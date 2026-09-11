Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?5 комментариев
Путин и Моди обсудили сотрудничество во всех ключевых областях
Путин и Моди обсудили сотрудничество в политике и обороне
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры, охватившие широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия в ключевых сферах, сообщил МИД Индии.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры, где затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, передает ТАСС.
«Лидеры обсудили ход двустороннего сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах, а также в областях энергетики, космоса, мобильности кадров и гуманитарных связей», – говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Нью-Дели. Ранее российский лидер отметил активное развитие двустороннего взаимодействия в атомной энергетике.
До этого главы государств обсудили расширение экономического партнерства на полях саммита ШОС.