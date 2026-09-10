Песков сообщил о переносе совещания Путина с правительством

Песков: Совещание Путина с правительством перенесли из-за саммита БРИКС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Запланированное на 10 сентября совещание президента России Владимира Путина с кабинетом министров отложено из-за интенсивной подготовки главы государства к саммиту БРИКС.

«Сегодняшняя встреча с правительством, которая была изначально запланирована и нами анонсирована, перенесена – будет, видимо, через неделю – в связи с тем, что идет подготовка к саммиту БРИКС. Обычный, рутинный перенос», – пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что глава государства провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Вечером Владимир Путин отправится в Нью-Дели для участия в международном саммите.

Ранее Песков сообщил о скором визите Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии совместно посетят несколько деловых мероприятий.

Также политики обсудят двустороннее экономическое сотрудничество в закрытом формате.