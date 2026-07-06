Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
При атаке дронов на Крым погибла женщина
В ходе атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Крымский полуостров погибла местная жительница, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Погибла жительница Керчи, также пострадали еще два человека, указал Аксенов в Max.
«Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», – добавил он.
Во время атаки БПЛА на Ярославскую область также пострадали два человека.
Напомним, ночью над всей территорией России поразили 519 дронов ВСУ.