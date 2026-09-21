Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Минздрав: Женщины болеют раком чаще мужчин
В России уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин превысил аналогичный показатель у мужчин, достигнув почти 498 случаев на 100 тыс. человек, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
Каприн сообщил об увеличении числа онкологических заболеваний в стране, передает ТАСС. В 2025 году показатели составили 493,85 случая на 100 тыс. населения. «Если в 2021 году грубый показатель заболеваемости составлял 397,91 случая на 100 тыс. населения, то в 2024 году – уже 478,11, а этот же показатель за 2025 год – 493,85. При этом у женщин он несколько выше: 497,76 против 489,35 у мужчин», – сказал он.
Чаще всего у россиян диагностируют опухоли кожи (за исключением меланомы). Затем следуют рак молочной железы, предстательной железы, злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого и ободочной кишки.
Структура заболеваемости у мужчин и женщин различается. У мужчин лидирует рак предстательной железы, у женщин – рак молочной железы. При этом перечень может меняться в зависимости от возраста населения, факторов риска, образа жизни и возможностей диагностики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России большинство новых случаев рака приходится на женщин.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал рост риска развития онкологии в ближайшие 25 лет.
Количество выживающих в течение года после постановки диагноза россиян увеличилось на 25%.