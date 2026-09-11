Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.18 комментариев
Цена барреля нефти Brent в ходе торгов превысила 109 долларов
Цена нефти марки Brent впервые с весны поднялась выше 109 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерса с поставкой в ноябре превысила 109 долларов за баррель – впервые с 21 мая. Котировки росли на 1,33%, достигнув отметки 109,06 доллара за баррель, передает ТАСС.
Позднее темпы роста замедлились: стоимость барреля составила 108,81 доллара, что соответствует повышению на 1,1%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главные советники американского президента допускают, что война с Ираном продлится до конца работы нынешней администрации США.
Иран установил запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива.