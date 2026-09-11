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Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова
Euronews: Франция поддержала предложение Словакии снять санкции с Усманова
Франция поддержала инициативу Словакии по исключению российского предпринимателя Алишера Усманова из европейских санкционных списков, что вызвало недовольство среди других стран Евросоюза, сообщил телеканал Euronews.
«Правительство Франции присоединилось к Словакии в попытках добиться исключения российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка», – говорится в сообщении Euronews.
Подобный шаг французских властей вызвал сильное раздражение у европейских партнеров, отмечает телеканал. Дипломаты считают, что в основе такого решения лежат экономические мотивы, и большинство государств ЕС не разделяют позицию Парижа.
Ранее Словакия уже вызывала недовольство коллег по Евросоюзу, создавая препятствия при продлении санкций в марте. Теперь позиция Франции может дополнительно осложнить процесс продления ограничений, который требует единогласного одобрения всех стран.
Париж называет снятие санкций с Алишера Усманова политическим компромиссом со Словакией, чтобы избежать блокировки решений со стороны Братиславы. Страны Евросоюза должны согласовать продление санкций до 15 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Германии запретил люксембургскому медиахолдингу называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar.
Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против бизнесмена по подозрению в отмывании денег.
До этого Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Михаила Фридмана и Петра Авена об отмене персональных ограничений.