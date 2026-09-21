Кабмин поддержал идею «Единой России» выделить 1,2 млрд рублей на соцгазификацию

Tекст: Дарья Григоренко

На подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям дополнительно направят 1,2 млрд рублей, говорится в Telegram-канале партии «Единая Россия». Предложение по расширению программы ранее поддержал президент Владимир Путин.

Выделенные средства позволят в 2026 году обеспечить необходимым оборудованием и подключить к сетям более 13 тыс. семей в 56 регионах. В рамках социальной газификации граждане могут бесплатно подвести газ до границ земельного участка.



«Подключения в рамках социальной газификации идут круглый год. Но хочу обратить ваше внимание на то, что в значительной части страны уже начался отопительный сезон. В таких условиях все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для людей и должны выполняться отлаженно и четко», – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

Льготные категории граждан также получают помощь на приобретение оборудования и проведение работ внутри участка. К ним относятся многодетные семьи, участники специальной военной операции и их близкие, инвалиды I группы, люди с невысокими доходами и ухаживающие за детьми с ограничениями по здоровью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил выделение регионам дополнительных средств на социальную газификацию.

Глава государства высоко оценил роль партии «Единая Россия» в реализации данной программы.

Российский лидер назвал этот проект одной из важнейших инициатив для всей страны.