Синоптик назвал опасную для здоровья москвичей погоду

Тишковец назвал температуру выше +27 климатическим стрессом

Tекст: Катерина Туманова

«Любое экстремальное повышение температуры, выше 27 градусов – это вхождение в зону климатического стресса, и это удар по здоровью. То есть нам не нужна 30-градусная жара, 35-градусная и т. д. Нет, это всегда проблемы со здоровьем, особенно у людей, которые подвержены этим переменам», – заявил он РИА «Новости».

Синоптик отметил, что нормальный летний климат для столичного региона предполагает ночные температуры от +10 до +15 градусов, а дневные – от +21 до +26 градусов. Показатели от +27 до +30 градусов не являются нормой.

Тишковец добавил, что прошедшее лето в Москве оказалось в среднем на полградуса теплее нормы, несмотря на жалобы на холод и дожди. По его словам, лето было неустойчивым, но в целом соответствовало климатической норме для средней полосы России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тишковец спрогнозировал выпадение 75% месячной нормы осадков в Москве. Метеоролог Позднякова сообщила о продолжении бабьего лета в столице. Биолог назвал сроки наступления золотой осени в Москве.



