14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями
Российский банк ВТБ оказался среди финансовых организаций с наиболее масштабными санкционными ограничениями, сообщило Министерство финансов США.
«ВТБ входит в число финансовых организаций мира, в отношении которых действуют наиболее масштабные финансовые ограничения», – говорится в заявлении ведомства.
Американское министерство также предупредило, что любое взаимодействие с российским банком может повлечь серьезные санкционные риски для структур из США, передает
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес российский банк ВТБ в иранский санкционный список.
Ранее американское ведомство добавило в тот же перечень турецкий банк Golden Global с его дочерними структурами.
Незадолго до этого министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности как заключения сделки с Тегераном, так и продолжения санкционного давления или новых ударов.