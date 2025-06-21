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СМИ сообщили об освобождении Тихановского и еще 13 заключенных в Белоруссии
Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, был отпущен из-под стражи во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск, сообщили белорусские СМИ.
По данным журналистов, Тихановский уже покинул территорию Белоруссии, передает «Московский Комсомолец».
Официальные органы пока не подтвердили эту информацию.
Заместитель Келлога Джон Коул сообщил, что в Белоруссии освобождены из тюрьмы 14 заключенных, передает ТАСС. По его словам, освобожденных заключенных привезли в Литву совместно с американской делегацией.
В 2023 году суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно по делу о захвате власти.
Тихановский был приговорен к 18 годам тюрьмы в декабре 2021 года за воспрепятствование работе ЦИК, разжигание социальной вражды и подготовку массовых беспорядков.