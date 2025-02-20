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CNPC пробурила самую глубокую скважину Азии глубиной 10,9 тыс. метров
Китайская CNPC пробурила в Таримском бассейне самую глубокую скважину Азии глубиной 10,9 тыс. метров
Китайская национальная нефтегазовая корпорация завершила бурение скважины глубиной 10,9 тыс. метров в Таримском бассейне, достигнув слоев, которые старше 500 млн лет.
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) завершила бурение глубочайшей вертикальной скважины в Азии глубиной более 10,9 тыс. метров. Этот объект, известный как Shendi Take – 1, расположен в Таримском бассейне на территории пустыни Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передает ТАСС.
Работы начались 30 мая 2023 года и имели двойное назначение – разведка запасов ресурсов и научные исследования. На бурение последних 900 метров ушло около года. В результате были достигнуты геологические слои, возраст которых превышает 500 млн лет.
В сообщении компании, опубликованном в WeChat, отмечается, что скважина является важным достижением в области геологоразведки в регионе и способствует улучшению понимания геологических особенностей Таримского бассейна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал старт поисковому бурению скважины на Хатангском лицензионном участке в море Лаптевых. Сообщалось, что разрешение США на бурение в Арктике говорит об усилении конкуренции на шельфе. Российские исследователи пробурили скважину до подледникового озера Восток.