В Москве назвали причину столкновения двух трамваев
Причиной столкновения двух трамваев в Москве стала техническая неисправность
Причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
В ведомстве заявили: «По предварительным данным, из-за технической неисправности один из трамваев сошел с рельсов, после чего произошло столкновение с другим трамваем», передает ТАСС.
Авария произошла на улице Водников, возле дома 1. По информации столичной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали 13 человек, среди них двое детей.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причины технической неисправности трамвая.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек.