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    Зачем Зеленский меняет правительство Украины
    Алиев оценил отношения Азербайджана и России
    Смерть Линдси Грэма лишила Киев главного связного с Трампом
    Онищенко предложил изменить границы молодежного возраста
    ФСБ предотвратила атаку дронов на российские военные аэродромы
    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    Япония решила создать новую разведку
    МИД Франции заявил о вызове посла России из-за «кампании кибератак»
    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    16 комментариев
    13 июля 2026, 12:08 • Новости дня

    Минобороны Польши заявило о желании разместить американскую военную базу

    Польша предложила США создать постоянную военную базу на западе страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Варшава предлагает Вашингтону разместить постоянную военную базу США в западной части Польши, заявил польский замминистра национальной обороны Цезари Томчик.

    Варшава предлагает Вашингтону разместить постоянную военную базу США в западной части страны, передает РИА «Новости». Официальное предложение о создании такого объекта на польской территории было направлено американской стороне еще в начале июня.

    «Мы выбрали две наиболее вероятные локализации, если речь идет об американской базе. Это Велькопольша и Нижняя Силезия», – заявил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.

    При этом он уточнил, что окончательное решение пока не принято и могут появиться другие варианты размещения.

    Выбор западного региона обусловлен стремлением обеспечить возможность оперативной переброски дополнительных сил НАТО. Замминистра подчеркнул, что польские власти на протяжении многих лет вкладывают средства в развитие логистической инфраструктуры аэропортов на западе страны для приема возможной военной помощи от Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Варшава официально предложила Вашингтону создать новую постоянную базу американских войск.

    Позже премьер-министр республики Дональд Туск объявил о начале подготовки логистических и жилищных условий для солдат.

    Возведение необходимой военной инфраструктуры обойдется польскому руководству более чем в три миллиарда долларов.

    12 июля 2026, 21:08 • Новости дня
    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма

    Сенатор Грэм готовил историческое соглашение между Эр-Риядом и Тель-Авивом

    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма
    @ Win McNamee/IMAGO/MediaPunch/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Незадолго до внезапной кончины влиятельный американский политик Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) разрабатывал амбициозный план нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля после завершения конфликта с Ираном.

    Американский политик посвятил последние недели жизни подготовке масштабного дипломатического соглашения, передает Axios. Он рассчитывал добиться нормализации связей между Саудовской Аравией и Израилем после ослабления Ирана.

    План предполагал начало интенсивных переговоров осенью, чтобы успеть ратифицировать оборонный договор до января. Сенатор обсуждал эту инициативу с Дональдом Трампом и планировал визит на Ближний Восток. Трамп поддержал идею и призвал лидеров арабских стран к сотрудничеству.

    Главным препятствием оставалось требование Эр-Рияда о создании палестинского государства, которое отвергало израильское правительство. Для утверждения договора в Сенате требовались голоса демократов, что делало уступки по палестинскому вопросу неизбежными.

    В субботу вечером политик обсуждал с Трампом недавнюю поездку на Украину и новые антироссийские санкции. Почувствовав недомогание, он отказался от немедленной медицинской помощи. «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно разобраться с санкциями против России, решить проблему Ирана и провести израильско-саудовскую нормализацию», – пошутил сенатор за несколько часов до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца. В мае президент США Дональд Трамп призвал лидеров арабских стран подписать мирные соглашения с Израилем. Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в международной изоляции из-за несогласия с позицией Вашингтона.

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    13 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Названа причина смерти сенатора США Грэма

    Сенатор США Грэм умер из-за расслоения аорты

    Названа причина смерти сенатора США Грэма
    @ Daniel Heuer/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) умер от осложнений сердечно-сосудистого заболевания, сообщили в его офисе.

    «Предварительные результаты обследования – расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Окончательное свидетельство о смерти будет оформлено после получения результатов всех токсикологических и микроскопических исследований, следует из заявления офиса.

    По данным CNN, у следователей нет оснований полагать, что причина смерти была неестественной или связанной с чьим-либо злым умыслом. Местная полиция проводит проверку, которую стандартно устраивают после смерти человека, а ФБР лишь предложило содействие в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) умер в Вашингтоне.

    Росфинмониторинг ранее внес американского политика в перечень террористов и экстремистов в России.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    12 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Полиция Украины запланировала карательные рейды в Черниговской области
    Полиция Украины запланировала карательные рейды в Черниговской области
    @ NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти намерены провести масштабные карательные рейды в приграничных населенных пунктах для выявления граждан с пророссийскими взглядами.

    Власти Черниговской области планируют организовать жесткие зачистки приграничных территорий с привлечением бойцов полицейского спецназа КОРД, передает ТАСС. Целью операции станет арест не менее 70 местных жителей, симпатизирующих России.

    «В приграничных селах Черниговской области враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД. Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья», – рассказал представитель силовых структур.

    Сейчас украинские силовики активно ищут детекторы беспилотников. Оборудование необходимо спецназу для безопасного перемещения по районам вблизи границы, поскольку подразделение не имеет достаточного опыта выполнения задач непосредственно в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заминировали приграничные водоемы в Черниговской области для стимулирования эвакуации жителей.

    Жители сел Чайкино и Карабани отказались освобождать собственные дома для нужд ВСУ.

    Полицейские приступили к принудительному выселению граждан из квартир ради размещения солдат.

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    12 июля 2026, 13:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Удары по одесским портам выбивают важнейший узел логистики ВСУ

    Эксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Подавляющая часть мощностей портов Одессы и Черноморска приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ. Поэтому российские удары по этим объектам кратно снизят объемы ресурсов, получаемых украинскими силами с Запада, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Одесса и Черноморск используются Украиной в рамках так называемого дунайского экспресса, чтобы перебрасывать грузы военного назначения. В светлое время суток сухогрузы или танкеры идут по Дунаю либо вдоль румынского побережья и останавливаются перед границей украинских территориальных вод. С наступлением темноты они быстро проскакивают эти три десятка километров до украинских портов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «На Банковой понимают, что Россия не будет топить какие бы ты не было суда в румынских территориальных водах, поскольку это, по сути, является актом объявления войны. Поэтому Киев использует этот маршрут для доставки разрядных грузов для нужд ВСУ. Одесса и Черноморск являются крупнейшими портами Украины с самым большим товарооборотом и развернутым причальным фронтом», – продолжил собеседник.

    «В Черноморске целая бухта с двух сторон застроена причалами. Судя по всему, подавляющая часть мощностей морского порта, судоремонтных и рыбных предприятий, элеваторов в последние годы была приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ», – указал спикер.

    «Россия сейчас выполняет задачи по выбиванию важнейшего узла логистики, которым на Украину доставляются топливо, запчасти для военной техники, боеприпасы и БПЛА. Даже самый маленький сухогруз способен нести столько груза, сколько полноценный железнодорожный состав. Это часть комплексной работы по сокращению экспорта в интересах ВСУ. В итоге украинские силы будут получать кратно меньше ресурсов», – отметил аналитик.

    Он напомнил, что российские силы уничтожают также железнодорожную инфраструктуру, тепловозы и электровозы. «Украина вынуждена использовать короткие составы с четырьмя-пятью цистернами, быстро перегоняя их между станциями. Также они снимают с маршрутов пассажирские поезда и прячут их под мостовыми переходами, чтоб не попасть под удар наших БПЛА», – указал Анпилогов.

    Ранее Минобороны России сообщило о поражении объектов портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемых для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также о поражении морские судов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о системном и целенаправленном разрушении Россией южного логистического плеча противника и ударах по распределенной военной промышленности Украины.

    Видео российских ударов по объектам в порту Черноморска смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Мах.

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    13 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    WP: Военные США обвинили командование в гибели солдат из-за удара иранского БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие армии США, уцелевшие после атаки иранского беспилотника на объект в Кувейте, обвинили военное руководство в игнорировании предупреждений об угрозе, пишет Washington Post.

    В результате инцидента в порту Эш-Шуайба погибли шесть человек, а выжившие испытывают чувство вины и предательства со стороны руководства, пишет Washington Post.

    Военные утверждают, что генералы проигнорировали разведданные, указывающие на высокую вероятность иранского удара по порту. База не имела достаточной защиты от дронов, однако командование все равно перебросило туда войска.

    Кроме того, раненые участники событий пожаловались на серьезные сбои в системе медицинского обеспечения после атаки. На прошлой неделе результаты внутреннего расследования передали семьям погибших. Однако солдаты сомневаются, что виновные в отправке людей на уязвимый объект понесут реальное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пережившие удар по базе в Кувейте американские военные опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета о надежности обороны.

    Пострадавшие в ходе американской операции против Ирана бойцы выразили недовольство заниженными официальными оценками тяжести своих ранений.

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    12 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Зеленский отправил в отставку премьера Украины

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины Свириденко

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение обновить состав кабинета министров, отправив в отставку главу правительства Юлию Свириденко и анонсировав масштабные кадровые перестановки в силовых ведомствах.

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Свириденко с поста премьер-министра страны, передает Bloomberg. На ее место рассматриваются кандидатуры главы государственной нефтегазовой компании Сергея Корецкого или бывшего премьера Дениса Шмыгаля.

    «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил украинский лидер. Он добавил, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

    По словам Зеленского, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский запланировал масштабное обновление состава украинского правительства. В Верховной раде допустили назначение уходящего премьер-министра Юлии Свириденко на должность посла в США. Возможный кандидат на пост главы кабинета министров Сергей Корецкий прошлой осенью констатировал невозможность достижения газовой независимости страны.

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    12 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский лидер планирует масштабные кадровые перестановки в правительстве, включая замену главы кабинета министров.

    Владимир Зеленский собирается сменить  «политическую стратегию» Украины, для чего готовится обновить состав украинского правительства и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    «На Украине начнутся и кадровые изменения... Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров», – сообщил Зеленский.

    Политик уточнил, что предложил Свириденко взять на себя руководство новым направлением. Ротации в кабмине он намерен провести совместно с депутатами парламента.

    Напомним, в июле 2025 года Верховная рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля, после чего правительство возглавила бывший министр экономики Юлия Свириденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Верховная рада Украины утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Владимир Зеленский предложил на эту должность кандидатуру Юлии Свириденко. Украинский парламент проголосовал за ее назначение главой правительства.

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    12 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации
    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В нескольких регионах Донецкой народной республики, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей подразделения российских войск за сутки улучшили положение и нанесли поражение девяти механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ, уничтожив более 1465 военнослужащих противника, сообщило Минобороны России.

    Оперативная сводка Министерства обороны России по состоянию на 12 июля отражает продолжение проведения специальной военной операции, передает Минобороны РФ. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ в районах Степка и Могрицы в Сумской области.

    В Харьковской области, как отмечается, российские войска нанесли удары по личному составу и технике сразу нескольких бригад ВСУ, включая бригады теробороны и нацгвардии, в районах Старицы, Бакшеевки, Белого Колодезя, Водяного, Веселого, Лозовой и Устиновки. Потери противника составили до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, уничтожив свыше 220 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие в районах Малевки, Пески-Радьковских, Красного Лимана и Щурово.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За сутки украинские силы потеряли до 155 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи в районах Торецкого, Рубежного, Анновки, Шевченко, Сергеевки и Ивановки, уничтожив более 355 украинских военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли потери двум десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ и двум бригадам морской пехоты – всего до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Орехова, Юрковки, Малокатериновки и Новоалександровки, уничтожив до 55 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ в 158 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 179 525 беспилотников, 30 128 танков и множество другой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее подразделения группировки «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.

    До этого бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи на данном направлении.

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    13 июля 2026, 09:58 • Новости дня
    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска

    ВС России поразили док для подводных дронов ВСУ и склад ракет в Черноморске

    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара высокоточным оружием по порту Черноморск в Одесской области российские военные поразили несколько инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ, включая плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщило Минобороны.

    В ходе удара поражены объекты портовой инфраструктуры, которую применяли для разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, указало ведомство в Max.

    Также поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением, пункт управления контейнерными перевозками.

    Поражены два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которыми доставляли грузы для ВСУ.

    Под удар попало коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), заключило ведомство.

    Напомним, Минобороны поясняло, что этот удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными БПЛА.

    В воскресенье российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны отмечало, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений.

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    13 июля 2026, 06:58 • Новости дня
    Стали известны подробности увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США

    Гончаренко: НАБУ может предъявить обвинения Стефанишиной

    Стали известны подробности увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США
    @ Andreea Alexandru/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Ольга Стефанишина оставила должность посла Украины в США по личным обстоятельствам, пишут украинские СМИ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить бывшему послу обвинения.

    Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам на прошлой неделе. Украинский лидер Владимир Зеленский удовлетворил его, передает ТАСС.

    Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Стефанишина несколько дней назад уже вернулась в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стефанишина приняла решение завершить карьеру и оставить службу по собственному желанию.

    Зеленский 12 июля отправил в отставку премьера Юлию Свириденко в рамках обновления состава кабинета министров Украины.

    Депутаты Верховной рады заявили, что освободившееся кресло руководителя дипломатического представительства в Соединенных Штатах займет именно Свириденко.

    Стефанишина, ранее занимавшая пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции, приступила к обязанностям посла Украины в США 12 сентября 2025 года.

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    13 июля 2026, 10:48 • Новости дня
    Алиев оценил отношения Азербайджана и России

    Ильхам Алиев заявил о полной нормализации отношений Азербайджана с Россией

    Алиев оценил отношения Азербайджана и России
    @ Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Россия нормализовали отношения, которые, по его словам, развиваются позитивно.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о полной нормализации отношений с Россией, передает РИА «Новости». Выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, он отметил важность двусторонних связей для всего региона.

    «Мы придаем большое значение отношениям с Россией. Мы также видели заявления официальных лиц Российской Федерации, в том числе президента Путина, о том, что отношения между нашими странами развиваются с положительной динамикой», – подчеркнул глава государства.

    Алиев добавил, что контакты на различных уровнях, включая правительственный и министерский, продолжаются. Сотрудничество охватывает традиционные и новые направления, среди которых особое место занимают транспорт, торговля и гуманитарная сфера.

    Кроме того, азербайджанский лидер заявил, что отношения Баку и США находятся на пике. Он напомнил о встречах с Дональдом Трампом и подписании хартии о стратегическом партнерстве. По его словам, Вашингтон снял все ограничения на поставки вооружений Азербайджану, аналогичные решения приняли Британия и страны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года лидеры Украины и Азербайджана обсудили обострение отношений между Москвой и Баку.

    Позже Кремль подчеркнул стремление сохранить союзническое партнерство с республикой.

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    12 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Эксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги

    Политолог Корнилов: Отставка премьера Свириденко не изменит политику Украины

    Эксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Никто из кандидатов на пост украинского премьера не имеет на Западе существенного авторитета и влияния. Это позволяет прогнозировать отсутствие каких-либо значимых изменений во внешней политике страны даже после реформ, объявленных Киевом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил о новой политической стратегии Украины.

    «Юлия Свириденко являлась, образно говоря, «болванчиком» в украинском политическом поле. По некоторым данным, несколько лет назад Андрей Ермак брал ее на различные мероприятия, поскольку ей по должности полагался отдельный самолет, а ему – нет», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «В целом работа Свириденко на встречах заключалась в том, чтобы мило улыбаться и молчать», – продолжил спикер. Он не видит связи между отставкой премьера и новой политической стратегией, объявленной Владимиром Зеленским.

    В целом эксперт прогнозирует отсутствие смены характера украинской внешней политики. «Вся «стратегия» Киева сводится исключительно к тому, что попрошайничать у Запада. Это задача каждого министра, отправляющегося за границу – привезти соглашение хотя бы на миллион долларов. А если визит планируется в одну из стран Прибалтики – то речь идет о сотнях тысяч», – отметил политолог.

    Собеседник напомнил, что претенденты на пост главы правительства не объявлены, а неофициально называются министр обороны Михаил Федоров, глава правления НАО «Нафтогаз» Сергей Корецкий и экс-премьер Денис Шмыгаль.

    «В обойме Зеленского нет человека, который был бы сколь-нибудь влиятелен или известен на Западе. Тот же Корецкий возглавлял процессы латания украинского нефтегазового комплекса после российских ударов в рамках СВО. Я бы не назвал его каким-то особенным стратегом или менеджером», – резюмировал Корнилов.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку главу правительства Юлию Свириденко. «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил он, добавив, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

    Зеленский объявил о «новой политической стратегии» Украины. Также, по его словам, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Киеве началась борьба за власть на фоне перехода России к «системным ударам по центрам принятия решений в Киеве».

    Комментарии (10)
    13 июля 2026, 05:45 • Новости дня
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская часть России примет на себя основной удар нового экстремального потепления из-за столкновения горячих атмосферных потоков, заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

    «После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением», – пояснил Фаццини РИА «Новости».

    Он отметил, что европейская часть территории России, по всей видимости, ощутит последствия этой волны сильнее всего.

    Ученый пояснил, что траектория движения горячего воздуха изменилась. Если раньше поток шел от Алжира к Скандинавии, то сейчас он направится из Магриба в северо-восточную Европу.

    Над российской территорией столкнутся антициклон из Африки и теплая волна со стороны Персидской пустыни.

    Помимо западных регионов России, от экстремальных температур серьезно пострадают скандинавские страны, Прибалтика и Польша, резюмировал итальянский эксперт.

    В июне экстремальная жара привела к огромному количеству смертей в Европе. Периоды засухи за последние годы поставили на грань нищеты миллионы европейцев.

    В мае синоптики объявляли оранжевый уровень погодной опасности в Центральной России из-за высоких температур.

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    13 июля 2026, 08:01 • Новости дня
    ВС России поразили порт Черноморска

    ВС России нанесли ночной удар по портовой инфраструктуре Черноморска

    ВС России поразили порт Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по портовой инфраструктуре Черноморска в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в том числе ударными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    Порт использовался для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны уточнило, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений на побережье Черного моря.

    Днем ранее армия России нанесла удары по резервуарам с топливом в портах Южный и Измаил.

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    13 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    При атаке беспилотников в Подмосковье погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили масштабный налет на Московскую область, передает канал губернатора Андрея Воробьева на платформе Mах. Над территорией региона удалось сбить и подавить 81 аппарат. «В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения... Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил глава региона.

    Из-за падения обломков вспыхнул пожар в пяти частных жилых домах. Беспилотники были уничтожены над множеством населенных пунктов, включая Одинцово, Подольск, Домодедово и Коломну. В Солнечногорске повреждения получил многоквартирный дом, там ранены два человека. Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино, где пострадали два частных домовладения. В Можайске повреждены карниз и остекление многоквартирного здания, однако обошлось без жертв. На местах происшествий продолжают работу оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня при падении беспилотника в подмосковном Егорьевске погиб шестимесячный ребенок.

    В середине прошлого месяца в результате массированного налета дронов на регион пострадали семнадцать человек.

    За несколько дней до этого системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области 86 аппаратов.

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