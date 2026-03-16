    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников
    Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Российские войска продвинулись в районах Константиновки и Доброполья
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Журова объяснила жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    16 марта 2026, 08:50 • В мире

    Закрытая граница с Финляндией обогащает Россию

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Финляндии массово закрываются полицейские участки, а население уезжает из восточных регионов страны. А все потому, что финская граница остается закрытой для российских туристов и целые регионы несут колоссальные убытки. Но есть и те, кто в итоге выиграл от происходящего – в России, а не в Финляндии.

    Финское государство предпринимает усилия для того, чтобы возродить умирающую из-за отсутствия россиян туристическую отрасль страны. Для помощи терпящим бедствие бизнесменам Финляндия отрядила специальную организацию Visit Finland. Она является официальным национальным туристическим офисом Финляндии и входит в структуру госкомпании Business Finland.

    Основная миссия Visit Finland – продвигать Финляндию как туристическое направление, а также помогать местным туркомпаниям в разработке и маркетинге их услуг. Директор Visit Finland Кристина Хиетасаари признала, что на востоке Суоми многие территории сейчас находятся в трудном положении, поскольку приток россиян «внезапно прекратился». Разумеется, она умолчала о том, что прекратился этот поток потому, что сама Финляндия закрыла для российских граждан границу.

    В частности, Visit Finland начала кампанию по продвижению в Европе региона озера Сайма, некогда популярного у российских туристов. Регион рекламируется как место тишины, чистой природы и вкусной кухни, предлагая отдых в коттеджах на берегу озера. Однако на практике туристы из ЕС добираются до этих коттеджей редко, а американцы так и вовсе предпочитают роскошный отдых в комфортных отелях. Участники рынка признают, что только у россиян был популярен туризм на Сайме с прогулками на пароходах, катанием на лодках и отдыхом в коттедже с сауной.

    Более того, возникла новая проблема – сезонность. «Российские туристы посещали Финляндию круглый год, но после того как их не стало, туристический сезон на Сайме сократился только до летних месяцев», – жалуется финское издание Yle.

    Финские специалисты пытались рекламировать возможности зимнего туризма в Суоми. «На льду реки Саймы можно было бы проводить, например, соревнования по подледной рыбалке. В центре Лаппеэнранты можно построить общественный гриль, где люди будут жарить сосиски и пить горячий сок. Это тоже зимняя экзотика, которая у многих людей ассоциируется с Финляндией», – советует местная предпринимательства Катья Ахола, управляющая несколькими отелями и магазинами в Лаппеэнранте.

    В маркетинговой компании GoSaimaa рассказали, что хотят зазывать туристов из Германии экскурсиями, местной сауной, купанием в проруби, лыжами, коньками и катанием на санях. Однако немецкие туроператоры в прошлом году и вовсе отменили чартеры в город Савонлинну – из-за отсутствия спроса на поездки в этот малоизвестный озерный регион.

    В целом ситуация с регионом вокруг огромного озера Сайма (четвертое по величине пресноводное озеро Европы) стала особенно показательной. Не сказать, что Visit Finland, которая проводит маркетинговую кампанию в Германии, Франции и Великобритании, совсем уж ничего не добилась – в прошлом году в области Южное Саво, к которой относится Сайма, было зарегистрировано 84 тысячи ночевок иностранных туристов. Но эти цифры далеки от показателей «российских каникул в Финляндии», когда только Савонлинну (один из городов Южного Саво) посещали около 140 тысяч россиян в год.

    Также от отсутствия россиян пострадала область Южная Карелия, где в 2025 году было зафиксировано менее 41 тыс. ночевок иностранных туристов: почти в шесть раз меньше, чем в 2019 году – когда только этот регион посетили более 230 тыс. гостей, в основном из РФ. «Южная Карелия, по подсчетам специалистов, теряет около одного миллиона евро в день из-за того, что лишилась российского туризма», – подчеркивает глава российской дипмиссии в Хельсинки Павел Кузнецов. Соответственно,

    доходы от туризма этой области, бывшей ранее регионом – партнером Петербурга, сократились в разы.

    Главный редактор издания Gazeta.fi Владимир Гусатинский еще осенью прошлого года так описывал свои впечатления от посещения города Иматра, крупнейшего в финской провинции Южная Карелия: «Регион находится в глубоком экономическом кризисе. Нехватка российских туристов отражается сокращениями на торговых предприятиях. Мои родственники живут там постоянно. По их мнению, такого не было даже во время кризисного 1990 года».

    В настоящее время если иностранные туристы и добираются до Финляндии, то чаще всего выбирают либо Лапландию, на которую приходится 61% всех ночевок, либо столицу Хельсинки (27%). Остальные финские регионы не могут предложить для богатых западных туристов чего-то по-настоящему им интересного – любителей зимнего туризма куда больше привлекают Швейцария или Канада. Даже сами же финны в большинстве предпочитают отдыхать в других странах. Наиболее выгодный и стабильный турпоток приезжал в Суоми из России, но финны его отрезали.

    Под угрозой закрытия оказался международный аэропорт города Лаппеэнранта, некогда пятый в Суоми по степени загруженности – эту воздушную гавань добивает прекращение пассажиропотока из Санкт-Петербурга. В 2026 году аэропорт обслужит всего четыре рейса.

    На днях власти Лаппеэнранты выдали разрешение на снос садового центра Plantagen в парке отдыха Мюллюмяки. Без туристов из Петербурга компания Plantagen обанкротилась: ее торговые ангары стоят заброшенными и ветшают. Кроме того, в Мюллюмяки пустуют помещения спортивного магазина XXL, закрывшегося в прошлом году, а также около четверти помещений ТЦ Family Center. После объявленного недавно банкротства компании Indoor Group опустеют и принадлежащие ей гипермаркеты Asko и Sotka.

    «Мюллюмяки был построен в золотые годы. Сейчас туристов нет. Покупательная способность финнов ослабла»,

    – грустит местный предприниматель Мохамад Дарвич. Он вынужден сокращать площади своего торгового центра Grande. Издание Yle, описывающее всю эту горькую ситуацию, отмечает, что помочь тут может лишь скорейшее открытие границы с Россией.

    В целом туротрасль Финляндии, как оценивается, потеряла порядка одного миллиарда евро в год. Ведь она осталась не только без россиян, но и без туристов из Азии, так как закрытие границ и санкции значительно затруднили поездки в Суоми из Китая и Японии.

    Вместе с туристами восток Финляндии покидают и местные жители. В результате очень показательно выглядит одна из последних новостей – полиция Финляндии планирует закрыть более 20 участков по всей стране. Это связано с миграцией населения – жители массово покидают приграничные юго-восточные регионы, которые после разрыва отношений с Россией пришли в полнейший упадок.

    А вот кто выиграл от этой ситуации, так это российская Карелия. Многие местные города, такие, например, как Сортавала, очень похожи на финские. Поэтому те путешественники, которые хотят ощутить специфическую атмосферу севера Европы, отправляются в Северное Приладожье.

    Российская Карелия переживает туристический бум. Лишившись возможности легко ездить в Финляндию, россияне активно переключились на отечественные аналоги. Карелия стала одним из главных бенефициаров этого тренда. По данным властей республики, в 2025 году турпоток в Карелию по сравнению с 2024-м вырос примерно на 40-49%. С января по ноябрь 2025 года регион посетило почти 1,4 млн человек. А в первом полугодии 2025 года рост составил почти 50%.

    Ныне Карелия стабильно входит в топ-10 туристических направлений России. На 2026 год власти прогнозируют дальнейший рост до 1,8 млн туристов, а к 2030 году ставят амбициозную цель – три миллиона человек в год.

    Однако такой стремительный рост создает и проблемы. Цены на отдых в Карелии значительно выросли (средняя стоимость тура увеличилась на 20-30%, а недельный тур на человека может обойтись в 100 тыс. рублей). Это поднимает вопрос о развитии более доступного, бюджетного сегмента туризма. Но в целом можно констатировать, что закрытие Финляндии для россиян стало мощным катализатором для развития внутреннего туризма. Средства, которые раньше тратились нашими соотечественниками в Суоми, теперь остаются в России и работают на экономику нашей страны.

    Посол в Словакии заявил об отсутствии надежд на запуск «Дружбы»
    В Казахстане явка на референдуме по конституции превысила 73%
    В Будапеште прошел марш против превращения Венгрии в колонию Украины
    Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана
    Премьер Словакии заявил о намерении посетить День Победы в Москве
    Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле»
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

