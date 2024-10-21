Генерал Лыонг Кыонг стал президентом Вьетнама

Парламент Вьетнама избрал генерала Лыонг Кыонга новым президентом страны

Tекст: Елизавета Шишкова

Лыонг Кыонг является постоянным членом секретариата Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама, сообщает ТАСС.

Напомним, в июне Вьетнам посещал президент России Владимир Путин. Он отмечал, что Вьетнам является одним из самых надежных партнеров России, а отношения между странами выдержали испытания времени.

Путин также заявил о намерении России углубить стратегическое партнерство с Вьетнамом.

Кроме того, Путин подчеркнул переход России и Вьетнама на расчеты в национальных валютах, объем которых в первом квартале 2024 года составил почти 60%.



