 тыс. рабочих мест», – говорится в публикации немецкой прессы.

    Новые меры дополнят уже существующие договоренности об увольнениях. С учетом прошлых решений общее число ликвидированных позиций достигнет 9 тыс. из изначальных 23 тыс. При этом компания гарантирует сохранение ключевых производственных площадок и отказывается от увольнений по организационным причинам до 2035 года.

    Точный список предприятий, которых коснется оптимизация штата, пока не раскрывается. Летом появлялась информация о намерении концерна ликвидировать до 100 тыс. позиций по всему миру из общего числа в 657 тыс. сотрудников, так как шесть из девяти членов правления опасаются закрытия компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября наблюдательный совет автогиганта утвердил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест.

    До этого руководство компании наметило ликвидацию до 140 тыс. позиций из-за критического положения.

    В целом количество сотрудников в автомобильной промышленности Германии упало до рекордного минимума за последние два десятилетия.

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