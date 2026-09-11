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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    9 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    40 комментариев
    11 сентября 2026, 15:12 • Новости дня

    Младший сын Лукашенко стал лейтенантом подразделения армии Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын тайно проходит военную службу в звании лейтенанта, совмещая ее с изучением биотехнологий.

    Белорусский лидер поделился подробностями жизни своего младшего сына, передает ТАСС. Выяснилось, что молодого человека призвал на службу в армию министр обороны республики Виктор Хренин.

    «Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Виктор призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить, где, но в самом сложном подразделении», – заявил Лукашенко.

    Помимо выполнения воинского долга, молодой человек продолжает заниматься наукой. В свободное время он уделяет внимание биотехнологиям, которые ранее осваивал в вузе, добавил белорусский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, младший сын белорусского лидера поступил в Пекинский университет после окончания обычной деревенской школы.

    Ранее президент Белоруссии опроверг слухи о передаче власти Николаю.

    В апреле отец с сыном посадили деревья на территории строящегося Национального исторического музея в Минске.

    10 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    @ Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти ввели специальный режим в километровой зоне вдоль границы с Россией и Белоруссией на время действия военного положения, сообщила Госпогранслужба страны.

    «На период действия военного положения на земельных участках шириной один километр вдоль линии государственной границы с Российской Федерацией и Белоруссией устанавливается специальный пограничный режим», – приводит ТАСС сообщение украинской Госпогранслужбы.

    В указанной километровой зоне запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение граждан. Кроме того, там нельзя проводить любые работы, не связанные с обороной, военными действиями или охраной границы.

    В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для усиления обороноспособности государства. Также власти опасаются возможного использования белорусской территории для дестабилизации ситуации в приграничных украинских регионах.

    В июне Владимир Зеленский предъявил ультиматум Минску.

    В мае украинский лидер распорядился перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление.

    В конце того же месяца белорусская сторона зафиксировала более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    11 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Зоревка в Запорожской области и Новогришино в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают успешное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освободив сразу два населенных пункта, передает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Зоревку в Запорожской области. Одновременно с этим бойцы группировки «Центр» освободили Новогришино на территории Донецкой народной республики.

    С 5 по 11 сентября Вооруженные силы России нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры военных грузов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, дата-центр, цеха производства и места хранения беспилотников, безэкипажных катеров и комплектующих, склады боеприпасов и горючего, центры радио- и радиотехнической разведки, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. За неделю поражены 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера, действовавшие в интересах украинских сил. В акватории Черного моря корабли Черноморского флота уничтожили 12 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжили сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения противника, установив контроль над населенными пунктами Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка и Гоптовка.

    В районе Ольховатки были заблокированы два батальона противника, все попытки прорыва пресечены. В районах окружения потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих и несколько десятков единиц техники, а всего в зоне ответственности «Севера» сообщается о более чем 1430 погибших и раненых, об уничтожении 12 боевых бронированных машин, 83 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Группировка войск «Запад» за неделю заняла более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, морской пехотной и двух территориальных бригад. Противник потерял свыше 1395 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 12 орудий артиллерии и семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Южная группировка освободила населенный пункт Куртовка в Донецкой народной Рреспублике, нанесла урон шести механизированным, трем аэромобильным, мотопехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригадам, штурмовому полку и двум бригадам теробороны. Потери ВСУ здесь превысили 1330 военнослужащих, уничтожены 11 бронемашин, 127 автомобилей и 11 орудий артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Центр» за неделю нанесли поражение пяти механизированным, штурмовой и егерской бригадам, бригаде беспилотных систем, двум штурмовым полкам, двум бригадам морской пехоты и четырем бригадам нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2820 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, три орудия артиллерии и десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения «Днепра» улучшили тактическое положение, поразив живую силу и технику двух механизированных и горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка и бригады морской пехоты. За неделю здесь уничтожены свыше 290 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 122 автомобиля и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Средства противовоздушной обороны за отчетный период сбили 48 управляемых авиабомб, 14 снарядов РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые крылатые ракеты «Нептун» и 5673 беспилотника самолетного типа.

    Всего с начала проведения спецоперации, по приведенным данным, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 233 403 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 888 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 589 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев доложил об освобождении 19 населенных пунктов.

    В июле эти подразделения зачистили от противника Благодатное в Запорожской области.

    Бойцы группировки «Центр» в том же месяце освободили Василевку в Донецкой народной республике.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    10 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Литва запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

    LRT: Литва хочет убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы намерены убрать из конституции страны положение, запрещающее размещение оружия массового поражения на своей территории, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Правительство Литвы намерено в начале 2027 года убрать из конституции пункт, запрещающий размещение оружия массового поражения, передает РИА «Новости». По словам председателя парламента республики Юозаса Олякаса, для принятия поправки потребуется продлить осеннюю сессию Сейма до 13 января 2027 года.

    «Зимой литовский парламент планирует принять поправку к конституции и исключить из основного закона страны положение о запрете оружия массового поражения на своей территории, для этого потребуется продлить осеннюю сессию парламента, которая начинается в четверг», – заявил политик телерадиокомпании LRT.

    Ранее Олякас отмечал, что 137-я статья конституции больше не отвечает современным геополитическим реалиям. В начале июля парламент уже одобрил изменение этой статьи. Для окончательного принятия поправок необходимо, чтобы инициативу поддержали не менее 94 депутатов из 141 дважды с интервалом в три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс выступил за удаление из конституции запрета на размещение ядерного оружия.

    Позже президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. При этом постпред России при ОДКБ Виктор Васильев подчеркнул рутинный характер обсуждения применения средств массового поражения в Европе.

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    10 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лукашенко поручил проверить игорный бизнес в Белоруссии

    Лукашенко поручил проверить игорный бизнес и рекламу букмекеров в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса в республике.

    Лукашенко обратил внимание на засилье рекламы букмекерских контор в стране, передает БелТА. «Как они называются у вас, «крути гуся» (речь идет о символе и рекламном слогане одной из популярных в Белоруссии букмекерских контор) – везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, якобы это моя семья этим занимается», – заявил белорусский лидер на совещании по вопросам лицензирования.

    По словам Лукашенко, родственники ежедневно просят его разобраться с ситуацией. Он отметил, что реклама с «гусем» заполонила всю страну. В связи с этим глава государства поручил главе администрации президента Дмитрию Крутому серьезно заняться решением проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять нарушителей трудовой дисциплины в армию. Глава государства призвал не бояться привлечения иностранных трудовых мигрантов.

    Ранее белорусский лидер выразил обеспокоенность ростом числа просьб о финансовой поддержке от предприятий.

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    10 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз

    Минобороны Польши: Варшава предложила США пять мест для размещения военных баз

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские власти предложили Соединенным Штатам как минимум пять локаций для создания постоянной военной базы на территории республики, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша готова предоставить минимум пять локаций для размещения постоянной военной базы, передает РИА «Новости». До пятницы в стране будет находиться американская делегация, выбирающая подходящее место.

    «Важно то, что Польша готова принять американских солдат на постоянной основе. Сегодня презентация оборонной промышленности и мест потенциального размещения американских баз», – заявил Косиняк-Камыш. Польские власти предлагают территории во Вроцлаве, Познани, Повидзе, Быдгоще, а также в Щецине.

    Министр отметил, что американской стороне важно наличие развитой инфраструктуры для семей военнослужащих, включая международные школы с преподаванием на английском языке, спортивные и культурные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава предложила разместить постоянную американскую военную базу в западной части страны.

    Возведение инфраструктурного объекта обойдется польскому руководству более чем в три миллиарда долларов.

    Правительство республики заранее начало подготовку логистических и жилищных условий для солдат из Соединенных Штатов.

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    11 сентября 2026, 15:32 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности Минска к сделке с США

    Лукашенко: Минск готов к большой и малой сделке с США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность заключить соглашения любого масштаба с американскими властями на фоне ранее направленных дипломатических предложений.

    Лукашенко подчеркнул открытость к дипломатическим договоренностям с Вашингтоном, передает РИА «Новости». По его словам, белорусская сторона рассматривает различные форматы взаимодействия. «Мы и к малой, и к большой сделке готовы», – отметил политик, чье заявление распространило агентство БелТА.

    Еще в марте Лукашенко сообщал об отправке американской стороне инициатив касательно масштабного соглашения. На данный момент эти предложения находятся на стадии активной проработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Минск передал Вашингтону предложения по масштабному соглашению. Позже американская делегация во главе со спецпосланником Джоном Коулом посетила белорусскую столицу для переговоров.

    В июле Александр Лукашенко выразил готовность нормализовать двусторонние отношения.

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    10 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Готовивший теракт в Новороссийске белорус получил 25 лет тюрьмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданин Белоруссии Матвей Китов приговорен Южным окружным военным судом к 25 годам тюрьмы за подготовку взрыва в пункте отбора на военную службу в Новороссийске по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

    По данным суда, в декабре 2024 года осужденный согласился на конфиденциальное сотрудничество с представителем СБУ, передает РИА «Новости». В феврале 2025 года он получил задание организовать взрыв с помощью самодельного устройства.

    Китов получил инструкции по сборке взрывчатки, приехал в Новороссийск и перепрятал компоненты, после чего был задержан. В суде он полностью признал вину, сообщив, что за выполнение задания ему заплатили 805 долларов.

    «В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме со штрафом в размере 300 тыс. рублей», – заявил представитель суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года силовики задержали этого гражданина Белоруссии в Новороссийске.

    Южный окружной военный суд летом прошлого года приговорил жителя Запорожской области к 20 годам колонии за подготовку взрыва.

    В июне текущего года костромской диверсант получил 25 лет заключения за сотрудничество с украинскими кураторами.

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    11 сентября 2026, 08:15 • Новости дня
    Ростех разработал неустаревающий комплекс борьбы с роями дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские специалисты создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, способную легко адаптироваться к новым угрозам благодаря модульной архитектуре, сообщили в Ростехе.

    Предприятие холдинга «Росэл», входящего в состав госкорпорации, представило программно-аппаратный комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец», передает РИА «Новости».

    Система предназначена для защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий топливно-энергетического комплекса от атак беспилотных летательных аппаратов, включая роевые группы дронов.

    Новинка обладает открытой модульной архитектурой. Это позволяет быстро адаптировать систему под новые типы угроз за счет обновления программного обеспечения и интеграции с другими средствами защиты.

    Базовая комплектация включает средства радиоэлектронного подавления, такие как «Серп-ВС13Д», а также системы радиочастотного и радиолокационного обнаружения.

    Вся аппаратура объединена специализированным программным обеспечением «Вектор-ХАБ», которое отображает воздушную обстановку, идентифицирует цели и обнаруживает видеоканалы беспилотников.

    В комплекс можно интегрировать уже имеющиеся на объекте средства защиты, что существенно снижает затраты. Производство и обслуживание системы полностью локализованы в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д» для подавления беспилотников.

    Позже предприятие холдинга «Росэл» дополнило эту линейку новым комплексом «Серп-FPV» против массированных атак дронов.

    В прошлом месяце отечественные разработчики наладили серийный выпуск контроллеров «Стая орлов» для скоростных аппаратов-перехватчиков.

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    10 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Канада и Украина согласовали поставку ракет ПВО на 350 млн долларов

    Карни: Канада и Украина согласовали поставку ракет ПВО через механизм США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канада и Украина договорились о поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны на сумму 350 млн долларов через американский механизм Jumpstart, сообщил премьер-министр Канады Марк Карни.

    О достигнутых договоренностях Карни сообщил на пресс-конференции в провинции Альберта, передает ТАСС. «Ранее сегодня Канада и Украина завершили согласование соглашения о поставке критически важных ракет-перехватчиков для ПВО через американский механизм Jumpstart», – сказал он.

    По словам канадского премьера, стоимость данного пакета оборудования составит 350 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Канада согласилась передать Киеву ракеты AIM для систем противовоздушной обороны.

    В августе власти США усомнились в целесообразности передачи украинской стороне лицензии на производство ракет-перехватчиков.

    Ранее Киев и Оттава подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции.

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    10 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Белорусские военные выполнили боевые стрельбы из С-300 на полигоне в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Белорусские военнослужащие успешно завершили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПС в ходе совместных оперативно-тактических маневров на территории России, сообщили в Минобороны Белоруссии.

    Практический этап оперативно-тактических учений ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии состоялся на одном из российских полигонов, передает ТАСС. За ходом маневров наблюдал командующий ВВС и войсками ПВО республики Андрей Лукьянович. «Воины-зенитчики выполнили боевые стрельбы из зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Экипажи учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей Су-30СМ отработали по условному противнику в воздухе», – сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

    В качестве мишеней использовались высокоскоростные специализированные комплексы, а задачи выполнялись при поддержке радиотехнических войск.

    В ведомстве подчеркнули, что боевая подготовка прошла с высокой интенсивностью, и военнослужащие успешно справились с задачами. Впервые в составе подразделений ПВО действовали девушки-курсанты Военной академии Белоруссии.

    Учения проходили в два этапа: с 25 по 28 августа в Белоруссии отрабатывались преодоление ПВО и нанесение авиаударов, а с 8 по 10 сентября в России – практические стрельбы.

    Командующий Андрей Лукьянович отметил, что основной акцент делался на противодействии беспилотникам и высокоточным крылатым ракетам. В ходе тренировок было успешно уничтожено 22 воздушные цели.

    По предварительным итогам, зенитчики и радиотехнические войска получили оценку «отлично», а авиация – «хорошо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Минобороны Белоруссии анонсировало проведение масштабных учений ВВС и ПВО на российских полигонах.

    В начале сентября военнослужащие соседней республики прибыли на полигон Ашулук для участия во втором этапе маневров.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал совместные тренировки необходимым шагом для защиты граждан двух стран от потенциальных угроз.

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    10 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 97 украинских беспилотников

    Минобороны: Силы ПВО за день сбили 97 украинских беспилотников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны за день перехватили почти сотню украинских дронов в небе над Россией, сообщило Минобороны.

    В течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Воздушная атака продолжалась с 8.00 до 20.00 по московскому времени, сообщает Минобороны в Max.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, системы противовоздушной обороны успешно сработали в Московском регионе и над Республикой Крым.

    Остальную часть беспилотников дежурные силы перехватили непосредственно над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне силы ПВО за день сбили 108 украинских дронов над регионами России. До этого в ночь на среду украинские системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной российской баллистической и крылатой ракеты.

    Ранее сообщалось, что в ночь со вторника на среду над Россией поразили 596 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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    11 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Варшава решила создать европейский аналог спутниковой системы Starlink

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польша намерена создать собственный аналог спутниковой системы связи Starlink для стран Европейского союза, заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время визита на выставку военной промышленности в Кельце.

    «Мы говорим, что финалом может быть и будет польский Starlink», – обратился Туск к представителям космической отрасли, передает РИА «Новости».

    По его словам, надежная связь критически важна на современном поле боя, и Польша способна стать лидером в обеспечении такой автономии для Европы. На реализацию проекта потребуется несколько лет.

    Глава правительства также намекнул на сомнения стран ЕС в надежности Starlink из-за личности владельца SpaceX Илона Маска. Безопасность региона не должна зависеть от решений одного человека, подчеркнул премьер.

    Ранее компания SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи Starlink, куда входят более 30 стран. Теперь польским пользователям при длительных поездках по Европе придется покупать значительно более дорогие тарифы – до 175 долларов в месяц вместо прежних 48 долларов.

    Официальных причин решения SpaceX не назвала. В отрасли предполагают, что это связано с перепродажей или неконтролируемым использованием терминалов, закупленных в Польше для Украины. С 2022 по 2024 год в Киев через Польшу было передано около 25 тыс. устройств.

    Также не исключается связь с публичными разногласиями между Маском и польскими политиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил Илону Маску прекратить оплату услуг Starlink для украинской армии из-за исключения страны из европейского региона связи.

    Россия стала применять отечественную спутниковую систему «Рассвет» для работы беспилотников в зоне спецоперации.

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    11 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лукашенко заявил о планах масштабной проверки белорусской армии

    Лукашенко объявил о проверке боеготовности армии вплоть до мобилизации

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал масштабную проверку боевой готовности всех вооруженных сил республики с отработкой возможных мобилизационных мероприятий.

    «Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации», – подчеркнул руководитель Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В настоящий момент по прямому поручению инспекцию проходит артиллерийская бригада.

    Ранее аналогичные мероприятия затронули танковые и мотострелковые подразделения. Политик пояснил, что военные действуют в условиях, максимально приближенных к боевым.

    Во время маневров активно применяется опыт современных вооруженных конфликтов. Александр Лукашенко добавил, что страна вынуждена готовиться к войне исключительно ради сохранения мира.

    В мае президент Белоруссии поручил продолжить точечную мобилизацию воинских частей.

    На совещании по итогам проверки армии Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к возможным боевым действиям.

    Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович подтвердил высокую готовность военных к защите государства.

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    11 сентября 2026, 14:46 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке дронов на Самару возросло до семи человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате утреннего налета беспилотников на Самару ранения получили семь человек, все они отпущены на амбулаторное лечение после осмотра врачами, сообщили в пресс-службе городской администрации.

    Количество горожан, пострадавших в результате утренней атаки беспилотных летательных аппаратов на Самару, увеличилось до семи человек, передает ТАСС.

    «Пострадали семь человек, всем оказана медицинская помощь, отпущены на амбулаторное лечение», – заявили в пресс-службе городской администрации.

    Ранее глава Самары Иван Носков сообщал, что всем пострадавшим при утреннем инциденте была своевременно оказана необходимая поддержка медиков. Погибших в результате налета беспилотников нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе четыре человека пострадали при атаке беспилотников на логистический комплекс Ozon в Самарской области.

    В июле из-за налета дронов на регион погиб один мужчина.

    В июне вражеские аппараты повредили здания нескольких местных промышленных предприятий.

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    11 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Лукашенко исключил возможность нападения Белоруссии на соседние государства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал смерти подобным гипотетическое нападение республики на соседние государства, подчеркнув сугубо оборонительный характер военной доктрины Минска.

    Глава белорусского государства подчеркнул, что республика придерживается прагматичного подхода во внешней политике, передает ТАСС. Во время визита на военный полигон в Брестской области он категорически отверг предположения о подготовке Минска к вооруженному конфликту.

    «Некоторые нас тут пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики», – заявил Александр Лукашенко.

    Политик отметил бессмысленность агрессии против соседних государств, назвав подобные действия равносильными смерти. Он констатировал невозможность победы в противостоянии с окружающими Белоруссию «монстрами». При этом президент подчеркнул безусловную обязанность властей защищать территорию страны и обеспечивать безопасность граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о риске начала войны с НАТО при вступлении Минска в украинский конфликт.

    Весной глава государства подчеркнул категорическое неприятие войны белорусскими военнослужащими.

    В мае Минск зафиксировал более сотни попыток пересечения государственной границы украинскими беспилотниками.

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