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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 21:48 • Новости дня

    При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    BFMTV: При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва и последующего пожара на фармацевтическом заводе на северо-западе Франции пострадал один человек, которого экстренно эвакуировали на вертолете, сообщил телеканал BFMTV.

    Взрыв на фармацевтическом предприятии Pharmasynthese в городе Сен-Пьер-лез-Эльбеф департамента Приморская Сена привел к возгоранию и ранению одного человека, передает РИА «Новости». Пострадавший был экстренно госпитализирован.

    «В понедельник, 21 сентября, взрыв вызвал пожар на заводе… Один человек получил ранения», – цитирует агентство сообщение французского телеканала BFMTV. Глава пожарно-спасательной службы департамента Эммануэль Менди уточнил, что раненого доставили на вертолете в ожоговое отделение местной больницы.

    Завод специализируется на производстве активных ингредиентов для фармацевтической отрасли. Как сообщили в муниципалитете, пламя удалось оперативно локализовать и потушить благодаря автоматической системе пожаротушения и быстрому прибытию спасателей. В региональной префектуре подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для жителей окрестностей.

    В августе огонь охватил складское помещение химического предприятия в коммуне Гандранж.

    В июле владелец французского металлургического завода сгорел при тушении вызванного молнией пожара.

    В 2024 году в департаменте Приморская Сена вспыхнул пожар на нефтеперегонном заводе.

    21 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции

    Песков отверг обвинения Марин Ле Пен в угрозах со стороны России

    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции
    @ Emile Windal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления лидера фракции «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа путем угроз.

    «С такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее политик обвинила российскую сторону во враждебных действиях из-за передачи под временное управление активов французских компаний, передает РИА «Новости».

    Речь идет об объектах ретейлера Auchan, производителя Nestle и логистической группы FM Logistic. Мера также затронула бывшее подразделение Leroy Merlin. При этом Песков добавил, что Россия не угрожает ни Франции, ни какому-либо другому государству в Европе и никого не шантажирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными опасения Парижа об угрозе военного конфликта.

    Ранее Кремль указал на усиление Францией политического давления на Москву.

    Партия Марин Ле Пен перед выборами удалила со своего сайта информацию о намерении развивать дипломатические связи с Россией.

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    19 сентября 2026, 03:26 • Новости дня
    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию

    Продюсер Фрилле: Депардье отказался от переезда в Россию из-за судов во Франции

    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию
    @ Aurelien Morissard/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Депардье всерьез обсуждал переезд в Россию, но отказался от этого замысла из-за возможной реакции французской юстиции, сообщил директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле.

    «Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Там люди его любят, и его оставили бы в покое. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: «Нет, это сложно из-за всех этих судебных дел. Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю», – сказал Фрилле, назвав такое решение ошибкой.

    Продюсер отметил, что его связывают с актером давние и близкие отношения: они вместе открыли ресторан в Новосибирске и создали линейку продуктов питания, однако сейчас Депардье не участвует в управлении этим бизнесом. Последней работой актера стал небольшой фильм с Фанни Ардан, снятый в Португалии, передает РИА «Новости».

    По словам Фрилле, сейчас Депардье живет во Франции почти в полном одиночестве, обособленно в своем шато, и посвящает большую часть времени виноделию. Продюсер напомнил о ролях актера в скандальных, но знаковых для эпохи фильмах – «Вальсирующие», «Солнце Сатаны», «Зеленая карта».

    «Депардье всегда был провокатором, но для того, чтобы раздвигать границы, чтобы пробуждать размышления… Он был мировой звездой. Он был бедняком, ставшим богатым. И он очень любит Россию. Поэтому он – идеальная мишень для «благомыслящих», – заключил Фрилле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Franceinfo сообщила о новом суде над Депардье по обвинению в сексуальном насилии.

    В 2025 году во Франции Депардье был признан виновным по делу о домогательствах и получил 18 месяцев условного срока.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    20 сентября 2026, 17:26 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции пообещал прекратить финансирование Киева

    Дюпон-Эньян пообещал прекратить финансировать Киев в случае победы на выборах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян пообещал прекратить финансирование Киева в случае победы на выборах.

    «Я хочу прекратить любое финансирование, я хочу поддержать усилия Трампа для мира… Это убытки для французов», – заявил политик в эфире телеканала LCI, передает РИА «Новости».

    Выделение Киеву 25 млрд евро (или около 28,7 млрд долларов) лишило правительство возможности сдерживать рост цен на топливо и электричество. Ранее кандидат критиковал отказ Парижа от российского газа на фоне конфликта на Украине, отмечая разрушительные последствия для местной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева.

    В июле Николя Дюпон-Эньян потребовал прекратить спонсирование украинских преступников.

    Ранее этот политик связал возможное вступление Украины в Евросоюз с риском прямого военного столкновения с Россией.

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    21 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Французские медсестры отказались ездить к пациентам из-за цен на топливо

    Выездные медсестры во Франции отказались от пациентов из-за стоимости топлива

    Tекст: Мария Иванова

    Национальный координатор ассоциации независимых медсестер Фиона Лерюсси заявила, что французские медики вынуждены отказывать пациентам в выездах из-за рекордного роста стоимости автомобильного топлива.

    Выездные французские медсестры начали отбирать больных и отказываться от части заявок из-за необходимости учитывать дистанцию и многократно увеличившиеся затраты на дорогу в связи с рекордным подорожанием бензина и дизеля, передает ТАСС со ссылкой на эфир канала CNews.

    Лерюсси пояснила, что сложившаяся ситуация стала слишком тяжелой для медицинских работников, поскольку заправка полного бака автомобиля теперь обходится специалистам в среднем на 25 евро дороже, чем ранее.

    Накануне средняя стоимость дизельного топлива на французских автозаправочных станциях достигла рекордного значения за всю историю страны, составив 2,41 евро за один литр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских автозаправочных станциях.

    В середине месяца глава республики потребовал полной мобилизации усилий на топливном рынке страны.

    В начале месяца глава Минфина Франции предрек государству затяжной топливный кризис.

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    20 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Рожин прокомментировал территориальный спор Франции и США об островах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал спор между Францией и США о принадлежности островов Сен-Пьер и Микелон, вспомнив исторический прецедент с продажей Луизианы.

    «Отдали Луизиану, отдадите и Сень-Пьер с Микелоном», – написал Рожин в своем канале в Max.

    Эксперт обратил внимание на недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что Париж не намерен отдавать Соединенным Штатам острова Сен-Пьер и Микелон, подчеркнув, что эти территории были и останутся французскими.

    Ранее американский президент Дональд Трамп опубликовал карту, на которой спорные острова были обозначены как принадлежащие Соединенным Штатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские политики предлагали отправлять нелегальных мигрантов на острова Сен-Пьер и Микелон.

    Позже Эммануэль Макрон выразил поддержку Гренландии после слов Дональда Трампа о присоединении острова к США.

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    21 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Французские рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за цен на топливо

    France 3: Французские рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за цен на топливо

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские рыбаки перекрыли гавань в городе Канны в знак протеста против резкого подорожания горючего и недостаточных мер поддержки со стороны государства, сообщил телеканал France 3.

    Французские рыбаки перекрыли доступ к порту в городе Канны, выражая недовольство бездействием правительства на фоне стремительного подорожания горючего, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 3. На прошлой неделе аналогичные акции прошли на юге Франции, где протестующие блокировали несколько гаваней и одну нефтебазу.

    «Порт Канн в настоящее время заблокирован. Устроившие акцию рыболовы осуждают нормы, ставшие слишком жесткими, и неконтролируемый рост цен на топливо», – отмечается в сообщении.

    Участники протестов считают, что правительственная субсидия в 35 евроцентов за литр горючего не решит проблему. Протестующие требуют установить фиксированные цены на топливо. В противном случае они грозят масштабными забастовками, если власти не предложат приемлемых решений.

    В минувшее воскресенье стоимость дизеля во Франции достигла рекордных 2,41 евро за литр, а бензин подорожал до 2,2 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе французские рыбаки заблокировали порт Ниццы из-за резкого подорожания горючего.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Некоторые автомобилисты в стране перешли на использование рапсового масла для заправки дизельных машин.

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    19 сентября 2026, 13:29 • Новости дня
    Сербская «Печат»: У Путина есть рецепт победы над Западом

    «Печать»: У Путина есть рецепт победы над Западом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская политика милитаризации неизбежно приведет к власти политиков, готовых к диалогу с Россией, и президенту Владимиру Путину остается лишь дождаться этого момента, пишет сербская пресса.

    Политика милитаризации, проводимая европейскими странами в ущерб интересам собственных граждан, неизбежно приведет к власти силы, настроенные на диалог с Москвой, пишет сербская газета «Печат».

    «То, что у российского президента есть рецепт победы, было понятно по выражению его лица, когда вместе с остальными лидерами БРИКС он высаживал дерево на саммите в Нью-Дели. Из этого корня появится будущий мир», – подчеркивается в публикации.

    Издание отмечает, что сейчас для Москвы главным фактором является терпение. Впереди ключевые политические события: ноябрьские выборы в США, президентские выборы во Франции в апреле и немецкие парламентские выборы, намеченные на 2029 год. Россия не форсирует события, ожидая политических изменений на Западе.

    Сербские журналисты уверены, что продолжение финансирования и вооружения Киева лишь ускорит масштабные перемены в Европе. Пока российская армия перемалывает противника, Париж и Берлин сами сдадут позиции без единого выстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Британия разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о тайном интересе европейских политиков к диалогу с Владимиром Путиным. А политолог Алексей Мартынов назвал БРИКС сообществом единомышленников для формирования новой системы международных отношений.

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    18 сентября 2026, 22:38 • Новости дня
    Путин указал на отработку странами Европы захвата гражданских судов на Балтике

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские военные учения в Балтийском море проводятся для отработки захвата гражданских судов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    По словам Путина, у Москвы нет агрессивных намерений в отношении Европы, и Россия готова к восстановлению отношений с европейскими соседями, сообщается на сайте Кремля.

    «Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что сейчас только что прошли очередные учения в Балтийском море. Цель, в том числе, – отработка захвата гражданских судов. Это нормально? Все время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовятся к захвату гражданских судов», – заявил президент.

    Он обратил внимание на то, что те же страны выражают озабоченность и осуждают происходящее в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, но сами готовятся к похожим действиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений.

    Ранее Путин заявил о готовности России зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов.

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    19 сентября 2026, 11:20 • Новости дня
    Памфилова уличила западных чиновников в попытках дискредитировать выборы в России

    Памфилова обвинила европейских политиков в информационной атаке на Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова жестко раскритиковала западных чиновников за попытки дискредитировать проходящее в России голосование.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга обратила внимание на масштабную антироссийскую кампанию, развернутую в странах Запада, передает РИА «Новости». По ее словам, европейские политики пытаются скрыть собственные провалы за счет необоснованных нападок на Москву.

    «Заявляют проворовавшиеся еврочиновники о том, что и выборы… сами у себя все проворовали, от народа европейского оторвались, зато они пытаются, возведя все грехи и все беды, которые у них случились по их глупости, безответственности на Россию, пытаются теперь осудить наши выборы», – сказала Памфилова.

    Особое внимание председатель комиссии уделила ситуации в Германии, где противники устроили настоящую информационную атаку. Берлину посоветовали сначала разобраться с собственной избирательной системой, напомнив о сорванных из-за хаоса кампаниях в 2021 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила о планах западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев сообщил о новых попытках дискредитации избирательного процесса со стороны Евросоюза.

    Накануне голосования специалисты предотвратили масштабную кибератаку на систему дистанционного электронного голосования.

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    21 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев назвал партию Ле Пен русофобской

    Медведев: «Национальное объединение» Ле Пен стало типичной русофобской партией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал французскую партию Марин Ле Пен типичной европейской русофобской политической силой.

    Французская правая партия «Национальное объединение» превратилась в типичную европейскую русофобскую партию, заявил Медведев, передает РИА «Новости». «Тысячи санкций против россиян во Франции, а также ракеты для киевских дегенератов – разве это дружелюбно? Видимо, партия Ле Пен теперь стала типичной европейской партией: русофобия и поддержка нацистов в Киеве», – написал он в соцсетях.

    В прошлом году Дмитрий Медведев обвинил Париж в попытке устранить Марин Ле Пен перед президентскими выборами.

    Несколько дней назад лидер фракции «Национальное объединение» предрекла третью мировую войну из-за прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт.

    При этом недавние социологические опросы предсказали политику победу во втором туре голосования весной 2027 года.

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    21 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали почти до 900 долларов

    Биржевые цены на газ в европейских странах снизились почти до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в европейских странах ускорили темпы снижения и опустились почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 956,1 доллара за тысячу кубометров, а к середине дня показатель снизился на 4,4% и составил 902,1 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 943,7 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года на уровне 3892 доллара. После заметного спада котировки вновь начали расти в текущем году на фоне ближневосточного конфликта. В августе цены впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку в 900 долларов, а на прошлой неделе ненадолго поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В конце лета отраслевые эксперты не исключали, что зимой стоимость энергоносителя может превысить 1200 долларов из-за возможных сложностей с заполнением европейских подземных хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость энергоносителя снизилась после исторического скачка.

    В начале сентября европейские газовые котировки превысили отметку в 900 долларов.

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    21 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Французы начали использовать рапсовое масло вместо подорожавшего дизеля

    BFMTV: Французские водители начали заправлять машины рапсовым маслом

    Tекст: Мария Иванова

    Некоторые автомобилисты во Франции начали использовать рапсовое масло для заправки дизельных машин на фоне рекордного удорожания горючего.

    На фоне скачка цен на топливо некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на рапсовое масло. Литр такого продукта стоит 1,53 евро, что почти на один евро дешевле традиционного горючего, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

    Интерес к альтернативному горючему возрос после того, как в соцсетях распространилось видео с заправкой машины маслом, набравшее более миллиона просмотров. При этом многие водители не рискуют прибегать к такому методу, поскольку использование продукта может вывести из строя систему подачи топлива, за что также предусмотрен штраф в 200 евро.

    В воскресенье стоимость дизеля во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Глава французского Минфина Ролан Лескюр ранее предупреждал, что цены на топливо будут оставаться высокими еще долгое время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС.

    В середине месяца в стране начались перебои с горючим.

    Весной рост стоимости топлива лишил французов дальних поездок на праздники.

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    21 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    В ЕП обвинили Германию и Францию в торможении коллективной обороны ЕС

    Глава комитета ЕП обвинила ФРГ и Францию в блокировке оборонных инициатив ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германия и Франция тормозят принятие решений в сфере европейской обороны из-за национальных интересов.

    По словам немецкого депутата, крупные страны Евросоюза способны блокировать или замедлять оборонные инициативы, когда те затрагивают их промышленные или национальные интересы. «Если говорить прямо, Германия здесь находится в первых рядах. Французы также охотно нажимают на тормоза, но немцы в этом отношении просто образцовы», – отметила Штрак-Циммерман в интервью Euractiv.

    Она также подчеркнула, что ответственность за медленное продвижение европейских оборонных проектов не стоит возлагать исключительно на институты Евросоюза, так как государства-члены сами не могут взять на себя обязательства по общей обороне, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание, недовольство депутатов действиями национальных правительств возросло во время переговоров по сокращению бюрократических процедур для оборонной промышленности. Разногласия между крупнейшими странами ЕС проявлялись и раньше. Так, Франция, Германия и Италия выступили против создания новой консультативной группы по вопросам обороны, предложенной главой европейской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле СМИ сообщали, что вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией.

    Весной ЕС задумался о коллективной обороне без участия Соединенных Штатов.

    В феврале германист Александр Камкин спрогнозировал ухудшение отношений Франции и Германии.

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    21 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Yle: Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари предстанет перед судом по обвинению в раскрытии секретных сведений и превышении должностных полномочий, сообщил телерадиовещатель Yle.

    «Бывшему главе Supo Антти Пелттари вменяют разглашение тайны, связанной с нацбезопасностью, и злоупотребление служебным положением», – приводит РИА «Новости» сообщение Yle.

    По данным следствия, инцидент с раскрытием секретных сведений произошел в конце лета – начале осени 2020 года. Факты превышения должностных полномочий фиксировались на протяжении длительного времени: с июня 2012 года по конец 2023 года.

    Разбирательство по данному делу стартовало весной 2024 года. Тогда финские СМИ сообщали о расследовании контактов ведомства с предполагаемыми информаторами из России. Бывшего начальника спецслужбы подозревают в непринятии должных мер для ограничения доступа к засекреченным данным некоторых бывших сотрудников ведомства.

    Ранее бывший руководитель военной разведки Финляндии Георгий Алафузофф получил условный срок за хранение секретных документов.

    Новый глава финской полиции безопасности Юха Мартелиус назвал Россию главной угрозой для страны.

    Силы обороны Финляндии представили исследование о будущих вызовах безопасности государства.

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    21 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Полянский заявил об одержимости Европы идеей победить Россию

    Постпред при ОБСЕ Полянский: Европа одержима идеей победить Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские политики одержимы идеей победы над Россией и не готовы отказаться от конфронтации.

    Полянский заявил, что европейские элиты не готовы менять курс на противостояние с Москвой, передает РИА «Новости». «Они просто одержимы идеей победить Россию. Эти элиты, находящиеся у власти в большинстве европейских стран, – те же самые элиты, которые на протяжении многих лет продвигали этот украинский антироссийский проект. Они заинтересованы в этом проекте», – сказал дипломат в подкасте East Meets West with Olga and Tara.

    Полянский отметил, что было бы наивно ожидать от европейских политиков изменения курса даже при осознании собственных ошибок. Он подчеркнул, что возможности для дипломатии появятся только в случае серьезных политических изменений и прихода к власти людей, понимающих опасность ситуации.

    Россия, по словам постпреда, сохраняет готовность к дипломатическому решению и предпочла бы мирную реализацию целей специальной военной операции. Однако при отсутствии такого сценария Москва намерена добиваться своих целей на поле боя. Дипломат добавил, что в Европе обеспокоены возможным успехом России, но не имеют четкого плана действий, руководствуясь лишь русофобией и желанием победы Украины.

    Полянский также рассказал, что на неформальные вопросы о том, как европейские коллеги представляют себе победу над военной державой, он получает лишь эмоциональные заявления. По его мнению, это не помогает найти выход из ситуации, созданной Европой, киевским режимом и его спонсорами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Германию ярким примером доведения русофобии до крайностей.

    Дипломат предупредил о вероятности прямого столкновения с западными странами.

    Европейские политики питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение.

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    Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса

    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

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    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

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    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

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      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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