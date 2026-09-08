Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

Tекст: Валерия Городецкая

Октябрьские фьючерсы по индексу TTF, представляющему крупнейший в Европе распределительный центр в Нидерландах, открыли торги у отметки в 878,9 доллара, показав снижение на 0,2%, передает РИА «Новости». К 9.02 мск показатель вырос до 886,1 доллара, прибавив 0,6%.

Позднее, к 14.49 мск, стоимость газа достигла 904,4 доллара, увеличившись на 2,7%. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 880,7 доллара за тысячу кубометров.

Напомним, 1 сентября биржевые цены на газ в Европе приблизились к 854 долларам за тысячу кубометров.

На следующий день стоимость голубого топлива впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов.

В четверг котировки октябрьских фьючерсов на нидерландском хабе TTF снизились до 876 долларов.