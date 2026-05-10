Tекст: Ольга Иванова

В двусторонних отношениях с Ереваном для Москвы принципиально важно отсутствие враждебного курса, сообщают «Вести». В беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил ключевой приоритет диалога. «Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное», – подчеркнул представитель Кремля.

Оценивая контакты армянского руководства с недружественными РФ политиками, Песков не увидел в них ничего предосудительного. Он пояснил, что конфликт на Украине не является войной Армении, а обмен рукопожатиями на международных саммитах – абсолютно нормальная практика.

Кроме того, пресс-секретарь признал суверенное право республики проводить встречи в формате «Армения – ЕС». По его словам, российская сторона с пониманием относится к многовекторной внешней политике соседей и приветствует стремление Еревана развивать добрые связи по всем возможным направлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг статус союзника России по украинскому вопросу.

Российский МИД выразил протест послу республики из-за предоставления трибуны Владимиру Зеленскому в Ереване.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещаний об отказе от враждебных мер против Москвы.