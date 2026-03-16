Закрытая граница с Финляндией обогащает Россию

Tекст: Станислав Лещенко

Финское государство предпринимает усилия для того, чтобы возродить умирающую из-за отсутствия россиян туристическую отрасль страны. Для помощи терпящим бедствие бизнесменам Финляндия отрядила специальную организацию Visit Finland. Она является официальным национальным туристическим офисом Финляндии и входит в структуру госкомпании Business Finland.

Основная миссия Visit Finland – продвигать Финляндию как туристическое направление, а также помогать местным туркомпаниям в разработке и маркетинге их услуг. Директор Visit Finland Кристина Хиетасаари признала, что на востоке Суоми многие территории сейчас находятся в трудном положении, поскольку приток россиян «внезапно прекратился». Разумеется, она умолчала о том, что прекратился этот поток потому, что сама Финляндия закрыла для российских граждан границу.

В частности, Visit Finland начала кампанию по продвижению в Европе региона озера Сайма, некогда популярного у российских туристов. Регион рекламируется как место тишины, чистой природы и вкусной кухни, предлагая отдых в коттеджах на берегу озера. Однако на практике туристы из ЕС добираются до этих коттеджей редко, а американцы так и вовсе предпочитают роскошный отдых в комфортных отелях. Участники рынка признают, что только у россиян был популярен туризм на Сайме с прогулками на пароходах, катанием на лодках и отдыхом в коттедже с сауной.

Более того, возникла новая проблема – сезонность. «Российские туристы посещали Финляндию круглый год, но после того как их не стало, туристический сезон на Сайме сократился только до летних месяцев», – жалуется финское издание Yle.

Финские специалисты пытались рекламировать возможности зимнего туризма в Суоми. «На льду реки Саймы можно было бы проводить, например, соревнования по подледной рыбалке. В центре Лаппеэнранты можно построить общественный гриль, где люди будут жарить сосиски и пить горячий сок. Это тоже зимняя экзотика, которая у многих людей ассоциируется с Финляндией», – советует местная предпринимательства Катья Ахола, управляющая несколькими отелями и магазинами в Лаппеэнранте.

В маркетинговой компании GoSaimaa рассказали, что хотят зазывать туристов из Германии экскурсиями, местной сауной, купанием в проруби, лыжами, коньками и катанием на санях. Однако немецкие туроператоры в прошлом году и вовсе отменили чартеры в город Савонлинну – из-за отсутствия спроса на поездки в этот малоизвестный озерный регион.

В целом ситуация с регионом вокруг огромного озера Сайма (четвертое по величине пресноводное озеро Европы) стала особенно показательной. Не сказать, что Visit Finland, которая проводит маркетинговую кампанию в Германии, Франции и Великобритании, совсем уж ничего не добилась – в прошлом году в области Южное Саво, к которой относится Сайма, было зарегистрировано 84 тысячи ночевок иностранных туристов. Но эти цифры далеки от показателей «российских каникул в Финляндии», когда только Савонлинну (один из городов Южного Саво) посещали около 140 тысяч россиян в год.

Также от отсутствия россиян пострадала область Южная Карелия, где в 2025 году было зафиксировано менее 41 тыс. ночевок иностранных туристов: почти в шесть раз меньше, чем в 2019 году – когда только этот регион посетили более 230 тыс. гостей, в основном из РФ. «Южная Карелия, по подсчетам специалистов, теряет около одного миллиона евро в день из-за того, что лишилась российского туризма», – подчеркивает глава российской дипмиссии в Хельсинки Павел Кузнецов. Соответственно,

доходы от туризма этой области, бывшей ранее регионом – партнером Петербурга, сократились в разы.

Главный редактор издания Gazeta.fi Владимир Гусатинский еще осенью прошлого года так описывал свои впечатления от посещения города Иматра, крупнейшего в финской провинции Южная Карелия: «Регион находится в глубоком экономическом кризисе. Нехватка российских туристов отражается сокращениями на торговых предприятиях. Мои родственники живут там постоянно. По их мнению, такого не было даже во время кризисного 1990 года».

В настоящее время если иностранные туристы и добираются до Финляндии, то чаще всего выбирают либо Лапландию, на которую приходится 61% всех ночевок, либо столицу Хельсинки (27%). Остальные финские регионы не могут предложить для богатых западных туристов чего-то по-настоящему им интересного – любителей зимнего туризма куда больше привлекают Швейцария или Канада. Даже сами же финны в большинстве предпочитают отдыхать в других странах. Наиболее выгодный и стабильный турпоток приезжал в Суоми из России, но финны его отрезали.

Под угрозой закрытия оказался международный аэропорт города Лаппеэнранта, некогда пятый в Суоми по степени загруженности – эту воздушную гавань добивает прекращение пассажиропотока из Санкт-Петербурга. В 2026 году аэропорт обслужит всего четыре рейса.

На днях власти Лаппеэнранты выдали разрешение на снос садового центра Plantagen в парке отдыха Мюллюмяки. Без туристов из Петербурга компания Plantagen обанкротилась: ее торговые ангары стоят заброшенными и ветшают. Кроме того, в Мюллюмяки пустуют помещения спортивного магазина XXL, закрывшегося в прошлом году, а также около четверти помещений ТЦ Family Center. После объявленного недавно банкротства компании Indoor Group опустеют и принадлежащие ей гипермаркеты Asko и Sotka.

«Мюллюмяки был построен в золотые годы. Сейчас туристов нет. Покупательная способность финнов ослабла»,

– грустит местный предприниматель Мохамад Дарвич. Он вынужден сокращать площади своего торгового центра Grande. Издание Yle, описывающее всю эту горькую ситуацию, отмечает, что помочь тут может лишь скорейшее открытие границы с Россией.

В целом туротрасль Финляндии, как оценивается, потеряла порядка одного миллиарда евро в год. Ведь она осталась не только без россиян, но и без туристов из Азии, так как закрытие границ и санкции значительно затруднили поездки в Суоми из Китая и Японии.

Вместе с туристами восток Финляндии покидают и местные жители. В результате очень показательно выглядит одна из последних новостей – полиция Финляндии планирует закрыть более 20 участков по всей стране. Это связано с миграцией населения – жители массово покидают приграничные юго-восточные регионы, которые после разрыва отношений с Россией пришли в полнейший упадок.

А вот кто выиграл от этой ситуации, так это российская Карелия. Многие местные города, такие, например, как Сортавала, очень похожи на финские. Поэтому те путешественники, которые хотят ощутить специфическую атмосферу севера Европы, отправляются в Северное Приладожье.

Российская Карелия переживает туристический бум. Лишившись возможности легко ездить в Финляндию, россияне активно переключились на отечественные аналоги. Карелия стала одним из главных бенефициаров этого тренда. По данным властей республики, в 2025 году турпоток в Карелию по сравнению с 2024-м вырос примерно на 40-49%. С января по ноябрь 2025 года регион посетило почти 1,4 млн человек. А в первом полугодии 2025 года рост составил почти 50%.

Ныне Карелия стабильно входит в топ-10 туристических направлений России. На 2026 год власти прогнозируют дальнейший рост до 1,8 млн туристов, а к 2030 году ставят амбициозную цель – три миллиона человек в год.

Однако такой стремительный рост создает и проблемы. Цены на отдых в Карелии значительно выросли (средняя стоимость тура увеличилась на 20-30%, а недельный тур на человека может обойтись в 100 тыс. рублей). Это поднимает вопрос о развитии более доступного, бюджетного сегмента туризма. Но в целом можно констатировать, что закрытие Финляндии для россиян стало мощным катализатором для развития внутреннего туризма. Средства, которые раньше тратились нашими соотечественниками в Суоми, теперь остаются в России и работают на экономику нашей страны.