Евротройка инициировала восстановление санкций против Ирана
Европейские страны объявили о запуске механизма snapback против Ирана
Страны Европы уведомили Совбез ООН о намерении возобновить санкции против Ирана после срыва переговоров по ядерной программе Тегерана.
Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций против Ирана из-за провала переговоров о ядерной программе, передает ТАСС. Европейские государства в письменной форме сообщили Совету Безопасности ООН о принятом решении.
Евротройка 27 августа официально уведомила госсекретаря США Марко Рубио о запуске механизма snapback. Данный механизм предусматривает автоматическое восстановление санкций Совбеза ООН против Ирана, ранее приостановленных в рамках ядерной сделки.
Европейские страны заявили о готовности вести диалог по иранской ядерной программе до конца сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ.
Власти Австралии решили выслать посла Ирана и закрыть посольство в Тегеране из-за обвинений в организации атак против еврейской общины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западные санкции против Белоруссии и Ирана проявлением экономического терроризма.