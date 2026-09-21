Добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии снизилась на 200 тыс. баррелей

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters со ссылкой на двух работающих там инженеров, добыча нефти на месторождении Эш-Шарара, расположенном к юго-западу от Триполи, резко упала, передает ТАСС. По данным инженеров, работающих на объекте, объем извлекаемого сырья снизился примерно на 200 тыс. баррелей в сутки, опустившись до 100-105 тыс. баррелей.

Производственная мощность Эш-Шарары оценивается примерно в 300 тыс. баррелей в сутки. Точные причины нынешнего сокращения добычи пока не называются. Однако ранее подобные инциденты происходили из-за протестов, политических конфликтов и технических проблем, возникших в результате диверсий.

На прошлой неделе Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) предупреждала о возможном объявлении форс-мажора. Это было связано с остановкой добычи на двух северо-западных месторождениях – Эт-Тахара и Эль-Хамада – из-за незаконного перекрытия задвижки на основной линии. Впоследствии работа на этих объектах возобновилась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе конфликт с охраной привел к остановке добычи на ливийских месторождениях Аль-Хамада и Ат-Тахара.

Весной взрыв трубопровода остановил работу крупного месторождения Шарара.