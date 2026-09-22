Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.2 комментария
Песков назвал импонирующими заявления партии АдГ о контактах с Россией
В Кремле позитивно оценили призывы немецкой партии «Альтернатива для Германии» к налаживанию отношений с Россией, отметив их выигрышность на фоне конфронтационной риторики.
Заявления немецкой партии «Альтернатива для Германии» о необходимости налаживания контактов с Россией вызывают симпатию в Москве, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция этой политической силы выглядит более выигрышно на фоне других немецких политиков.
«Как политическая сила Германии, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, это не может нам не импонировать», – заявил Песков. Он добавил, что такие слова предпочтительнее конфронтационных высказываний, например, лидера ХДС Фридриха Мерца.
При этом в Кремле нет данных о конкретных попытках АдГ выйти на связь с российскими властями. Ранее сопредседатель партии Алиса Вайдель призывала возобновить поставки российского газа в Германию, предложив США в качестве возможной стороны переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок российского газа.
Лидеры оппозиционной фракции запланировали встречу со спецпредставителем президента России для обсуждения перезапуска «Северных потоков».
Рабочая группа политической силы разработала программный документ для нормализации двусторонних отношений с Москвой.