Россия заявила о готовности поставлять нефть и СПГ во Вьетнам

Россия и Вьетнам договорились о поставках нефти и СПГ и развитии торговли

Tекст: Вера Басилая

Россия готова начать поставки нефти и сжиженного природного газа во Вьетнам. Это решение было закреплено в совместном российско-вьетнамском коммюнике, принятом по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Ханой. Документ подчеркивает важность развития новых энергетических проектов, включая возобновляемую энергетику, как перспективное направление сотрудничества, передает ТАСС.

В коммюнике также подчеркивается необходимость развития транспортных перевозок и активного использования режима свободной торговли между двумя странами. Стороны обсудили меры по укреплению двусторонней торговли, включая применение Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Социалистической Республикой Вьетнам, подписанного в 2015 году. Партнеры поддержали идею наращивания взаимных поставок продукции.

Также стороны договорились о развитии железнодорожного и морского сообщения, мультимодальных грузовых перевозок и изучении способов взаиморасчетов по внешнеторговым и другим операциям.

Кроме того, в коммюнике подчеркивается поддержка мирного урегулирования конфликтов. Россия и Вьетнам призывают к сдержанности и мирному решению разногласий, в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Ранее Мишустин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом для встреч с высшими должностными лицами страны и обсуждения совместных проектов.

В ходе переговоров с премьер-министром Вьетнама в Ханое Мишустин заявил, что Россия и Вьетнам обладают значительными перспективами для совместной работы в атомной энергетике.