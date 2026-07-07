Биржевые цены на газ в Европе превысили 540 долларов

Стоимость газа на европейских биржах выросла более чем на 4%

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем выросли более чем на 4%, достигнув 544 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 525,2 доллара, прибавив 0,7%. К 9.02 мск показатель вырос до 547,1 доллара, а к 14.03 мск составил 543,9 доллара.

Рост цен на топливо в Европе начался 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за время конфликта котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил производство СПГ, составив 853,7 доллара за тысячу кубометров.

В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле они снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь опустились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

В конце прошлого месяца стоимость фьючерсов опустилась ниже 500 долларов.

В минувшую пятницу котировки топлива на крупнейшем нидерландском хабе достигли 527 долларов.