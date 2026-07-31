Подруга сообщила об остановке поисков пропавшей в Сербии петербурженки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мероприятия по установлению местонахождения жительницы Петербурга в Сербии приостановлены, пояснила ее подруга в социальных сетях, передает РИА «Новости».

«Поиски Турковой Людмилы... остановлены», – указала она.

Женщина пообещала раскрыть подробности и результаты розыска в ближайшую субботу.

Пропавшая перестала выходить на связь 25 июля после того, как отправилась в один из ночных клубов Белграда. В среду родственники петербурженки обратились с заявлением в российскую полицию.

Сербские правоохранительные органы пока не давали официальных комментариев по поводу изменения статуса дела. Ранее российские дипломаты отмечали, что поддерживают постоянный контакт с местными ведомствами и внимательно следят за развитием ситуации.

Сербская полиция приступила к поискам пропавшей Людмилы Турковой.

В марте российское посольство выражало готовность помочь в расследовании исчезновения другой гражданки России.