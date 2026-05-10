Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
Песков назвал главное условие в отношениях России и Армении
Российские власти считают ключевым фактором в двусторонних отношениях отказ Еревана от проведения враждебной политики по отношению к Москве.
В двусторонних отношениях с Ереваном для Москвы принципиально важно отсутствие враждебного курса, сообщают «Вести». В беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил ключевой приоритет диалога. «Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное», – подчеркнул представитель Кремля.
Оценивая контакты армянского руководства с недружественными РФ политиками, Песков не увидел в них ничего предосудительного. Он пояснил, что конфликт на Украине не является войной Армении, а обмен рукопожатиями на международных саммитах – абсолютно нормальная практика.
Кроме того, пресс-секретарь признал суверенное право республики проводить встречи в формате «Армения – ЕС». По его словам, российская сторона с пониманием относится к многовекторной внешней политике соседей и приветствует стремление Еревана развивать добрые связи по всем возможным направлениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг статус союзника России по украинскому вопросу.
Российский МИД выразил протест послу республики из-за предоставления трибуны Владимиру Зеленскому в Ереване.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещаний об отказе от враждебных мер против Москвы.