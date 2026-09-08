Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.0 комментариев
Лондон сообщил о введении санкций против ключевых отраслей Ирана
МИД Британии: Лондон введет санкции против ключевых отраслей Ирана
Британия введет новые секторальные санкции против иранской экономики и ядерной программы, заявил заместитель министра иностранных дел Британии Стивен Даути.
По словам Даути, Лондон намерен ввести новые секторальные ограничения, которые затронут металлургию, энергетику, банки и судоходство исламской республики, передает РИА «Новости».
«Великобритания примет закон о дальнейших секторальных мерах в отношении Ирана… Торговые запреты распространятся на новые товары, технологии и услуги, включая те, которые имеют значение для ключевых отраслей, способствующих ядерной программе Ирана, включая энергетику, программное обеспечение, металлургию, золото, и связанные с ними виды деятельности, такие как судоходство, страхование и банковское дело», – говорится в заявлении дипломата.
Помимо этого, власти запретят экспорт продукции, способной усилить военный потенциал страны. Иранским самолетам закроют доступ в британское воздушное пространство. Ограничения также коснутся доступа к финансовой системе королевства.
В документе предусмотрены исключения. В частности, санкции не затронут газовое месторождение «Шахдениз» в Азербайджане. Отмечается, что новые меры во многом повторяют ограничения, снятые ранее в рамках ядерной сделки.
В августе администрация США ввела антииранские санкции против десятков организаций и морских судов.
В прошлом году Британия анонсировала восстановление ограничений ООН в отношении ядерной программы Тегерана.
Европейские страны официально уведомили Совет Безопасности о запуске механизма возврата прежних запретов.