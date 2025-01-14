Мишустин предложил Вьетнаму проекты в атомной энергетике

Мишустин заявил о возможности сотрудничества России и Вьетнама в атомной энергетике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия и Вьетнам имеют хорошие возможности для сотрудничества в сфере атомной энергетики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул поддержку проекта создания Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.

Премьер-министр России отметил, что энергетическое сотрудничество играет стратегическую роль в отношениях двух стран. Он напомнил о многолетней работе совместного предприятия «Вьетсовпетро» на нефтегазовых месторождениях во Вьетнаме и проектах «Русвьетпетро» в России. Кроме того, Мишустин выразил заинтересованность в расширении транспортно-логистического взаимодействия, включая увеличение морских грузоперевозок между портами России и Вьетнама.

В дополнение к атомной энергетике Россия предложила Вьетнаму совместные проекты в области цифровых технологий, включая искусственный интеллект, большие данные и кибербезопасность.

Мишустин отметил важность наращивания торгово-экономического взаимодействия, подчеркнув, что в прошлом году взаимный товарооборот между странами увеличился на 24%. Это стало возможным благодаря соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом для встреч с высшими должностными лицами страны и обсуждения совместных проектов. Россия выразила поддержку стремлению Вьетнама присоединиться к многоплановой деятельности БРИКС на саммите в Казани. Генерал Лыонг Кыонг стал президентом Вьетнама.