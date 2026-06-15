  • Новость часаМинобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
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    Как безэкипажные корабли изменят войну на море
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    В Армении назвали окончательные результаты выборов
    Топурия проиграл Гэтжи на лужайке Белого дома
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    Раскрыто содержание проекта меморандума США и Ирана
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Там, где сжигают гитары, скоро будут жечь людей

    Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    10 комментариев
    15 июня 2026, 10:28 • Новости дня

    Минобороны раскрыло цели ударов на Украине

    Минобороны: ВС России поразили завод «Радар» в Киеве и цеха по производству БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на террористические действия киевских властей армия России поразила киевский завод «Радар», цех по производству БПЛА на территории киностудии им. А.П. Довженко, сообщает Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации ночью осуществили масштабную атаку на украинские предприятия, сообщило в Max Минобороны.

    Целями стали заводы, занимающиеся разработкой и сборкой беспилотников большой дальности, а также производством радиолокационных систем.

    Под удар попали мощности завода «Радар», цеха по производству БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии имени Довженко, предприятия «Беспилотные технологии» и авиаремонтный завод. Кроме того, поражены объекты компаний «Завод Маяк», «Буревестник», харьковские промышленные площадки и терминал «Новой почты», где хранилась продукция двойного назначения.

    Российские военные также атаковали аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, включая территориальные центры комплектования в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были успешно достигнуты.

    Минобороны в понедельник сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

    14 июня 2026, 12:38 • Новости дня
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в городе Константиновке в ДНР продолжили наступление, они уничтожают заблокированные формирования ВСУ, сообщило Минобороны.

    Блокированные формирования украинских военных уничтожаются в юго-западной части населенного пункта, указало ведомство в Max.

    Наступление ведут штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса.

    «За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов», – добавили в министерстве.

    Ранее российская армия полностью овладела восточными районами Константиновки. Штурмовые группы освободили в микрорайонах города 172 здания.

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    15 июня 2026, 03:56 • Новости дня
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами удара украинских беспилотников по жилому сектору Тулы стали три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в «Максе», что атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. Уточняется, что удары пришлись по поселкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский, где несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.

    «К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    На месте атаки работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве области развернут оперативный штаб. Власти предупредили жителей о сохранении опасности беспилотников в регионе и призвали к повышенной осторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник, ранее атаковавший жилой дом в Орле, был начинен поражающими элементами.

    Мирный житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Комбриг Грунис: Созданная по стандартам НАТО бригада ВСУ оказалась слабейшей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подготовленная инструкторами Североатлантического альянса 156-я бригада украинской армии продемонстрировала наименьшую боеспособность во время боев на Донецком направлении, заявил комбриг четвертой мотострелковой бригады Южной группировки генерал-майор Антон Грунис.

    Украинские формирования, подготовленные по западным методикам, уступают в силе обычным частям, пояснил Грунис, передает РИА «Новости».

    Во время продвижения российских подразделений к Константиновке в ДНР командующий группировкой Сергей Медведев поручил провести оценку сил противника на данном участке фронта.

    «Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником», – сообщил Грунис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения отрезали пути снабжения украинского гарнизона в Константиновке.

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    15 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Комплекс зданий Киево-Печерской лавры получил повреждения от удара ракетой американского зенитного комплекса Patriot, сообщило Министерство обороны России.

    Здания исторического монастыря пострадали в результате попадания снаряда зенитного ракетного комплекса производства США из-за возможного использования просроченных боеприпасов, сообщает в Max Минобороны.

    Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы Российской Федерации не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Согласно подтвержденной информации, причиной инцидента могла стать неисправность системы ПВО. В министерстве отметили, что некорректная работа комплекса могла быть вызвана передачей украинской стороне ракет с истекшим сроком годности западными странами.

    Ранее военкоры сообщил, что масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов.

    Украинские власти договаривались с западными союзниками о покупке старых зенитных боеприпасов с истекающим сроком годности.

    Ранее Министерство обороны подтверждало факты разрушений в Киеве вследствие падения украинских ракет ПВО.

    В понедельник Минобороны сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

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    15 июня 2026, 05:14 • Новости дня
    Дипломат рассказал о ссоре Киева и США из-за резолюции ООН

    Замглавы МИД Алимов: Украинцы и их спонсоры поругались с американцами в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На февральской спецсессии Генассамблеи ООН вокруг резолюции по украинскому конфликту вспыхнула перепалка между Киевом, его западными сторонниками и США из-за спорных поправок, сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

    «Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», – сказал Алимов.

    Он уточнил, что одна из поправок Вашингтона касалась исключения из текста формулировки о приверженности территориальной целостности Украины, что и стало причиной резкого несогласия киевской делегации, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская сторона не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    В феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

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    14 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин указал главе американского государства Дональду Трампу на неспособность Киева изменить ситуацию для ВСУ ударами по мирной инфраструктуре, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, европейские лидеры и Владимир Зеленский на ближайшем саммите G7 попытаются представить события противоположным образом. Он отметил, что им удастся предложить лишь инициативы, направленные на затягивание конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по телефону поздравил американского коллегу с 80-летием. Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, подтвердил Ушаков.



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    15 июня 2026, 06:50 • Новости дня
    Дроны повредили мосты у Чонгара и Геническа в Херсонской области
    Дроны повредили мосты у Чонгара и Геническа в Херсонской области
    @ Владимир Сальдо/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    В Херсонской области после ночного налета БПЛА повреждены мосты у Чонгара и Геническа, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    «После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто», – сообщил Сальдо в «Максе».

    Также удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, и проезд по нему сейчас закрыт.

    По его словам, украинские войска «целенаправленно бьют по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям».

    Губернатор отметил, что в районе сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты смогут приступить к осмотру и оценке степени разрушений только после разрешения оперативных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали в Херсонской области ведущие в Крым мосты.

    На прошлой неделе после ночной атаки украинских беспилотников мост в селе Чонгар в Херсонской области получил новые повреждения и был закрыт для проезда.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 июня 2026, 06:16 • Новости дня
    ВС России «отучили» дроны «Баба-Яга» летать стаями

    Российские бойцы на харьковском участке пресекли массовые полеты дронов «Баба-Яга»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие группировки «Запад» остановили групповые запуски украинских гексакоптеров «Баба-Яга» на харьковском направлении, сообщил боец с позывным «Порох».

    «Баба-Яга» тут уже гораздо меньше летает. Когда мы заходили, по пять-семь, по восемь штук одновременно в воздухе могли быть. Мы по большей части всех их перехватывали, как и технику», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Оператор FPV-дрона с позывным «Сварог» добавил, что подразделение постоянно контролирует воздушное пространство.

    По его словам, ранее украинские военные пытались использовать наземные роботизированные комплексы, однако после их уничтожения перешли на воздушную доставку провизии, которая также регулярно пресекается российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, противодронный расчет ивановских десантников уничтожил 193 тяжелых украинских беспилотника.

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    15 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    Масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов

    «Операция Z»: Масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве продолжается ликвидация крупного возгорания, возникшего в результате ночных ударов по городу, сообщили военкоры.

    Для борьбы с огнем в Киеве спасательные службы задействовали авиацию. Пожар пытаются ликвидировать с помощью  вертолетов, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Возгорания начались после серии ночных ударов. Борьба с огнем продолжается.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    По данным украинских мониторинговых каналов, по целям были выпущены крылатые ракеты Х-101, оперативно-тактические «Искандеры», гиперзвуковые «Цирконы», а также десятки «Гераней».

    В результате действий украинской ПВО обломками ракет был поврежден Успенский собор в Киево-Печерской лавре.

    Минобороны в понедельник сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

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    15 июня 2026, 01:40 • Новости дня
    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева

    Лантратова обвинила Запад в соучастии в преступлениях Киева против россиян

    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ООН должны отреагировать на продолжающиеся поставки западного оружия на Украину, которые приводят к росту числа жертв среди гражданского населения, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Лантратова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, председателю Совета ООН по правам человека Сидхарто Реза Сурьедипуро, председателю Комитета ООН по правам ребенка Софии Киладзе и председателю Комитета ООН по правам человека Чангроку Соху, передает ТАСС.

    Также письма получили специальный представитель генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и председатель Постоянного совета ОБСЕ Игнацио Кассис.

    «Прошу вас не оставить без внимания факты соучастия в продолжающихся военных преступлениях, придать их публичному осуждению и призвать мировое сообщество к справедливой и объективной оценке произошедшего», – говорится в обращении.

    Омбудсмен подчеркивает, что западные правительства, поставляющие вооружение киевскому режиму, становятся, по ее оценке, соучастниками преступлений против мирных граждан в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска наносили целенаправленные удары беспилотниками по зданию колледжа в Старобельске с находившимися там детьми.

    Лантратова заявила об отсутствии реакции от ООН, ОБСЕ и других международных организаций на ее обращения по удару ВСУ по Старобельску.

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 21 мирного жителя в результате атаки дронов на колледж в Старобельске и призвало к оперативному независимому расследованию удара.

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    14 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Минобороны: Украина начала эвакуацию заводов из Краматорска

    Tекст: Ольга Иванова

    Успешное продвижение российских войск вынудило киевские власти начать вывоз стратегических предприятий и части населения в западные регионы Украины.

    Киев приступил к эвакуации основных производственных мощностей и персонала из Краматорска на запад Украины из-за высоких темпов продвижения подразделений группировки войск «Юг» в Константиновке, сообщает Минобороны России на платформе «Макс». С 9 июня власти принудительно вывозят семьи с детьми до 17 лет.

    По данным ведомства на 14 июня, из города уже перемещены мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3,5 тыс. его сотрудников. Сейчас в экстренном порядке готовятся к эвакуации еще три крупных предприятия.

    В их числе Новокраматорский машиностроительный завод, ремонтирующий бронетехнику ВСУ, и Старокраматорский машиностроительный завод, выпускающий артиллерийские стволы. Также планируется вывезти завод «Энергомашспецсталь». В министерстве отметили, что эти действия свидетельствуют о подготовке Киева к скорой потере Константиновки, Дружковки и Краматорска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли за сутки 117 зданий в населенном пункте Константиновка.

    Британский журнал The Economist сообщил об экстренном переносе металлообрабатывающих производств из Краматорска на запад страны.

    Украинская администрация начала принудительную эвакуацию семей с детьми из этого города.

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    14 июня 2026, 12:44 • Новости дня
    МО: Киев под давлением российских военных эвакуирует предприятия из Краматорска

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские власти приступили к вывозу основных организаций и их персонала из города Краматорска на Западную Украину из-за продвижения российских военных, сообщило Минобороны.

    Действия группировки «Юг» в Константиновке вынудили украинское командование срочно вывозить стратегически важные объекты из Краматорска, указало ведомство в Max.

    Киевский режим вынужден начать срочный вывоз стратегически важных объектов. Речь идет об эвакуации ключевых предприятий, различных организаций и их сотрудников из Краматорска и Дружковки.

    Всю инфраструктуру и специалистов направляют на Западную Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки. Британский журнал The Economist сообщал об экстренной эвакуации металлообрабатывающих заводов из Краматорска.

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    14 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска заняли северо-западные окраины Красного Лимана в Донецкой народной республике, установив контроль над четырьмя районами города и продолжая наступление, сообщили в Минобороны.

    В канале ведомства в Max говорится, что российские подразделения группировки «Север» вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами города.

    В ведомстве отметили, что штурмовые группы 25-й армии ведут наступление в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах города продолжаются поисковые операции и уничтожение оставшихся отдельных украинских групп и боевиков.

    Минобороны заявило, что за сутки в Красном Лимане освобождено 37 зданий, а потери ВСУ составили более 55 военнослужащих и семь автомобилей. Также подразделения группировки «Север» нанесли поражение силам ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Славгород, Лужки, Павловка, Бруски и Радьковка в Сумской области.

    В Харьковской области поражения были нанесены трем механизированным, двум мотопехотным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Избицкое, Митрофановка, Терновая и Бугаевка.

    ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 210 военнослужащих, три бронетранспортера, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Глущенково, Новый Мир, Рубцы, Яцковка, Лозовое, Волчий Яр и Карповка. Потери противника в зоне ответственности «Запада» составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Славянска и Краматорска. Потери противника: 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

    Также сообщается об успехах группировки «Центр», которая нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ленино, Доброполье, Анновка, Сергеевка, Светлое, Райское, Кутузовка, Шевченко, Красноярское и Новопавловка – здесь украинские формирования потеряли более 280 военнослужащих и бронетехнику.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, нанеся потери в районах Ивановки, Бондарево, Маломихайловки, Диброва, Просяной, Васильковки, Новоселовки, Терсянки и Червоной Криницы. Здесь противник лишился свыше 460 военнослужащих, пяти боевых машин пехоты, семи автомобилей и двух гаубиц Д-30.

    Группировка «Днепр» уничтожила до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, гаубицу М777 производства США и две станции РЭБ в районах Орехова, Новоандреевки и Димитрова в Запорожской области.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам БПЛА дальнего действия, объектам инфраструктуры и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 150 районах, сообщили в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 162 201 беспилотник, 662 ЗРК, 29 769 танков и боевых бронированных машин, 1736 машин РСЗО, 35 350 артиллерийских орудий и 64 062 единицы спецтехники, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана в ДНР.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в городе Константиновке в ДНР продолжили наступление, они уничтожают заблокированные формирования ВСУ.

    Накануне российские подразделения группировки «Север» нанесли значительные потери ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

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    15 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Украинские мобилизованные убили нескольких инструкторов в Черниговской области

    Tекст: Антон Антонов

    На полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж и застрелили нескольких инструкторов, после чего бунт был подавлен, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер».

    «В Черниговской области на полигонах учебного центра «Десна» произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов. Мятеж подавлен, личный состав 534 инженерно-саперного батальона «Тиса», в составе которого были зачинщики, в полном составе переведён на полигоны ВСУ около города Звягель (Житомирская область)», – сообщил канал «Северный Ветер» в «Максе».

    По имеющимся данным, сейчас в блиндажах остаются десятки мобилизованных солдат с внутренними кровотечениями, которые не получают медицинскую помощь.

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвижение вглубь Сумской области. Удары наносятся по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Брусков, Марьино, Графского, Груновки, Могрицы, Ямполя, Чернацкого, Свердлово и поселка Хотень.

    В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и его окрестностях, а подразделения РХБЗ «Севера» применили тяжелые огнеметные системы по позициям украинских пограничников у города Середина-Буда. В Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 м, бои идут в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и вокруг них.

    В Краснопольском районе столкновения идут в лесных массивах, у села Михайловка и вдоль железнодорожных путей к райцентру, российские штурмовые группы продвинулись до 400 м. Подразделения РХБЗ нанесли удары тяжелыми огнеметными системами по опорному пункту ВСУ.

    На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по силам ВСУ в районах Барановки, Казачьей Лопани, Избицкого, Бугаевки, Белого Колодезя, Митрофановки, Варваровки, Славгорода и села Уды.

    Российское наступление продолжается в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах. На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на десяти участках до 100 м, бои идут в селе Лосевка и лесах Волчанского района, где взяты в плен два военнослужащих ВСУ.

    Подразделения РХБЗ группировки «Север» применили тяжелые огнеметные системы по позициям ВСУ в районе села Малая Волчья. На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Петро-Ивановки и продвинулись на двух участках до 500 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях). Два военнослужащих 159 омбр взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие группировки войск «Север» выяснили способы маскировки боевиков ВСУ среди мирного населения в Черниговской области.

    ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении.

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    14 июня 2026, 19:56 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на краснолиманском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Донецкой Народной Республике, отрезая основные пути снабжения украинских формирований.

    Российские подразделения продвинулись к населенному пункту Щурово на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это позволит обрезать логистику ВСУ на западе от Красного Лимана.

    «Не менее ожесточенные бои разворачиваются на краснолиманском участке фронта, где подразделения группировки войск «Запад» продвигаются как со стороны Дробышево в направлении Щурово... так и со стороны Дибровы», – заявил руководитель региона.

    Кроме того, российские военные усилили охват Константиновки с флангов и взяли под контроль трассу Дружковка – Константиновка, которая является главным путем снабжения противника в городе. Пушилин отметил, что подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Химик и Роскошное.

    В настоящее время боевые действия идут в центре Константиновки, в районе городского совета, железнодорожной станции Дмитриевка и промышленной зоны. От исхода этих боев зависит дальнейшее продвижение к Краматорско-Славянской агломерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая российские военнослужащие вошли на территорию химического завода в Константиновке.

    В середине того же месяца армия России начала тактический охват этого населенного пункта с флангов.

    Зимой глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении подразделений на краснолиманском направлении.

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