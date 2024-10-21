Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.3 комментария
Генерал Лыонг Кыонг стал президентом Вьетнама
Парламент Вьетнама избрал генерала Лыонг Кыонга новым президентом страны
Вьетнамский парламент проголосовал за избрание генерала Лыонг Кыонга в качестве нового президента страны.
Лыонг Кыонг является постоянным членом секретариата Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама, сообщает ТАСС.
Напомним, в июне Вьетнам посещал президент России Владимир Путин. Он отмечал, что Вьетнам является одним из самых надежных партнеров России, а отношения между странами выдержали испытания времени.
Путин также заявил о намерении России углубить стратегическое партнерство с Вьетнамом.
Кроме того, Путин подчеркнул переход России и Вьетнама на расчеты в национальных валютах, объем которых в первом квартале 2024 года составил почти 60%.