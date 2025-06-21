NYT: Лукашенко и Келлог обсудили санкции, Украину и Ближний Восток

Tекст: Вера Басилая

Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога состоялись в Минске и продолжались более шести с половиной часов, сообщает The New York Times.

По информации пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, стороны сосредоточились на обсуждении санкций против Белоруссии, ситуации на Украине, конфликтов на Ближнем Востоке и взаимоотношений с Москвой и Пекином.

Встреча прошла во Дворце Независимости в Минске. Как отмечает издание, Келлог сравнил резиденцию Лукашенко с Мар-а-Лаго, принадлежащей Дональду Трампу. Президент Белоруссии поблагодарил американского гостя за визит и заметил, что приезд Келлога вызвал широкий резонанс в мире.

Келлога сопровождал Кристофер Смит, заместитель помощника госсекретаря США, который посещал Белоруссию в феврале. Обсуждалась возможная сделка, по которой Минск может освободить политических заключенных в обмен на смягчение американских санкций.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом во Дворце Независимости.

Сообщалось, что Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника США в Минск. Среди освобожденных оказался оппозиционер Сергей Тихановский.