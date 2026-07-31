110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты
Фон дер Ляйен поручила организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за немедленную депортацию нелегалов из испанского анклава в Северной Африке, поручив решение вопроса профильным комиссарам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты. Свое заявление политик опубликовала в соцсети.
«Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», – подчеркнула председатель ЕК.
Для решения сложившейся ситуации фон дер Ляйен привлекла двух профильных чиновников. Разбираться с проблемой будут еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер и еврокомиссар по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравка Шуйца, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за наплыва нелегалов.
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