Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Эксперт объяснил отказ главы минобороны Бельгии от угроз «стереть Москву»

Политолог Ткаченко: Бельгии не удалась «новая дипломатия» в диалоге с Россией

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Опровержение главой минобороны Бельгии Тео Франкеном угроз «стереть Москву с лица земли» – это очень хороший знак того, что Брюссель возвращается к нормальному дипломатическому языку», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Классическая российская дипломатия пользуется стандартными и общепринятыми фразами, за каждой из которых стоят многовековые традиции и смыслы. Брюссель же пытался «играть» с нами своеобразным новым дипломатическим стилем, когда можно бросать слова, как мусор, а затем придавать им любое значение по ситуации», – пояснил он.

«Иногда такая «новая дипломатия» позволяет формировать вокруг ярких или скандальных идей и высказываний новую позицию или даже некий общественный консенсус. Но в данном случае риторика Франкена была, очевидно, признана неформатной даже бельгийским истеблишментом и обществом в целом», – продолжил спикер.

«Уникальность дипломатии заключается в том, что она существует до тех пор, пока стороны хотя бы ритуально признают друг друга. Понятно, что после таких заявлений мы ни в каком формате не стали бы рассматривать бельгийцев, как партнеров по переговорам. Потому Франкену пришлось облекать свои извинения в такую немного нелепую форму», – детализировал аналитик.

«Но ждать изменения риторики от европейских чиновников, вроде председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, не стоит. Классическая дипломатия отталкивается от суверенитета государства, а институтам ЕС никто не передавал полномочия в сфере международных отношений. Фон дер Ляйен и ей подобные пытаются посредством дипломатических, политических и пиар-трюков отвоевать себе больше пространства для того, чтобы говорить от имени Евросоюза», – заключил он.

Ранее глава минобороны Бельгии Тео Франкен опроверг свои угрозы «стереть Москву с лица земли», передает РИА «Новости». Чиновник попытался переложить ответственность за эту формулировку на бельгийскую газету De Morgen, которая, якобы «очень злобно, неверно и несправедливо» интерпретировала его ответ.

Он уточнил, что в действительности в беседе с журналистом другой бельгийской газеты – Humo – говорил только о принципах взаимного ядерного сдерживания НАТО. Франкен подчеркнул, что отвечал на вопрос, намерена ли Россия нанести ядерный удар по Брюсселю, и высказал мнение, что Москва не пойдет на этот шаг из-за ожидаемых серьезных последствий.

В указанном заявлении Франкен ранее пригрозил России последствиями, если Брюссель подвергнется атаке российской ракетой. «Мы стерли бы Москву с лица земли», – приводит его слова RTBF.

Российское посольство в Бельгии назвало эти слова ненормальными и опасными, и подчеркнули, что подобные слова представляют угрозу для будущего Европы и способны привести континент к новой войне.

В Западной Европе «наслаждаются атмосферой военного психоза», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Он считает, что слова Франкена «можно расценивать, как только риторику». Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать бельгийскую территорию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии при таком сценарии.