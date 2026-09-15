Новые правила безвизового въезда в Таиланд вступили в силу

Таиланд сократил срок пребывания без визы для граждан России и ряда других стран

Tекст: Антон Антонов

Это произошло по истечении 15 дней с момента публикации соответствующего уведомления таиландского министерства внутренних дел в «Королевской газете». Новые правила распространяются на 60 стран и территорий, включая Россию, и заменяют постановление от 15 июля 2024 года о 60-дневном безвизовом режиме для граждан 93 государств. Документ подписал премьер-министр и глава МВД Таиланда Анутхин Чанвиракун, передает ТАСС.

Для россиян ограничение в 30 дней действует в рамках межправительственного соглашения России и Таиланда от 2005 года. Представитель таиландского МИД уточнил, что россияне могут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней без выезда из страны, оплатив сбор в размере 1,9 тыс. батов (57 долларов) в иммиграционном офисе до истечения срока действия штампа.

Отдельный список стран, включающий Азербайджан, Белоруссию и Сербию, получил право на визу по прибытии. С Аргентиной, Бразилией, Перу, Республикой Корея и Чили у Таиланда действуют соглашения о безвизовых поездках на срок до 90 дней. Пересечь границу по земле без визы можно не более двух раз в год, кроме граждан Брунея, Индонезии, Малайзии и Сингапура – для прилетающих авиарейсами ограничений по числу въездов нет.

Генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда Мангкон Пратхумкеу отметил, что иностранцы, включая россиян, въехавшие в страну до 15 сентября, сохраняют право на пребывание до 60 дней по старым правилам. Посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил: «Согласно исследованиям местных экспертов, средний срок пребывания россиян составляет примерно 11-12 дней. Этого вполне достаточно, чтобы уложиться в отведенные соглашением 30 дней». Он добавил, что желающим остаться дольше придется урегулировать статус по новым правилам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство внутренних дел Таиланда распорядилось вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранцев начиная с 15 сентября 2026 года.

Генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда сообщил, что россияне с этой даты смогут находиться в стране без визы не более 30 дней.

Эксперт по туризму Майя Котляр отметила, что нововведение затронет лишь узкий сегмент российских «зимовщиков» и удаленных работников, не повлияв на обычных туристов.