Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
Россия заблокировала десятки тысяч бутылок армянской газировки
Роспотребнадзор заблокировал продажу более 70 тыс. бутылок армянской газировки
Роспотребнадзор инициировал блокировку реализации минеральной воды и газированных напитков из Армении из-за нарушений обязательных требований к продукции.
Государственная система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора приостановила реализацию более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).
«По поручению Роспотребнадзора для «недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ» ЦРПТ – оператор государственной системы маркировки «Честный знак» – приостановил реализацию более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков. Причиной стали выявленные нарушения производителями обязательных требований к продукции», – говорится в сообщении ЦРПТ.
Блокировка затронула отдельные партии минеральной воды BJNI, природной питьевой воды «Просто Азбука», включая детскую, и безалкогольного напитка «Мохито» торговой марки DARBAS. В ЦРПТ подчеркнули, что мера распространяется только на партии, произведенные в определенные даты, и не затрагивает остальную продукцию этих компаний, передает ТАСС.
Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил, что реализация указанных партий запрещена в розничных и онлайн-каналах до завершения проверок. Он добавил, что интеграция системы маркировки с кассами позволяет мгновенно защищать потребителей, и с начала 2026 года «Честный знак» предотвратил продажу 48 млн бутылок воды с нарушениями сроков годности и других требований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Роспотребнадзор приостановил реализацию 64,5 млн бутылок армянской минеральной воды «Джермук».
В том же месяце государственная система маркировки заблокировала продажу 112 тыс. бутылок питьевой воды Baikal pearl.
В июне Россельхознадзор запретил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении.