14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
Саудовская авиация ударила по Йемену
ВВС Саудовской Аравии атаковали цели у города Зубаб на побережье Красного моря в провинции Таиз в Йемене, сообщает агентство SABA, близкое к йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы).
По данным SABA, в результате авиаударов есть жертвы среди мирных жителей.
Точное число погибших и раненых пока не уточняется, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда в Саудовской Аравии десятками ракет и беспилотников.
Ранее хуситы заявили о взятии под контроль шести округов в йеменских провинциях Таиз и Ходейда.