Туроператоры опровергли слухи о ковид-апокалипсисе в Таиланде

Туроператоры опровергли отмену туров в Таиланд из-за вспышки коронавируса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские туроператоры не предупреждали путешественников об опасности заражения коронавирусом в королевстве и не отменяют оплаченные поездки, передает ТАСС.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что официальной вспышки COVID-19 в стране нет, а местные власти не вводят никаких ограничений.

«АТОР от лица всего туроператорского сообщества со всей ответственностью заявляет: туроператоры не выпускали и не выпускают для туристов каких-либо предупреждений об угрозах в Таиланде, не отменяют из-за этого уже оплаченные туры и не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ, ввиду отсутствия угрозы безопасности в Таиланде», – пояснили в ассоциации.

Заболеваемость коронавирусом в Таиланде сейчас почти в три раза ниже показателей предыдущих трех лет. Летальность при этом остается на уровне обычного гриппа. В АТОР добавили, что всплеска аннуляций туров не наблюдается, а показатели находятся на среднегодовом уровне.

Генеральный представитель компании Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков также опроверг слухи о срыве туров. По его словам, в Таиланде нет требований ПЦР-тестов, карантинов или масочного режима. Совладелец пхукетского туроператора Travel Service Эльёр Шеркулов назвал слухи о ковид-апокалипсисе преувеличенными и отметил, что паника создана искусственно из рутинной медицинской сводки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября власти Таиланда сократили безвизовый срок пребывания для россиян до 30 дней.

Ранее министерство иностранных дел королевства заверило туристов в полной безопасности отдыха на местных курортах.