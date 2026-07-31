Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты

Фон дер Ляйен поручила организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты

Tекст: Мария Иванова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты. Свое заявление политик опубликовала в соцсети.

«Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», – подчеркнула председатель ЕК.

Для решения сложившейся ситуации фон дер Ляйен привлекла двух профильных чиновников. Разбираться с проблемой будут еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер и еврокомиссар по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравка Шуйца, передает ТАСС.

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