СМИ сообщили об освобождении Тихановского и еще 13 заключенных в Белоруссии

Tекст: Валерия Городецкая

По данным журналистов, Тихановский уже покинул территорию Белоруссии, передает «Московский Комсомолец».

Официальные органы пока не подтвердили эту информацию.

Заместитель Келлога Джон Коул сообщил, что в Белоруссии освобождены из тюрьмы 14 заключенных, передает ТАСС. По его словам, освобожденных заключенных привезли в Литву совместно с американской делегацией.

В 2023 году суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно по делу о захвате власти.

Тихановский был приговорен к 18 годам тюрьмы в декабре 2021 года за воспрепятствование работе ЦИК, разжигание социальной вражды и подготовку массовых беспорядков.