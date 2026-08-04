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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    23 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    64 комментария
    4 августа 2026, 06:25 • Новости дня

    Над Тульской областью уничтожили три беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Системы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата на территории Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

    «Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены три украинских беспилотника. Пострадавших нет», – заявил губернатор в Max.

    Глава области также добавил, что, по предварительным данным, в результате инцидента не было зафиксировано разрушений жилых зданий или объектов инфраструктуры.

    Ранее в ночь на вторник в Ленобласти уничтожили шесть беспилотников. Через некоторое время дроны поразили складскую зону в Тосненском районе этого региона.

    3 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
    @ Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о деталях разговора с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Меркель в беседе с Вованом и Лексусом подтвердила, что мирные договоренности использовались исключительно для вооружения Украины, передает РИА «Новости». Подготовка к беседе заняла несколько недель и включала длительную переписку с окружением политика.

    «Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать: "Гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?"», – поделились пранкеры. Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

    Меркель, по словам пранкеров, предоставила своего переводчика и просила сохранить беседу в тайне. Она подтвердила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы обмануть Россию и дать Украине время на наращивание военной мощи. Напомним, что Минск был площадкой для мирных переговоров в период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год.

    Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали об истории своего увлечения телефонными розыгрышами.

    Политолог Станислав Ткаченко напомнил о недоверии Москвы к Ангеле Меркель из-за обмана российской стороны в 2015 году.

    Президент России Владимир Путин указал на использование западными странами дипломатических договоренностей для усиления военного потенциала Киева.

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    3 августа 2026, 08:03 • Новости дня
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    @ Алексей Коновалов/ТАСC

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник российские Вооруженные силы поразили сразу несколько судов, доставлявших грузы военного назначения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Беспилотные летательные аппараты поразили в Черном море три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, также в порту Николаева поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом в порту Николаева.

    В этот же день Вооруженные силы России нанесли удары по резервуарам с горючим в Одессе.

    Неделей ранее российские беспилотники атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане.

    Комментарии (9)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе

    Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель ужаснулась мобилизации в Одессе

    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе
    @ Tarasov/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала инцидент со стрельбой в Одессе, где мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата, пытавшимся силой отправить его на передовую.

    «Вот как выглядит принудительный призыв на военную службу, когда он превращается в охоту на людей. На мужчин охотятся на улицах, вытаскивают из домов и отправляют на фронт практически без подготовки, в то время как власть имущие остаются в безопасности. Отчаяние порождает насилие», – заявила она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Мендель также подчеркнула необходимость создания справедливой и прозрачной системы призыва на основе добровольности. По ее словам, текущая ситуация лишь терроризирует граждан и толкает их на край пропасти.

    Накануне в Одессе местный житель открыл огонь по сотрудникам военкомата, которые пытались забрать его на фронт.

    Весной бывшая пресс-секретарь президента Украины назвала принудительный призыв средневековой жестокостью.

    В конце апреля группа подростков в Одессе силой отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

    Месяцем ранее другой одессит металлической цепью прогнал четверых военных к микроавтобусу.

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    3 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам в порту Николаева и акватории Черного моря, уничтожив доставленное для противника вооружение, сообщили в Минобороны.

    Российские дроны атаковали транспортные корабли, перевозившие снаряжение для украинских войск. Информацию об успешной операции официально канале Max Министерства обороны.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в результате налета беспилотников поражены два сухогруза в порту Николаева прямо во время выгрузки. Еще два судна с военными грузами дроны настигли непосредственно в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с оружием в порту Николаева. В этот же день войска уничтожили резервуары с горючим в Одессе.

    Неделей ранее беспилотники атаковали два судна с военным грузом в Николаеве.

    Комментарии (4)
    3 августа 2026, 11:10 • Новости дня
    Пушилин сообщил о сломленном сопротивлении ВСУ в Красном Лимане
    Пушилин сообщил о сломленном сопротивлении ВСУ в Красном Лимане
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения продолжают планомерную зачистку Красного Лимана, заявил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Вооруженные силы Украины прекратили оказывать организованное сопротивление на территории Красного Лимана, пояснил Пушилин «Вестям».

    «Бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, а наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая [город]», – рассказал глава региона.

    До этого Минобороны сообщало, что операторы российских БПЛА группировки «Запад» пресекли попытки украинских подразделений доставить материальные средства на передовые позиции под Красным Лиманом.

    В конце июля российские войска выбили основные силы противника из Красного Лимана.

    Операторы беспилотников нанесли огневое поражение украинским подразделениям за пределами города.

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    3 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Зеленский подтвердил назначение Умерова главой СВР
    Зеленский подтвердил назначение Умерова главой СВР
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящее назначение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки.

    Об этом он заявил в ходе совещания с украинскими послами в Киеве, передает ТАСС.

    «Чтобы у него было больше возможностей заниматься одновременно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины», – подчеркнул Зеленский.

    Кроме того, Зеленский сообщил о смене руководства в Совете национальной безопасности и обороны. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко, чье назначение ожидается на специальном заседании ведомства уже на этой неделе.

    Ранее Умеров занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Женеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Рустем Умеров оказался в центре масштабного коррупционного скандала.

    Украинские средства массовой информации опубликовали аудиозаписи его деловых разговоров с бизнесменом Тимуром Миндичем.

    В прошлом году Владимир Зеленский назначил чиновника секретарем Совета национальной безопасности и обороны ради официального статуса на переговорах.

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    3 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    В Крыму трое мирных жителей погибли при ночной атаке ВСУ
    В Крыму трое мирных жителей погибли при ночной атаке ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе атаки украинских боевиков на Крымский полуостров в ночь на понедельник погибли три человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», – указал Аксенов в Max.

    Глава республики пожелал скорейшего выздоровления двоим пострадавшим и подчеркнул, что местные власти обязательно окажут необходимую помощь семьям, не оставив жителей без поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства противовоздушной обороны перехватили 635 украинских дронов над регионами страны.

    Месяцем ранее в ходе налета беспилотников на Керчь погибла местная жительница.

    В начале июня жертвами удара по нежилым объектам Симферополя стали три человека.

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    3 августа 2026, 21:54 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал полное исчезновение топлива на украинских АЗС в августе

    Эксперт Леушкин сообщил о закрытии в августе украинских АЗС из-за нехватки топлива

    Эксперт спрогнозировал полное исчезновение топлива на украинских АЗС в августе
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Острая нехватка горючего может привести к остановке работы автозаправочных комплексов на Украине уже в августе, сообщил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

    Острая нехватка горючего может привести к остановке работы автозаправочных комплексов на Украине уже в августе, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Топливный эксперт Дмитрий Леушкин подчеркнул, что нехватка ресурсов заметна уже сегодня. «Дефицит на заправках ощущается уже сейчас, учитывая что на некоторых АЗС и вовсе установлены лимиты», – заявил специалист.

    Российские военные уничтожили очередную партию используемых украинской армией топливных объектов. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой атаки на прифронтовые автозаправочные станции.

    Бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил о начале острого дефицита горючего.

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    3 августа 2026, 20:38 • Новости дня
    Зеленский уволил посла Украины в США Стефанишину

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ольги Стефанишиной от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

    Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Зеленского, передает ТАСС. В указе говорится: «Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных штатах Америки». Причины кадрового решения в документе не уточняются.

    Ольга Стефанишина заняла пост посла Украины в США в 2025 году. До этого она занимала должность вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также возглавляла переговорное направление Киева по вопросам сближения с Евросоюзом.

    На дипломатическом посту в Вашингтоне Стефанишина отвечала за развитие отношений Украины и США, включая взаимодействие в сфере безопасности, оборонного сотрудничества и поддержки Киева со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ольга Стефанишина приняла решение завершить карьеру из-за нераскрытых личных обстоятельств.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о вероятном предъявлении дипломату обвинений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.

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    3 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    На Украине предложили возродить бронепоезда

    На Украине предложили запустить бронированные поезда

    На Украине предложили возродить бронепоезда
    @ Martin Hlauka (Pescan)/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады от политической партии «Слуга народа» Юрий Камельчук сообщил о вероятном запуске специальных бронированных поездов на Украине.

    По словам парламентария, такой вариант сейчас вынужденно рассматривается на официальном уровне. Главной причиной для подобных нововведений стали постоянные атаки на стандартные железнодорожные локомотивы, передает Страна.ua.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники атаковали два украинских локомотива в Днепропетровской области. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил об уничтожении более 200 тепловозов ВСУ.

    Из-за дефицита техники украинские военные стали использовать старые советские паровозы.

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    3 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
    Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за минувшие сутки установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку, сообщается в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Анискино, Ивановки, Казачьей Лопанм, Липцов и Больших Проходов Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Уланово, Степовым и Кияницей.

    При этом ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки, Сидорово, Маяков, Райгородка и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Веролюбовки, Николайполья, Никаноровки, Славянска, Ясногорки и Куртовки ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Грузского, Матяшево, Новониколаевки, Анновки, Доброполья, Белозерского и Водянского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, бронемашина и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

    До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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    3 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Латвийский волонтер призвал граждан больше пить для помощи ВСУ

    Жителей Латвии призвали больше пить для передачи конфискованных машин на Украину

    Латвийский волонтер призвал граждан больше пить для помощи ВСУ
    @ Arvo Meeks/Imago/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Ради снабжения украинской армии латвийским автомобилистам посоветовали чаще садиться за руль пьяными, чтобы увеличить количество конфискованных транспортных средств.

    Глава латвийского общества по ремонту изъятых у нетрезвых автомобилистов машин Каспарс Берзиньш посоветовал жителям страны чаще употреблять спиртное, передает РИА «Новости». Транспортные средства нарушителей восстанавливают и направляют в распоряжение ВСУ.

    «Пейте и поддерживайте Украину. Это наш слоган. Если у человека нет разума, он пьет. И жертвует», – заявил представитель организации «Твои друзья».

    Берзиньш добавил, что перед отправкой на Украину автомобили проходят небольшой ремонт, поскольку часто получают повреждения в авариях или при уходе от полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущего года латвийские власти безвозмездно отправили на Украину 187 конфискованных за нетрезвое вождение автомобилей.

    К началу года местные водители лишились свыше 2 тыс. переданных Киеву машин.

    В ноябре прошлого года Рига передала украинским вооруженным силам 21 бронетранспортер финского производства.

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    3 августа 2026, 11:49 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Геленджик погибли три человека
    При атаке БПЛА на Геленджик погибли три человека
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате удара дрона по гражданской инфраструктуре кубанского курорта Геленджик скончались три человека, еще 13 мирных жителей получили ранения, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

    Удар пришелся по селу Архипо-Осиповка, уточнил губернатор в Max.

    Пострадавшим, среди которых есть дети, сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На местах падения фрагментов аппарата работают оперативные и специальные службы.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региона.

    Он подчеркнул, что атака велась на объекты гражданской инфраструктуры.

    Губернатор поручил руководителю Геленджика Алексею Богодистову оказать всестороннюю поддержку семьям жертв и получившим травмы гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле при массированной атаке дронов на Краснодарский край погиб один человек.

    Месяцем ранее в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани скончался местный житель.

    Весной из-за ночного налета украинских беспилотников власти Геленджика вводили режим локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне Голубая Бухта.

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    3 августа 2026, 08:25 • Новости дня
    Марочко сообщил о негативном отношении солдат ВСУ к Драпатому

    Марочко: Бойцы ВСУ недовольны новым главкомом Драпатым

    Марочко сообщил о негативном отношении солдат ВСУ к Драпатому
    @ Public Domain

    Tекст: Вера Басилая

    Специалисты радиоэлектронной разведки ВС России при анализе данных отмечают негативное отношение рядового состава к новому главкому Михаилу Драпатому, ему присвоили пренебрежительное прозвище «Гашишник», заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о недовольстве украинских солдат новым руководством, передает ТАСС.

    По его словам, в разговорах на линии боевого соприкосновения военнослужащие упоминают нового командующего в негативном ключе. Солдаты даже дали ему прозвище «Гашишник».

    Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией. Вскоре после этого Драпатый оскорбил жителей Донбасса.

    В конце июля участники массовой акции в Киеве потребовали вернуть Михаила Федорова на пост главы Минобороны.


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    3 августа 2026, 18:28 • Новости дня
    Уитакер: США не заключат к зиме с Украиной договор на производство ракет Patriot
    Уитакер: США не заключат к зиме с Украиной договор на производство ракет Patriot
    @ Capt. Frank Spatt/U.S. Army/Wikipedia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон и Киев не смогут договориться о лицензионном производстве ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны к предстоящей зиме, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Соответствующую информацию озвучил постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер, передает Ura.ru. По его словам, подписание документов о создании боеприпасов откладывается.

    «Долгосрочное соглашение о производстве не появится к этой зиме», – заявил Уитакер. Дипломат поделился этими подробностями в ходе интервью для телеканала Fox Business.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп усомнился в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны. Американский лидер отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского о предоставлении 300 ракет-перехватчиков на зиму.

    Украинская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов для комплексов Patriot.

    Комментарии (3)
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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выплаты к школе в 2026 году: сколько дают и кому положены

      К началу учебного года семьи с детьми могут рассчитывать на ряд денежных выплат и мер поддержки. Какие выплаты положены в 2026 году к 1 сентября, кому они предоставляются и как их оформить?

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      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

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      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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