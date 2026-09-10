Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.3 комментария
Песков сообщил о переносе совещания Путина с правительством
Песков: Совещание Путина с правительством перенесли из-за саммита БРИКС
Президент Владимир Путин перенес запланированное совещание с членами правительства из-за необходимости подготовки к предстоящему саммиту БРИКС в Индии.
Запланированное на 10 сентября совещание президента России Владимира Путина с кабинетом министров отложено из-за интенсивной подготовки главы государства к саммиту БРИКС.
«Сегодняшняя встреча с правительством, которая была изначально запланирована и нами анонсирована, перенесена – будет, видимо, через неделю – в связи с тем, что идет подготовка к саммиту БРИКС. Обычный, рутинный перенос», – пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также сообщил, что глава государства провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Вечером Владимир Путин отправится в Нью-Дели для участия в международном саммите.
Ранее Песков сообщил о скором визите Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии совместно посетят несколько деловых мероприятий.
Также политики обсудят двустороннее экономическое сотрудничество в закрытом формате.