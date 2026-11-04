По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин назвал искусство народов России русским для всего мира
Президент Владимир Путин заявил, что самобытное искусство всех народов России воспринимается в мире как русское.
Президент Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России» заявил, что самобытное искусство всех проживающих в стране народов воспринимается в мире как русское.
«Самобытное искусство всех народов нашей страны, для всего мира оно тоже русское», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Международная неделя «Народы России», направленная на укрепление единства граждан, проходит по всей стране со 2 по 8 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин приехал на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве.
Во вторник глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям назвал культурное многообразие силой народов страны и выступил за продолжение лучших проектов Года единства народов России.