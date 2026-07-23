С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.0 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе превысили 750 долларов
Стоимость газа на европейских биржах впервые с весны превысила 750 долларов
В ходе торгов на лондонской бирже стоимость голубого топлива преодолела рубеж, которого не достигала с конца марта текущего года.
Биржевые цены на газ в Европе в четверг продемонстрировали рост, впервые с 23 марта превысив отметку в 750 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую сессию на уровне 741,1 доллара, прибавив 0,5% к предыдущему дню.
К 9:00 по московскому времени показатель увеличился до 754,5 доллара, что составило рост на 2,3% от расчетной стоимости среды. Удорожание энергоносителей на европейском рынке стартовало 2 марта на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Максимальная стоимость в 853,7 доллара за тысячу кубометров была зафиксирована 19 марта после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа. Весной цены демонстрировали высокую волатильность: мартовский скачок на 60% сменился падением на 14% в апреле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовских фьючерсов достигла 716,4 доллара за тысячу кубометров.
Несколькими днями ранее биржевые котировки превысили отметку в 650 долларов.
В середине месяца цена на крупнейшем распределительном центре в Нидерландах увеличилась до 646 долларов.