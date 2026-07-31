110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Подруга сообщила об остановке поисков пропавшей в Сербии петербурженки
Розыск российской туристки, бесследно исчезнувшей несколько дней назад после похода в ночной клуб в Белграде, прекращен, сообщила близкая знакомая пропавшей.
Мероприятия по установлению местонахождения жительницы Петербурга в Сербии приостановлены, пояснила ее подруга в социальных сетях, передает РИА «Новости».
«Поиски Турковой Людмилы... остановлены», – указала она.
Женщина пообещала раскрыть подробности и результаты розыска в ближайшую субботу.
Пропавшая перестала выходить на связь 25 июля после того, как отправилась в один из ночных клубов Белграда. В среду родственники петербурженки обратились с заявлением в российскую полицию.
Сербские правоохранительные органы пока не давали официальных комментариев по поводу изменения статуса дела. Ранее российские дипломаты отмечали, что поддерживают постоянный контакт с местными ведомствами и внимательно следят за развитием ситуации.
Сербская полиция приступила к поискам пропавшей Людмилы Турковой.
В марте российское посольство выражало готовность помочь в расследовании исчезновения другой гражданки России.