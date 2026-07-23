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    Российское ядерное топливо будут создавать в центре Европы
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    ВС России поразили 28 судов с военными грузами для Украины
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
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    Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    8 комментариев
    23 июля 2026, 10:27 • Новости дня

    Базы США в Германии приготовились к террористическим атакам

    NYT: Базы США в Германии повысили готовность из-за угроз проиранских группировок

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные базы в Германии переведены в состояние повышенной готовности из-за потенциальной террористической угрозы со стороны проиранских группировок.

    Военные базы Соединенных Штатов в Германии перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы со стороны поддерживаемых Ираном группировок, передает The New York Times. Причиной стала возможная террористическая атака на американские объекты.

    Повышение уровня безопасности произошло еще в начале июля. «Это решение было принято на основе разведданных, указывающих на потенциальную угрозу со стороны проиранских формирований», – заявил представитель европейского командования армии США. Угроза была признана достаточно серьезной для изменения статуса баз.

    Разведка зафиксировала активность группировок, которые могут планировать нападения на американских военнослужащих в Европе. В связи с этим были усилены меры безопасности и введены дополнительные ограничения на передвижение персонала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США и Иран вновь обменялись военными ударами.

    Ранее американская администрация рассматривала возможность сокращения военного присутствия в Германии из-за разногласий по иранскому кризису.

    На этом фоне Польша подготовила инфраструктуру для переброски американских солдат с немецких баз.

    22 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России

    Политолог Соколов: Немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократии

    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Крутова

    Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце весьма опытный дипломат, жизнь которого, впрочем, не имела особых связей с Москвой. Соответственно, надеяться на потепление отношений с Берлином не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне немецкого правительства, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее к деятельности приступил новый посол ФРГ в РФ Клеменс фон Гетце.

    «Клеменс фон Гетце – дипломат с большим опытом. Ему довелось представлять ФРГ в том числе в Китае и Израиле, и, судя по открытым источникам, эта работа была успешной. Поэтому к его назначению следует отнестись серьезно», – сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

    «Новый посол не станет сразу активно высказывать свои оценки страны пребывания. Ему предстоит войти в курс дел, изучить ситуацию на месте и выстроить рабочие контакты. Фон Гетце прежде всего профессионал, который будет последовательно проводить ту внешнеполитическую линию, которую определяет руководство ФРГ», – пояснил он.

    «Важно понимать: решения об изменении линии в отношении Москвы принимаются не в посольстве, а в ведомстве федерального канцлера. Динамика российско-германских отношений тоже зависит от более глубоких причин, прежде всего от того, как будет развиваться украинский конфликт. Поэтому надеяться на перемены в диалоге не стоит», – подчеркнул собеседник.

    «При этом у Фон Гетце есть возможность отойти от наиболее резких высказываний и жестов своего предшественника Ламбсдорффа, который оставил после себя противоречивое наследство. Но воспользуется ли новый дипломат такой возможностью, зависит скорее от общего состояния отношений между странами, чем от него лично», – добавил эксперт.

    «Стоит отметить и то, что немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократических фамилий. Приставка «фон» здесь не случайна: это люди из династий, давших Германии и политиков, и дипломатов. То, что именно такие представители оказываются в Москве, является важным показателем места России в немецкой внешней политике», – пояснил собеседник.

    «Однако скромные результаты деятельности посольства кроются в кризисных явлениях внутри самой немецкой дипломатии и в обрушении российско-германских отношений после 2022 года. Это задает жесткие рамки не только представителям ФРГ, но и российской стороне», – отметил он.

    «Сейчас Германия испытывает море внутренних проблем: усиление идеологизированного «ценностного» вектора, особенно в период, когда МИД ФРГ возглавляла представитель «Зеленых» Анналена Бербок, изменение роли страны внутри западного блока и в мире. На этом фоне ждать от посла в Москве прорывов наивно», – акцентирует Соколов.

    С этим согласен и германский политолог Александр Рар. «Гетце – карьерный дипломат, который не был связан с Россией. Он будет действовать в соответствии с предоставленными указаниями из МИД ФРГ: то есть, как и его предшественник новый посол по большей части будет сидеть в офисе, изредка выезжая на «свидания» с дипведомством РФ. К сожалению, немецкие дипломаты сегодня обучены в соответствии со строгой приверженностью идеологии либеральных ценностей. Старой школы дипломатии разума в Берлине уже нет», – резюмирует собеседник.

    Ранее вступил в должность новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце. Как сообщает ТАСС, этот человек обладает богатым дипломатическим опытом: в МИД Германии он работает с 1990-х годов. Окончил он исторический и юридический факультеты Университета Эрлангена-Нюрнберга в Баварии, а позже обучался в профильной академии при внешнеполитическом ведомстве.

    В период с 2012 по 2015 года Гетце руководил департаментов, занимающимся развитием отношений со странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. Позже стал официальным послом Германии и в этом качестве сменил сразу несколько стран: Израиль, Китай, Япония и Мексика.

    При этом о его возможном переходе в Россию немецкое издание Spiegel писало еще в феврале. Тогда газета, ссылаясь на источники в МИД, сообщила, что экс-посла ФРГ в РФ Александра Ламбсдорффа планируют переназначить на должность представителя страны в Израиле. Про Гетце же издание отзывалось следующим образом: «он имеет большой опыт работы в сфере внешней политики и политики безопасности».

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    22 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    Zeit: В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома
    @ Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны, пишет Zeit со ссылкой на министерство окружающей среды федеральной земли.

    Министерство окружающей среды Нижней Саксонии выдало соответствующее разрешение профильному предприятию, передает РИА «Новости».

    «Завод в Лингене теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности», – отмечается в публикации газеты Zeit.

    Оператором завода выступает компания Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome. Предприятие намерено наладить выпуск шестиугольных топливных элементов, предназначенных для атомных электростанций российского образца. В производственном процессе будет задействована технология компании ТВЭЛ, являющейся частью структуры Росатома.

    Ранее правительство ФРГ предварительно согласовало производство ядерного топлива французским концерном при участии российской стороны.

    В 2024 году Германия увеличила импорт российского урана для завода в Лингене почти на 70%.

    Венгрия при участии Росатома начала строительство новейших энергоблоков для атомной электростанции «Пакш-2».

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    22 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Лавров заявил о тревоге из-за ядерных амбиций Германии

    Лавров: Россия обеспокоена планами Германии получить доступ к ядерному оружию

    Лавров заявил о тревоге из-за ядерных амбиций Германии
    @ Aaron Favila/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Информация о намерениях Берлина получить доступ к ядерному оружию вызвала глубокую тревогу российского руководства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Россия обеспокоена информацией о намерении Германии получить доступ к ядерному оружию, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    «Это действительно вызывает тревогу», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН в Маниле, комментируя планы ФРГ в ядерной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила об оценке специалистами НАТО сроков создания Германией ядерного оружия за один год.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул необходимость учета немецких проектов в российском военном планировании.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков предсказал обострение обстановки на европейском континенте из-за возможного ядерного статуса ФРГ.

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    22 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    КСИР: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, что ставит под угрозу американские инвестиции в регионе на фоне продолжающейся эскалации, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По его словам, это решение стало ответом на действия Вашингтона.

    «Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», – написал Мохеби в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

    Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани пояснил, что эскалация началась из-за попыток США использовать южный (Оманский) маршрут. Тегеран настаивает на проходе судов исключительно по иранскому маршруту. Центральный штаб военного командования Ирана напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым, и транзит возможен только по определенным Тегераном путям.

    Ранее Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Несколькими днями ранее два нефтяных танкера подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

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    23 июля 2026, 00:38 • Новости дня
    Хуситы атаковали два саудовских нефтетанкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы заявили в четверг, что провели военную операцию против двух саудовских нефтяных танкеров, идентифицированных как ENCELA и LAYLIA.

    Два саудовских нефтяных танкера ENCELA и LAYLIA были атакованы йеменскими хуситами в четверг за то, что нарушили военно-морскую блокаду, введенную группировкой, передает Reuters.

    В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что вызвало предупреждение со стороны возглавляемой страной коалиции. Сторонникам Ирана пообещали ответить «решительно», что грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. Хуситы 20 июля объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море. Президент США пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии.

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    23 июля 2026, 08:05 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    @ Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Атака беспилотников на военные объекты США в Кувейте привела к потере зенитных ракетных комплексов, вертолетов и другой армейской техники.

    Представители Корпуса стражей исламской революции отчитались о результатах недавних ударов по американским позициям, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Press TV. Главными целями стали объекты, расположенные на территории Кувейта.

    «Недавние атаки дронов были нацелены на военные активы США на военной базе «Али аль-Салем» и лагере «Аль-Адири» и уничтожили военное снаряжение, системы противовоздушной обороны Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты», – отмечается в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные отчитались об уничтожении американских радаров на базе Али-ас-Салем в Кувейте.

    Элитные подразделения вооруженных сил Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    22 июля 2026, 18:03 • Новости дня
    В Иране рассказали об ответе на возможные удары США по ядерным объектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответ Тегерана на возможные удары США по иранским ядерным объектам не будет носить ограниченный характер.

    Интересы Вашингтона и союзников окажутся в списке целей исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

    «Ответные действия после любой новой атаки на ядерные объекты Ирана не будут носить ограниченный характер, наоборот, атака приведет к расширению масштабов конфликта до такой степени, что США и любая другая поддержавшая их сторона понесет значительные издержки», – заявил собеседник агентства.

    Он уточнил, что в случае реализации американских угроз целями станут все объекты, представляющие интересы, базы и военные активы США в регионе. Аналогичная участь ждет активы союзников, принимающих участие во враждебных действиях.

    Напомним, президент США Дональд Трамп накануне анонсировал бомбардировку новой ядерной инфраструктуры исламской республики.

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» в ответ пригрозил ударами по всем американским интересам на Ближнем Востоке.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

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    22 июля 2026, 16:54 • Новости дня
    В Иране сообщили о последствиях возможной атаки США на ядерные объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потенциальное нападение американских сил на ядерную инфраструктуру Тегерана приведет к резкому обострению ситуации, сообщил осведомленный военный источник.

    Он подчеркнул, что подобные действия станут переломным моментом в региональном противостоянии, передает РИА «Новости».

    «Угрозы США вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана расцениваются как опасная эскалация напряженности и любая новая атака на эти объекты будет означать переход на новый уровень противостояния в регионе», – заявил собеседник агентства.

    Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал бомбардировку предполагаемой новой ядерной инфраструктуры исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

    В ходе последовавшей эскалации военные США поразили более 80 различных целей на иранской территории.

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    22 июля 2026, 13:08 • Новости дня
    Лавров опроверг сообщения о поставках российского оружия Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН.

    «Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Ну, вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что авторы подобных обвинений сами активно вовлечены в конфликт на Украине.

    Американская сторона не только поставляет вооружения за счет Евросоюза, но и предоставляет разведданные, а также системы Starlink для наведения ударов по российским гражданским целям.

    В марте Лавров отвергал обвинения в передаче разведданных Тегерану. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл информационными вбросами публикации о российской поддержке Ирана.

    В начале июля США нанесли удар по транспортному коридору между Ираном, Россией и Китаем.

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    22 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Представитель ВС Ирана: США не знают, где находится производство ракет

    Представитель ВС Ирана Шекарчи: США не знают, где находится производство ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не располагает достоверной информацией о точном местонахождении действующих оборонных предприятий Ирана, выпускающих ракеты, сообщил высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

    Американские спецслужбы не смогли установить координаты иранских объектов оборонной промышленности, передает РИА «Новости». Высокопоставленный представитель вооруженных сил государства Абольфазль Шекарчи подчеркнул безуспешность попыток Запада отследить создание вооружений.

    «Противник не знает, где находится часть центров по производству наших ракет, и несмотря на все разведывательные системы и технологии, которыми он располагает, находится в неведении», – отметил военный.

    Офицер также уточнил непрерывный характер работы военно-промышленного комплекса. По его словам, выпуск ракет продолжался как во время 40-дневного конфликта этой весной, так и после подписания меморандума о прекращении боевых действий в середине июня.

    Президент США  объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном. Американские спецслужбы подтвердили сохранение большей части ракетного потенциала Ирана.

    Вооруженные силы Ирана активно применяют обманки для скрытия настоящих пусковых установок.

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    22 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии данных о якобы встрече дипломатов России и ФРГ в Баку

    Песков: У Кремля нет данных о якобы встрече России и ФРГ в Баку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль не обладает сведениями о возможных контактах делегаций из Москвы и Берлина на территории азербайджанской столицы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал слухи о переговорах, передает РИА «Новости».

    «Нет, я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о тайной встрече бывших чиновников из России и Германии в Баку.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул сведение отношений между Москвой и Берлином к нулевому состоянию.

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    22 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Болгария разрешила разместить авиацию США вопреки бойкоту оппозиции

    Парламент Болгарии одобрил размещение самолетов США на авиабазе Безмер

    Tекст: Мария Иванова

    Народное собрание Болгарии разрешило дислокацию американских военных бортов на своей территории, несмотря на бойкот голосования со стороны оппозиционных фракций.

    Решение о размещении авиации США поддержали 136 депутатов правящей коалиции «Прогрессивная Болгария» и партии «Движение за права и свободы», передает РИА «Новости».

    На авиабазе Безмер в Ямбольской области расположатся до восьми самолетов-заправщиков и около 250 американских военнослужащих.

    Оппозиционные блоки ГЕРБ-СДС, «Демократическая Болгария» и «Продолжаем перемены» проигнорировали голосование. Депутаты от партии «Возрождение» отдали 13 голосов против инициативы. Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил о получении соответствующей ноты от посольства США 17 июля.

    В Иране назвали этот шаг содействием агрессии и военным преступлениям. Европейское командование США (EUCOM) в ответ подчеркнуло необходимость контроля возможных угроз на восточном фланге НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Болгарии Румен Радев рассказал о запросе США на размещение восьми самолетов-заправщиков.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи пригрозил серьезными последствиями за предоставление военных баз для американских ударов.

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    22 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    В центральном офисе Deutsche Bank прошли масштабные обыски

    Прокуратура Германии провела обыски в Deutsche Bank из-за налоговых махинаций.

    Tекст: Мария Иванова

    Следователи проводят обыски в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне в рамках дела об уклонении от уплаты налогов через схемы Cum-Cum.

    Сотрудники прокуратуры и налоговой полиции Германии провели оперативные мероприятия в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, передает РИА «Новости».

    Поводом для визита силовиков стали подозрения в возможных налоговых махинациях финансовой организации.

    «Следователи прокуратуры и налоговой полиции проводят с утра обыск в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Эти меры связаны с расследованием по подозрению в уклонении от уплаты налогов через финансовые схемы Cum-Cum», – говорится в публикации западных газет.

    Уточняется, что операцию проводили представители прокуратуры Дюссельдорфа. Механизм Cum-Cum предполагает краткосрочную передачу акций между местными и иностранными участниками рынка в день выплаты дивидендов. Подобные операции позволяют владельцам ценных бумаг легально снижать налоговую нагрузку на прирост капитала.

    Долгое время такие транзакции находились в серой зоне, однако в последнее время немецкие следственные органы начали относиться к ним с повышенным вниманием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе немецкая полиция провела обыски в филиалах Deutsche Bank по делу об отмывании денег.

    В мае 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на российские активы этой кредитной организации.

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    22 июля 2026, 14:38 • Новости дня
    Иранские военные атаковали две базы США в Иордании

    КСИР сообщил об уничтожении американских беспилотников на базах в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на действия Соединенных Штатов иранские вооруженные силы нанесли ракетно-беспилотные удары по двум американским военным объектам на территории Иордании.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении военных целей на иорданской территории, передает РИА «Новости».

    Атаке подверглись базы короля Фейсала и принца Хасана. В результате ударов были повреждены американские вертолеты и полностью уничтожены восемь беспилотников MQ-9.

    «В ходе первого этапа ответных действий при ракетно-беспилотной атаке на базы короля Фейсала и принца Хасана в Иордании под удар попал ангар по обслуживанию самолетов F-15», – сообщила пресс-служба КСИР. Также утверждается, что пострадал центр размещения военнослужащих, что привело к жертвам и ранениям среди личного состава.

    Обострение ситуации началось после того, как президент США Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Тегераном. После этого американские силы провели серию атак на Иран, объяснив их ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту в Иордании.

    Днем ранее Корпус стражей исламской революции атаковал военную инфраструктуру США в Кувейте и Бахрейне.

    Перед этим Центральное командование ВС США объявило о начале новых авиаударов по территории Исламской республики.

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