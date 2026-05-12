Жительница Казахстана из колонии похитила 2,8 млн долларов из госбюджета
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло схему хищения бюджетных средств путем получения субсидий от государства на обучение студентов в несуществующем колледже. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ущерб превысил 1,3 млрд тенге (2,8 млн долларов), а руководила преступной схемой уже осужденная за хищения женщина, находясь при этом в колонии.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло крупную схему хищения бюджетных средств, пишет ТАСС.
По информации пресс-службы ведомства, ущерб составил более 1,3 млрд тенге – это примерно 2,8 млн долларов. Организатором преступления оказалась женщина, которая последние три года находилась в колонии, откуда и управляла схемой.
В сообщении агентства отмечается: «Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге. Примечательно, организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершенное хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью». Суд арестовал имущество подозреваемой, в том числе три квартиры, одну из которых в Дубае, а также три жилых дома и три автомобиля.
Следствие установило, что с 2018 по 2023 годы в Шымкенте были созданы два колледжа – медицинский и гуманитарно-финансовый. В эти учебные заведения зачисляли местных жителей, однако обучение по факту не проводилось, а колледжи получали субсидии из бюджета на подготовку специалистов. Гуманитарно-финансовый колледж вообще не вел образовательную деятельность и использовался исключительно для получения денег.
По данным ведомства, в схему были вовлечены руководители колледжей, бухгалтеры и еще несколько человек. Всего установлено пять участников, которые в ходе следствия добровольно вернули в бюджет 65 млн тенге, что составляет примерно 140 тыс. долларов. Сейчас для всех фигурантов дела избрана мера пресечения до решения суда.
Глава ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко оценил ущерб от махинаций с государственными деньгами за 2025 год в 154 млрд рублей.