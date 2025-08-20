Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Лукашенко назвал санкции против Белоруссии и Ирана терроризмом
Минск расценивает западные санкции против Белоруссии и Ирана как проявление экономического терроризма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский президент Александр Лукашенко охарактеризовал западные санкции против Белоруссии и Ирана как проявление экономического терроризма, передает ТАСС.
Такое заявление он сделал по итогам переговоров с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Лукашенко отметил, что Минск и Тегеран вместе противостоят введенным коллективным Западом ограничительным мерам, которые считает агрессивными и лицемерными. По его словам, обе страны стремятся к построению многополярного мира, где каждая страна самостоятельно определяет свой путь развития без внешнего вмешательства.
Белорусский лидер добавил, что республики успешно преодолевают давление санкций и сохраняют приверженность сотрудничеству.
Ранее Александр Лукашенко поддержал Иран в противостоянии на Ближнем Востоке. Лукашенко и спецпосланник США Кит Келлог обсудили санкции против Белоруссии, ситуацию на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и отношения с Москвой и Пекином.