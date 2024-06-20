Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.2 комментария
Путин заявил о цели России углубить стратегическое партнерство с Вьетнамом
Россия твердо нацелена на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом, заверил президент Владимир Путин генсека ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
По его словам, всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом остается в числе приоритетных направлений российской внешней политики, передает ТАСС.
Российский лидер отметил, что Москва готова продолжать активную совместную работу по широкому спектру тем, включая экономические, научно-технические сферы, оборону, безопасность и гуманитарные контакты.
Путин добавил, что отношения между Россией и Вьетнамом прошли испытания временем, в том числе и в годы героических боев вьетнамского народа за свою независимость.
По словам Путина, продолжается взаимодействие в области подготовки кадров. За все годы в российских вузах были подготовлены около 75 тыс. вьетнамских специалистов. В рамках государственной квоты в России сейчас получают образование более 3 тыс. граждан.
Глава государства подчеркнул, что у здания ЦК главу его ожидал почетный караул. После краткого приветствия и церемонии фотографирования президент и генсек направились в зал переговоров.
Ранее Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России.