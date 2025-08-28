  • Новость часаОператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в Курской области
    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы
    Суд назначил штраф Яндексу за отказ открыть доступ ФСБ к «Алисе»
    Финские ВВС решили отказаться от свастики на знаменах подразделений
    Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником
    В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге
    ЕС вызвал российского дипломата после взрывов в Киеве у миссии Евросоюза
    Названа дата проведения выборов президента Республики Сербской
    В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля
    Песни Шамана, Майданова и Газманова внесли в школьную программу
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    5 комментариев
    28 августа 2025, 17:38 • Новости дня

    Евротройка инициировала восстановление санкций против Ирана

    Европейские страны объявили о запуске механизма snapback против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Европы уведомили Совбез ООН о намерении возобновить санкции против Ирана после срыва переговоров по ядерной программе Тегерана.

    Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций против Ирана из-за провала переговоров о ядерной программе, передает ТАСС. Европейские государства в письменной форме сообщили Совету Безопасности ООН о принятом решении.

    Евротройка 27 августа официально уведомила госсекретаря США Марко Рубио о запуске механизма snapback. Данный механизм предусматривает автоматическое восстановление санкций Совбеза ООН против Ирана, ранее приостановленных в рамках ядерной сделки.

    Европейские страны заявили о готовности вести диалог по иранской ядерной программе до конца сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ.

    Власти Австралии решили выслать посла Ирана и закрыть посольство в Тегеране из-за обвинений в организации атак против еврейской общины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западные санкции против Белоруссии и Ирана проявлением экономического терроризма.

    28 августа 2025, 01:41 • Новости дня
    Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском

    Al Jazeera: Израиль высадил десант на четырех вертолетах под Дамаском

    Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Операция по высадке израильского десанта началась через несколько часов после авиаударов по военным позициям в районе Аль-Кисва, сообщил сирийский военный источник телеканалу Al Jazeera.

    По его данным, израильская армия осуществила военную высадку у военных казарм в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска и провела в зоне высадки более двух часов. В десантной операции участвовали четыре израильских вертолета.

    Источник Al Jazeera добавил, что израильская армия перебросила десятки солдат и некоторое количество поискового оборудования в Аль-Кисву, отметив, что никаких столкновений между израильскими силами, участвовавшими в высадке, и силами сирийской армии не произошло.

    Эта израильская авиавысадка является первой в своем роде в Сирии после падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года.

    Правительственный источник сообщил Сирийскому арабскому информационному агентству (САНА), что 26 августа военнослужащие обнаружили устройства для слежки и подслушивания в районе горы Аль-Манеа в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска. Он отметил, что пока армия занималась устранением устройств слежки, это место подверглось израильскому авиаудару.

    Правительственный источник добавил, что в результате израильской бомбардировки в районе Джабаль-эль-Манеа есть погибшие, раненые и уничтоженные транспортные средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по армейским объектам Сирии на юге Дамаска. Также Израиль нанес серию ударов по сирийским армейским объектам на юге Дамаска, погибли шесть офицеров сирийской армии, удары наносились беспилотными летательными аппаратами.

    Кроме того, в районе Эль-Кисва на западе Дамаска зафиксирована атака, при которой выпустили не менее шести ракет по сирийским военным целям.

    Комментарии (5)
    26 августа 2025, 19:07 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем

    Арагчи допустил возобновление военного конфликта между Ираном и Израилем

    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи не исключил возможность нового противостояния с Израилем, отметив полную готовность страны к любым сценариям.

    Иран допускает повторение вооруженного конфликта с Израилем, однако страна готова к любому развитию ситуации в регионе, сообщил министр иностранных дел Аббас Арагчи в интервью изданию Asharq Al Awsat, передает ТАСС.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил: «Все возможно, однако мы готовы к любым обстоятельствам. В ходе 12-дневной войны сионистское образование и Соединенные Штаты не достигли ни одной из своих целей, в то время как Иран героически сопротивлялся и одновременно отвечал на агрессию».

    Арагчи подчеркнул, что Иран внимательно отслеживает обстановку вокруг Израиля и намерен защищать свои интересы и безопасность в случае эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном по ядерному вопросу при условии предоставления гарантий ненападения со стороны США и Израиля.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что перемирие с Израилем может быть нарушено из-за недоверия к действиям израильской стороны после 12 дней конфликта.

    Посол Израиля в России сообщила, что Израиль рассмотрит возможность военной операции против Ирана, если появится угроза возобновления военных ядерных разработок.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский решил пощадить детей

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 22:16 • Новости дня
    Макрон пригрозил Израилю изоляцией

    Макрон: Оккупация Газы усугубит изоляцию Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Расширение военной операции в Газе приведет к усилению изоляции Израиля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в открытом письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

    «Оккупация Газы, насильственное перемещение палестинцев, их доведение до голода, ненавистнические дегуманизирующие высказывания, аннексия Западного берега никогда не принесут Израилю победы», – приводит текст письма РИА «Новости» со ссылкой на Le Monde.

    По его словам, продолжение нынешней политики грозит Израилю изоляцией и ставит под угрозу безопасность еврейских общин в разных странах.

    По мнению президента Франции, формирование демилитаризованного палестинского государства – сложная задача, но именно такой путь позволит Израилю наладить отношения с мусульманскими государствами и выйти из затяжного кризиса, а также улучшить свой моральный облик.

    Макрон также призвал Нетаньяху прекратить, как он выразился, «смертоносную и незаконную гонку», ведущую к постоянной войне в Газе, и отказаться от «незаконной и неоправданной реколонизации Западного берега».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Нетаньяху обвинил президента Франции в разжигании антисемитизма. Нетаньяху 21 августа утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    Россия призвала Израиль не допустить ухудшения катастрофы в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израилю следует немедленно принять меры для прекращения деградации гуманитарной обстановки и голода в секторе Газа, заявило Министерство иностранных дел России.

    В ООН представили тревожные оценки по поводу ситуации в Газе, это не может не шокировать, указали в МИД, передает ТАСС.

    Российская сторона призвала израильские власти принять срочные меры для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации, прекращения огня и восстановления гуманитарного доступа, включая доставку продовольствия всем нуждающимся.

    Москва также выразила надежду, что Совет Безопасности ООН сможет согласовать и принять проект решения по преодолению гуманитарной катастрофы в Газе.

    Ранее Турция предложила отстранить Израиль от участия в Генассамблее ООН на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде.

    Напомним, израильские военные приступили к операции по захвату города Газа. Израильское руководство одобрило план разгрома ХАМАС в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 08:51 • Новости дня
    Австралия выслала посла Ирана и закрыла дипмиссию в Тегеране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Австралии приняли решение выслать посла Ирана и закрыть свое посольство в Тегеране после обвинений Тегерана в организации атак против еврейской общины.

    Австралия объявила посла Ирана Ахмада Садеги персоной нон грата и приостанавливает работу своего посольства в Тегеране по соображениям безопасности, сообщила министр иностранных дел Пенни Вонг на пресс-конференции.

    Решение связано с выводами австралийской разведки, согласно которым Иран причастен к антисемитским атакам на австралийской территории, передает ТАСС.

    Министр Вонг заявила: «Несомненно, эти вопиющие и опасные акты агрессии на австралийской земле, которыми руководило другое государство, пересекли черту. Поэтому посол Ирана объявлен персоной нон грата». По данным властей Австралии, Иран стоит за атаками на синагогу в Мельбурне и кошерный ресторан в Сиднее.

    Садеги и еще три иранских дипломата должны покинуть Австралию в течение семи дней. При этом Канберра, по словам Вонг, намерена сохранять определенные дипломатические каналы с Ираном. Это первый случай высылки посла другого государства из Австралии после Второй мировой войны. Австралийские дипломаты уже эвакуированы из Тегерана в третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Австралии ввели новые санкции против 37 лиц и семи организаций из России. Перечень санкций был составлен в соответствии с Положениями об автономных санкциях от 2011 года.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Арагчи заявил о готовности Ирана возобновить переговоры с США

    Иран выразил готовность к переговорам с США при гарантиях безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Тегеран допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном по ядерному вопросу при условии получения гарантий ненападения со стороны США и Израиля.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил газете Asharq Al Awsat, что Тегеран готов возобновить непрямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерному досье, передает ТАСС. Министр отметил, что принципиальное условие для возвращения к диалогу – уверенность Ирана в том, что нападение на Исламскую республику со стороны США и Израиля не повторится.

    Арагчи подчеркнул: «Мы готовы вести непрямые переговоры с Соединенными Штатами, если американцы заверят нас в том, что не будут начинать никаких военных действий в ходе этих переговоров. Мы должны получить гарантии того, что это будут честные и справедливые переговоры, отвечающие интересам обеих сторон и основанные на взаимной выгоде». По его словам, только такие условия позволят выстроить доверительный диалог между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Доха участвует в дипломатическом процессе между США и Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. Израиль продолжает уничтожать иранских ученых-атомщиков, используя методы спецслужб.

    Международное сообщество отреагировало на удары Израиля по Ирану, что стало «хорошим уроком для всех», по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 00:11 • Новости дня
    В Тегеране назвали условие отказа от сотрудничества с МАГАТЭ

    Замглавы МИД Ирана назвал условие отказа от сотрудничества с МАГАТЭ

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади после встречи с замминистра иностранных дел по политическим вопросам Маджидом Тахт-Раванчи и с официальными лицами Британии, Германии и Франции, а также с представителем Евросоюза в Женеве, что заставит Тегеран прекратить сотрудничество с МАГАТЭ.

    «Мы провели длительные переговоры с европейскими сторонами и представителем Евросоюза, и основное внимание на переговорах было уделено резолюции 2231 Совета Безопасности, вопросу, который европейцы комментируют в эти дни. Мы четко с юридической точки зрения разъяснили европейским сторонам, что у них нет ни правового статуса, ни оснований для активации системы Snapback (подразумевает восстановление всех санкций СБ ООН против Тегерана – прим. ВЗГЛЯД), и мы разъяснили им этот вопрос», – приводит слова Гарибабади  агентство ISNA.

    Говоря о деятельности европейцев за последние годы, замминистра Гарибабади отметил, что несмотря на их иную точку зрения, остается фактом, что европейцы не выполняют СВПД уже семь лет.

    «Однако они с гордостью заявляют, что выполнили свои обязательства. Мы сказали им: если вы действительно выполнили СВПД, представьте отчет с указанием предпринятых вами действий. Имеющиеся показатели и информация указывают на то, что Европа не только не выполняла СВПД за последние семь лет, но и ввела новые санкции. Последний пример таких санкций был введен несколько месяцев назад против иранской судоходной и авиационной отрасли», – указал он.

    В этой связи замминистра указал, что юридической точки зрения страны ЕС не имеют права использовать механизм Snapback против Ирана. Он пояснил, что юрисдикция этого вопроса находится в ведении Совета Безопасности ООН и любое решение должно приниматься там.

    Гарибабади добавил, что Иран будет отвечать контрмерами на любые правовые и политические злоупотребления.

    «Если такой шаг будет сделан, нынешнее сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии будет прекращено, и дальнейшее взаимодействие потеряет всякий смысл. В этой ситуации Европа также самоустранится от диалога с Ираном и должна будет вести переговоры только с членами Совета Безопасности», – подчеркнул дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в середине июля власти Ирана заявили о переходе к новому формату взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

    27 августа в Иран прибыли первые представители МАГАТЭ, которые готовятся приступить к инспекциям на территории страны, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 06:01 • Новости дня
    Стало известно о выводе американских войск с базы Айн-аль-Асад в Ираке

    Глава племенного клана ас-Самармад: Силы США покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке

    Tекст: Антон Антонов

    Крупные колонны американских военных покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака, сообщил глава племенного клана в провинции Анбар на западе Ирака Катари ас-Самармад.

    «В последние дни наблюдается быстрый отвод сил международной коалиции с базы Айн-аль-Асад», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ас-Самармад сообщил, что перемещение идет большими колоннами в сторону пограничного перехода Аль-Валид с Сирией. Войска уходят по дороге через пустыню к западу от базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирака Абдель Латиф Рашид заявил, что американские военные завершат свою миссию в стране к концу 2025 года. США и их союзники решили закончить военную миссию глобальной коалиции в Ираке и начать переходный период в сентябре. Вашингтон подчеркнул, что «не выводят войска из Ирака», но присутствие коалиционных сил в ряде районов страны будет прекращено.

    Ожидается, что пребывание коалиции должно завершиться к сентябрю, а второй ее этап – к сентябрю 2026 года. Однако СМИ заявили, что США решили ускорить процесс.


    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 11:02 • Новости дня
    Макрон и Нетаньяху поспорили из-за признания Палестины Францией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обострившийся дипломатический конфликт между Парижем и Тель-Авивом связан с намерением Франции признать независимость Палестины на уровне ООН, пишет Bloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отверг обвинения со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что признание Палестины способствует росту антисемитизма, пишет Bloomberg.

    В опубликованном письме Макрон подчеркнул, что защита еврейских граждан Франции от антисемитизма всегда была его приоритетом и не должна использоваться для политических манипуляций на фоне ближневосточного конфликта.

    Отношения между Францией и Израилем ухудшились после того, как Макрон объявил о планах признать палестинское государство на предстоящей сессии ООН и призвал к этому другие страны. По его словам, устойчивый мир невозможен без демилитаризованного и суверенного палестинского государства, признающего Израиль.

    Правительство Израиля после нападения ХАМАС в октябре 2023 года ужесточило позицию против идеи признания Палестины. Тель-Авив считает независимую Палестину угрозой безопасности.

    Кроме Франции, Британия, Канада и Австралия также условно выразили готовность признать Палестину, что вызвало резкую критику Нетаньяху. США заняли противоположную позицию: их госсекретарь Марко Рубио назвал такой шаг «безответственным».

    Дипломатический скандал дополнился тем, что заместитель посла США во Франции был вызван на беседу после обвинений американского дипломата в том, что Макрон якобы недостаточно борется с антисемитизмом.

    Ранее Макрон заявлял, что Париж готов признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Нетаньяху обвинял его в разжигании антисемитизма.

    Макрон заявлял, что расширение военной операции в Газе приведет к усилению изоляции Израиля.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 07:58 • Новости дня
    ОАЭ сбросили над Газой 16 тонн гуманитарной помощи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-транспортные самолеты ОАЭ осуществили доставку гуманитарной помощи в труднодоступные районы сектора Газа, где продолжается гуманитарный кризис.

    Военно-транспортная авиация ОАЭ сбросила над труднодоступными районами сектора Газа 16 тонн гуманитарной помощи, передает РИА «Новости». В заявлении министерства обороны ОАЭ говорится, что общая масса гуманитарных грузов, доставленных с воздуха с момента старта инициативы, достигла 4068 тонн.

    Операции по сбросу осуществлялись в сотрудничестве с Иорданией, а также при участии Германии и Индонезии. Министерство обороны ОАЭ отметило, что последняя воздушная миссия стала уже 80-й по счету с начала текущего кризиса в Газе и проводится в течение 27 дней подряд, начиная с конца июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Израиль одобрил армейский план разгрома ХАМАС в секторе Газа. ХАМАС назвал операцию ЦАХАЛ «пренебрежением к усилиям посредников».

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 04:27 • Новости дня
    Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран

    Tекст: Антон Антонов

    В Иран прибыли первые представители МАГАТЭ, которые готовятся приступить к инспекциям на территории страны, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

    «Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и мы готовимся возобновить (инспекции)», – сказал Гросси. Он сообщил, что в настоящее время проходят «дискуссии» с представителями иранских властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По словам Гросси, сейчас стороны обсуждают, какие практические шаги необходимо предпринять для возобновления работы агентства в Исламской Республике.

    Associated Press со ссылкой на неназванного дипломата, близкого к международному агентству, заявило, что инспекции МАГАТЭ в Иране пока будут касаться только тех ядерных объектов, которые не пострадали при ударах США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля власти Ирана заявили о переходе к новому формату взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 4 июля Инспекторы МАГАТЭ покинули Тегеран.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 10:14 • Новости дня
    Армия Израиля перехватила выпущенную из Йемена ракету

    Военные ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную с территории Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы Израиля успешно нейтрализовали выпущенную с территории Йемена ракету, после чего в нескольких районах страны сработали сирены воздушной тревоги.

    Израильские военно-воздушные силы перехватили ракету, запущенную с территории Йемена, передает ТАСС.

    Пресс-служба армии заявила: «Запущенная из Йемена ракета была перехвачена ВВС Израиля». В результате инцидента в нескольких районах израильской территории были активированы сирены воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому же аэропорту. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 06:33 • Новости дня
    Армия Израиля перехватила ракету, выпущенную из Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля удалось перехватить ракету, выпущенную из Йемена, после включения сирен тревоги в нескольких регионах страны.

    Армия обороны Израиля заявила о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена, передает РИА «Новости». Операция по перехвату прошла после того, как в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, сработавшие по установленному протоколу.

    В сообщении израильских военных в Telegram отмечается: «После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке на аэропорт Бен-Гурион. Хуситы ранее сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. Хуситы также заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 08:35 • Новости дня
    Госдеп сообщил о переговорах Рубио с главой МИД Израиля по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава внешнеполитического ведомства США Марко Рубио и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обсудят возможные варианты урегулирования ситуации в секторе Газа, сообщает Reuters.

    Госсекретарь США Марко Рубио проведет переговоры с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром по вопросу урегулирования конфликта в секторе Газа, передает ТАСС. Встреча состоится в среду в Вашингтоне, непосредственно в здании Госдепартамента США.

    Источник Reuters в Госдепартаменте подчеркнул, что основной темой станет поиск путей мирного разрешения ситуации в Газе.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что администрация США рассчитывает на урегулирование конфликта в секторе Газа до конца текущего года.

    Турция предложила отстранить Израиль от участия в Генассамблее ООН на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде.

    Россия призвала Израиль не допустить ухудшения катастрофы в Газе.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 10:02 • Новости дня
    ЦАХАЛ уничтожил туннели ХАМАС на севере сектора Газа

    Израильская армия уничтожила туннели ХАМАС и объекты в Джабалии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Израиля провели операцию по уничтожению подземных туннелей и инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа, в районе города Джабалия.

    Армия обороны Израиля за минувшие сутки уничтожила несколько туннелей радикального движения ХАМАС в районе Джабалия, сообщает ТАСС.

    По заявлению пресс-службы армии, войска ликвидировали подземные сооружения, использовавшиеся ХАМАС в городе Джабалия на севере сектора Газа. Также отмечается, что израильские силы продолжают уничтожать террористов и как наземные, так и подземные объекты противника в этом районе.

    В сообщении подчеркивается, что на юге сектора Газа войска ЦАХАЛ уничтожили несколько боевиков и ряд объектов террористической инфраструктуры. При этом операция в Хан-Юнисе продолжается с целью установления оперативного контроля над коридором «Маген-Оз», который соединяет восточную и западную части города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Израильский кабинет одобрил план армии по разгрома ХАМАС в секторе Газа. ХАМАС назвал действия израильской стороны «пренебрежением к усилиям посредников».

    Комментарии (0)
    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Что мешает забыть песни иноагентов

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими. Подробности

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский решил пощадить детей

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

