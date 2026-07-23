Государства – это социальные организмы, и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.0 комментариев
Рубио сообщил об обсуждении с Лавровым конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в ходе встречи с главой МИД Сергеем Лавровым они обсудили двусторонние отношения и украинский кризис.
«Встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Мы обсудили российско-американские отношения и необходимость прекращения конфликта России и Украины», – отметил американский политик в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры дипломатов стартовали на площадке Филиппинского международного конференц-центра в Маниле.
Глава российского внешнеполитического ведомства выступил против дальнейшей военной поддержки Киева западными странами.
Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.