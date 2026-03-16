  За ночь над Россией уничтожили 145 украинских беспилотников
    Закрытая граница с Финляндией обогащает Россию
    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников
    Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Российские войска продвинулись в районах Константиновки и Доброполья
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Журова объяснила жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    16 марта 2026, 08:15 • Новости дня

    Нефть подорожала в пределах 1-1,5%

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в начале недели выросли в пределах 1-1,5%, марка Brent торгуется выше 104 долларов за баррель после атаки США на остров Харк.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.36 росла на 1,56% относительно закрытия – до 104,75 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,1%, до 97,91 доллара, передает РИА «Новости».

    Рынки реагируют на новые геополитические риски: напомним, в субботу президент США пригрозил нанести удар по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк, который является важнейшим нефтяным терминалом Ирана, затем он сообщал о нанесенном ударе.

    «Не думаю, что рынки благосклонно отреагируют на эти события», – цитирует Bloomberg главного аналитика рынка KCM Trade Тима Уотерера.

    «Ожидаю еще одного нервного начала недели, так как судьба Харка остается неясной, учитывая его важность для мирового энергоснабжения», – подчеркнул он.

    13 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр

    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Устранение последствий разлива нефти, подобных тому, что произошел на Днестре, занимает несколько лет. Главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Молдавия сообщила, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода.

    «Сырая нефть и нефтепродукты достаточно токсичны для окружающей среды, птиц, водоплавающих и могут вызвать гибель планктона. Судя по всему, на Днестре произошла не столь крупная катастрофа, как, например, авария танкера Exxon Valdez в 1989 году. Тогда утечка около 260 тыс. баррелей углеводородов на десятилетия поменяла экосистему Аляски», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Думаю, авария на Днестре сопоставима с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. Вещества попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино, создав угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Загрязнение локализовали за неделю, а для ликвидации последствий ЧП понадобилось несколько лет», – заметил спикер.

    «Вероятно, последствия разлива на Днестре будут ликвидировать по тому же сценарию. Сначала боновыми заграждениями локализуют загрязнение, а затем будут очищать воду и берега от нефти. Сейчас самое главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву», – продолжил собеседник.

    «Что касается потенциальных виновников произошедшего, то заявления Киева о российской причастности веры не вызывают. Позиция украинской стороны основывается на голословных обвинениях. Они не предоставили ни фото, ни видеофиксации, ни документов, ни результатов экспертизы», – акцентировал эксперт.

    «Нельзя исключать, что Киев мог специально создать загрязнение в постоянных попытках распространить военный кризис на другие страны, в частности – на Молдавию и Румынию. Впрочем, чаще всего такие происшествия случаются из-за недостаточного внимания руководства и персонала предприятий к обслуживанию инфраструктуры, а также из-за изношенности оборудования и резервуаров. И то, и другое крайне присуще нынешней Украине», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее правительство Молдавии в своем Telegram-канале сообщило, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода. «Образцы, взятые около поселка Наславчи, показали, что вода представляет угрозу безопасности граждан. Мы рекомендовали местной администрации приостановить забор из реки, чтобы избежать отравления людей и домашних животных, а также загрязнения трубопроводов и резервуаров», – говорится в посте.

    Этот участок реки находится ниже по течению от Днестровской ГЭС, расположенной на Украине. «Образцы, взятые севернее, пока не показывают столь опасной концентрации загрязняющих веществ. Но мы рекомендуем сделать запасы воды на несколько дней», – предупредило правительство. В поселках Сорока, Флорешты, Сынжерей и в муниципалитете Бельцы разрешили пользоваться водопроводом, но запретили рыбачить, использовать воду для полива растений и поения животных.

    Министр окружающей среды Георге Хайдер сообщил, что в районе Курешница Сорокского округа работают специализированные группы по установке фильтров для улавливания загрязняющих веществ, сообщает MoldPres. «Утром у нас состоялась встреча с украинской стороной, и мы договорились о совместной работе по устранению загрязнения», – заявил он.

    Власти Молдавии также выразили опасения в связи с тем, что у страны может не хватить сил и средств, в том числе химических растворов для улавливания и утилизации нефти. Кишинев решил обратиться за поддержкой к Бухаресту.

    В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение якобы может быть связано с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.

    13 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Макрон высказался о смягчении Соединенными Штатами антироссийских санкций

    @ Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрешение Вашингтона на операции с российской нефтью не означает глобального пересмотра рестрикций в отношении России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    Действия американской стороны носят ситуативный характер и не ведут к полному снятию рестрикций, сказал Макрон, передает ТАСС.

    По словам политика, государства G7 и Евросоюза не намерены прекращать давление на Москву. Макрон добавил, что текущая обстановка совершенно не способствует подобным послаблениям со стороны Парижа или Брюсселя.

    Напомним, Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о снятии американских ограничений с 100 млн баррелей транзитного сырья.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    14 марта 2026, 15:17 • Новости дня
    Глава OMV: Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европе грозит серьезная нехватка топлива на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн. Он напомнил топливный кризис 70-х годов прошлого века, когда европйецам приходилось отказываться от автомобилей. Сейчас ситуация хуже, считает Штерн.

    Как заявил глава OMV Альфред Штерн в интервью газете Die Presse, Европе грозит серьезная нехватка топлива из-за сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Мы находимся в серьёзной глобальной ситуации дефицита нефти, газа и топлива».

    Штерн отметил, что мировое потребление нефти составляет около 100 млн баррелей в сутки, а стратегические резервы, введённые на рынок – это только 400 млн баррелей, которых хватит на четыре дня. По его словам, если бы потребовалось заменить объёмы, проходящие через Ормузский пролив, этих запасов хватило бы лишь на 14 дней.

    Он добавил, что никто не может предсказать, как долго продлится кризис, и напомнил, что в 1970-е годы австрийцам приходилось отказываться от автомобилей один день в неделю для экономии топлива. Сейчас, по оценке Штерна, миру не хватает пятой части объёмов нефти, пятой части поставок СПГ и десятой части топлива. Он считает, что подобные меры экономии могут стать актуальными вновь, возможно, потребуется отказаться от использования автомобилей уже два дня в неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив только при оплате нефти юанями. Глава Евросовета выразил тревогу в связи с решением США по российской нефти. Дональд Трамп допустил возможность военного конвоирования танкеров в Ормузском проливе.

    14 марта 2026, 05:42 • Новости дня
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Ирана изучают вариант открытия Ормузского пролива для танкеров при условии оплаты поставок нефти в китайских юанях.

    Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что расчеты за перевозимые грузы будут осуществляться в китайских юанях, передает CNN.

    В сообщении телеканала отмечается, что подобная мера стала частью нового плана Исламской Республики по управлению движением танкеров в этом стратегически важном регионе.

    Согласно заявлению высокопоставленного иранского чиновника, обсуждается вариант, при котором торговля нефтью будет вестись исключительно в юанях, чтобы контролировать потоки и усилить влияние Тегерана.

    Ранее телеканал NDTV сообщил, что два индийских танкера – «Пушпак» и «Паримал» – смогли пройти через Ормузский пролив, несмотря на ограничения для судов из США, Европы и Израиля. Допускается, что новые условия могут коснуться и других стран, если они согласятся на расчеты в юанях.

    Обострение ситуации вокруг Ирана связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США на Ближнем Востоке, что усугубило напряженность и фактически заблокировало Ормузский пролив, ключевой маршрут экспорта нефти и газа из региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечивать вооруженное сопровождение судов с нефтью в зоне Ормузского пролива, если сложится соответствующая обстановка.

    Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран не поддерживает идею обеспечения безопасности Ормузского пролива силами стран, не входящих в регион.

    13 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»

    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции выразил уверенность, что восстановление трубопровода «Дружба» должно сопровождаться полной прозрачностью всех этапов, подчеркнув срочность проведения работ.

    Необходимость скорейшего восстановления работы трубопровода «Дружба» озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским. Макрон сделал акцент на важности обеспечения полной прозрачности всех процедур, связанных с ремонтом и восстановлением трубопровода, передает ТАСС.

    Президент Франции отметил: «Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность». Он добавил, что работы должны быть проведены как можно быстрее. Также Макрон подчеркнул осведомленность о взятых Украиной обязательствах по восстановлению объекта.

    Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать выделение на Украине кредита на 90 млрд евро и одобрение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность финансирования ремонта нефтепровода, но окончательное решение пока не принято.

    До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    15 марта 2026, 02:48 • Новости дня
    Трамп собрался вернуть антироссийские санкции после стабилизации цен на нефть
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийские санкции, связанные с нефтью, будут восстановлены после стабилизации цен на энергоресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Как только кризис завершится, они вернутся», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Глава Белого дома отметил, что нынешние шаги призваны смягчить последствия энергетического кризиса. «Я хочу нефти для мира», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, если верить звучащим из Вашингтона заявлениям, Иран приступил к исполнению своей самой серьезной угрозы – минированию Ормузского пролива. В результате конфликта мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом.

    Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. В Кремле заявили, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти отражают их стремление повлиять на ситуацию на мировом энергетическом рынке.

    14 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Греция связала удар по танкеру с ослаблением санкций на нефть из России

    Министр Греции связал атаку на танкер с ослаблением санкций на нефть из РФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр судоходства Греции допустил, что атака на танкер у Новороссийска может быть связана с частичным разрешением США на транспортировку российской нефти.

    Удар по греческому танкеру Maran Homer в Черном море может быть связан с недавним частичным смягчением санкций на транспортировку российской нефти, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра судоходства и островной политики Греции Василиса Кикилиаса. Министр отметил, что рассматривает случившееся как часть давления со стороны стран региона, однако воздержался от прямых обвинений Киева в атаке дроном на судно, находившееся недалеко от Новороссийска.

    Греческое издание slpress.gr указывает, что за ударом, вероятно, стоит Украина, реагируя таким образом на решение США частично снять ограничения на транспортировку российской нефти. По данным портала, украинская сторона уже неоднократно совершала подобные нападения на танкеры в Черном море.

    «Предполагается, что удар по танкеру был частью давления, которое оказывают на нас страны региона, и которое, возможно, также связано с частичным разрешением транспортировки российской нефти в течение месяца», – заявил Кикилиас в эфире телеканала ERT-news.

    Министр подчеркнул, что Афины намерены решительно протестовать против подобных атак, предпринимая шаги не только на национальном уровне, но и в рамках Европейского совета. Он добавил, что греческие моряки должны оставаться вне политических конфликтов и не вовлекаться в военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска. Ранее танкер Matilda подал сигнал бедствия после удара ВСУ.

    В Кремле считают, что действия США по смягчению санкций против российской нефти связаны с желанием повлиять на мировой энергетический рынок.


    13 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Глава Евросовета выразил тревогу из-за решения США по российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одностороннее решение США на месяц отменить запрет на покупку российской нефти вызывает тревогу у европейских властей, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

    Он отметил, что подобные действия Соединенных Штатов могут повлиять на безопасность Европы, передает РИА «Новости».

    «Одностороннее решение США снять санкции с российского экспорта нефти вызывает серьезную озабоченность, поскольку оно затрагивает европейскую безопасность», – написал Кошта в соцсетях.

    Напомним, США разрешили краткосрочную продажу российской нефти.

    Ранее Таиланд захотел покупать российскую нефть. Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей.

    13 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    Дмитриев заявил о росте числа покупателей российской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в Telegram-канале заявил о росте числа стран, закупающих российскую нефть.

    По его словам, это связано с тем, что США смягчили санкции на российские энергоносители, что открыло новые возможности для сделок.

    Ранее Таиланд заявил о готовности начать переговоры с Россией по поводу закупок сырой нефти.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    13 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Британия отказалась поддержать ослабление санкций США против России

    Лондон выступил против смягчения американских ограничений на российскую нефть

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британское правительство выступило против смягчения ограничений на поставки российской нефти, подчеркнув важность сохранения давления на экономику России.

    Правительство Британии не поддерживает планы США по ослаблению санкций на российскую нефть. Представитель канцелярии премьер-министра подчеркнул, что решение в данном вопросе принимают Соединенные Штаты, однако позиция Лондона остается неизменной, передает ТАСС.

    «Очевидно, что это решение принимают США, но наша позиция ясна. Всем партнерам следует сохранять давление на Россию и ее военную машину», – заявил он телеканалу Sky News. Представитель отметил, что Британия намерена продолжать свою линию в отношении антироссийских ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года.

    Ранее лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Одностороннее решение США на месяц отменить запрет на покупку российской нефти вызывает тревогу у европейских властей, заявил в пятницу председатель Евросовета Антониу Кошта.


    13 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Еврокомиссия: Власти Грузии пообещали блокировать связанные с Россией танкеры

    Tекст: Вера Басилая

    Грузинские власти пообещали не впускать в свои морские терминалы танкеры, связанные с Россией, учитывая требования Евросоюза, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри.

    По словам Макгарри, Грузия обязалась не допускать в свои морские терминалы танкеры, которые могут быть связаны с Россией, передает «Интерфакс».

    Макгарри подчеркнула, что при подготовке 20-го пакета санкций Евросоюза рассматривалась возможность включения грузинского терминала Кулеви в список организаций, которые, по мнению ЕС, содействуют обходу Россией ограничительных мер. По словам представителя ЕК, в Брюсселе будут внимательно следить за развитием ситуации.

    Евросоюз изъял грузинский порт Кулеви из двадцатого пакета антироссийских санкций. Брюссель изначально планировал включить этот терминал в черный список за предполагаемый обход ограничений.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал сообщения о помощи российскому теневому флоту спекуляцией.

    Напомним, лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США.

    13 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков счел смягчение санкций США по нефти попыткой стабилизировать энергорынки

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Кремле считают, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти отражают их стремление повлиять на ситуацию на мировом энергетическом рынке.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал решение США о смягчении санкций в отношении российской нефти, передает РИА «Новости».

    Он, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает такие шаги и ожидает ли дальнейшего ослабления ограничений на поставки российских энергоносителей, отметил, что «в данном случае мы видим действие Соединенных Штатов, попытку стабилизировать энергетические рынки».

    Ранее Кремль предупредил о возможном усилении кризиса в мировой энергетике и оценил совпадение интересов с США как временное явление.

    Напомним, Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов.

    Администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.

    Президент Владимир Путин заявил о временном характере высоких котировок на сырьевые товары.

    13 марта 2026, 13:09 • Новости дня
    Кремль заявил о ситуативном совпадении интересов Москвы и Вашингтона по нефти

    Песков заявил о риске нарастания кризиса на энергетическом рынке

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль предупредил о возможном усилении кризиса в мировой энергетике и оценил совпадение интересов с США как временное явление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ситуация на мировых энергетических рынках может привести к нарастанию кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, российская сторона считает, что нынешние условия чреваты дальнейшим обострением проблем в энергетическом секторе в глобальном масштабе. Песков подчеркнул, что определенные действия способны содействовать стабилизации рынка, однако риски сохраняются.

    Песков также отметил ситуативный характер совпадения интересов России и Соединенных Штатов по вопросам стабилизации энергетических рынков.

    «Мы слышали заявление представителей Соединенных Штатов о том, что исключение сделано сейчас, действительно, для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации», – заявил Песков.

    Песков ответил, что пока США не намерены полностью отменять ограничения, и интересы двух стран совпадают лишь в текущий момент.

    Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов.

    Администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.

    Президент Владимир Путин заявил о временном характере высоких котировок на сырьевые товары.

    14 марта 2026, 12:44 • Новости дня
    В порту Фуджейры приостановили загрузку нефти после атаки БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар возник в порту Фуджейры в ОАЭ после атаки БПЛА, ряд операций по погрузке нефти приостановлены, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Пожар вспыхнул в порту Фуджейры в ОАЭ после атаки беспилотника, в результате чего часть операций по погрузке нефти временно приостановлена, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg. Источники сообщают, что происшествие случилось утром в субботу, когда на объект FOIZ упали обломки после работы системы противовоздушной обороны.

    В материале агентства отмечается: «Ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры, расположенном недалеко от Ормузского пролива, приостановлены после атаки дрона и пожара в субботу утром». Известно, что нефтепромышленная зона Фуджейры в последнее время уже несколько раз подвергалась атакам с воздуха со стороны Ирана.

    По данным властей эмирата, 9 марта также был зафиксирован пожар на одном из объектов нефтяной зоны после падения обломков сбитого дрона. Терминал Фуджейры, расположенный на побережье Аравийского моря, играет стратегическую роль, поскольку позволяет экспортировать нефть в обход Ормузского пролива, который оказался практически заблокирован после нападения Израиля и США на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран разрешил проход танкеров через Ормузский пролив при условии оплаты нефти в юанях. Глава Евросовета выразил обеспокоенность в связи с решением США по ограничению импорта российской нефти. Дональд Трамп допустил возможность военного конвоирования танкеров в Ормузском проливе.

    13 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    TotalEnergies прекратила добычу топлива в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Французская компания TotalEnergies остановила добычу топлива на объектах в Катаре, Ираке и шельфовой зоне ОАЭ, на долю которых приходилось 15% производства.

    Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приостановила добычу топлива в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, пишет «Коммерсантъ».

    Эти проекты обеспечивали около 15% от общего объема добычи компании. Однако добыча на суше в ОАЭ – примерно 210 тыс. баррелей в сутки – продолжается без изменений, так как экспорт идет через терминал в Фуджейре.

    TotalEnergies отметила, что операционный денежный поток от ближневосточных активов составляет лишь 10% от общего показателя компании из-за более высокого налогообложения. Это значительно ниже среднего уровня по портфелю.

    В компании подчеркнули, что в 2026 году основной прирост запасов будет формироваться за счет проектов за пределами Ближнего Востока.

    «Повышения цены Brent на восемь долларов за баррель достаточно, чтобы покрыть ожидаемый в 2026 году операционный денежный поток от наших месторождений в Ираке, Катаре и на шельфе ОАЭ при цене шестьдесят долларов за баррель», – сообщили в TotalEnergies.

    Ранее компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах.

    Иракские власти объявили о приостановке добычи на крупнейшем месторождении страны из-за закрытия Ормузского пролива.

    Посол в Словакии заявил об отсутствии надежд на запуск «Дружбы»
    В Казахстане явка на референдуме по конституции превысила 73%
    В Будапеште прошел марш против превращения Венгрии в колонию Украины
    Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана
    Премьер Словакии заявил о намерении посетить День Победы в Москве
    Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле»
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Закрытая граница с Финляндией обогащает Россию

    В Финляндии массово закрываются полицейские участки, а население уезжает из восточных регионов страны. А все потому, что финская граница остается закрытой для российских туристов и целые регионы несут колоссальные убытки. Но есть и те, кто в итоге выиграл от происходящего – в России, а не в Финляндии. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

