Российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

В канале ведомства в Max говорится, что российские подразделения группировки «Север» вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами города.

В ведомстве отметили, что штурмовые группы 25-й армии ведут наступление в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах города продолжаются поисковые операции и уничтожение оставшихся отдельных украинских групп и боевиков.

Минобороны заявило, что за сутки в Красном Лимане освобождено 37 зданий, а потери ВСУ составили более 55 военнослужащих и семь автомобилей. Также подразделения группировки «Север» нанесли поражение силам ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Славгород, Лужки, Павловка, Бруски и Радьковка в Сумской области.

В Харьковской области поражения были нанесены трем механизированным, двум мотопехотным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Избицкое, Митрофановка, Терновая и Бугаевка.

ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 210 военнослужащих, три бронетранспортера, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Глущенково, Новый Мир, Рубцы, Яцковка, Лозовое, Волчий Яр и Карповка. Потери противника в зоне ответственности «Запада» составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и артиллерийское орудие.

Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Славянска и Краматорска. Потери противника: 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

Также сообщается об успехах группировки «Центр», которая нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ленино, Доброполье, Анновка, Сергеевка, Светлое, Райское, Кутузовка, Шевченко, Красноярское и Новопавловка – здесь украинские формирования потеряли более 280 военнослужащих и бронетехнику.

Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, нанеся потери в районах Ивановки, Бондарево, Маломихайловки, Диброва, Просяной, Васильковки, Новоселовки, Терсянки и Червоной Криницы. Здесь противник лишился свыше 460 военнослужащих, пяти боевых машин пехоты, семи автомобилей и двух гаубиц Д-30.

Группировка «Днепр» уничтожила до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, гаубицу М777 производства США и две станции РЭБ в районах Орехова, Новоандреевки и Димитрова в Запорожской области.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам БПЛА дальнего действия, объектам инфраструктуры и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 150 районах, сообщили в Минобороны.

Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

С начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 162 201 беспилотник, 662 ЗРК, 29 769 танков и боевых бронированных машин, 1736 машин РСЗО, 35 350 артиллерийских орудий и 64 062 единицы спецтехники, уточнили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана в ДНР.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в городе Константиновке в ДНР продолжили наступление, они уничтожают заблокированные формирования ВСУ.

Накануне российские подразделения группировки «Север» нанесли значительные потери ВСУ в Сумской и Харьковской областях.