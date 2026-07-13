В США бывшие штабы Ку-клукс-клана превратили в центры искусств

Бывшие места работорговли в США переоборудовали в мемориалы

Tекст: Мария Иванова

Американские сообщества переосмысливают подход к историческим объектам, связанным с расизмом, предпочитая их реконструкцию сносу, пишет Axios.

В штате Техас бывшее здание Ку-клукс-клана переделывают в центр искусств, названный в честь темнокожей жертвы линчевания. Подобные инициативы реализуются по всей стране: в Южной Каролине бывший музей клана стал образовательным центром, а в Вирджинии блок для аукционов рабов перенесли в музей.

Тенденция развивается на фоне инициатив администрации президента США, направленных на удаление противоречивого исторического контента из федеральных учреждений. В ответ на это местные организации стремятся сохранить полную картину прошлого. Исполнительный директор центра Эмметта Тилла Патрик Уимс подчеркнул важность признания тяжелых страниц прошлого.

«Мы должны мириться с худшими проявлениями нашей человечности», – заявил Уимс. Он добавил, что активисты не позволят стереть эту историю и дать виновным уйти от ответственности. При этом сохранение таких объектов вызывает споры, поскольку некоторые воспринимают это как поддержку идей превосходства белой расы.

Особым случаем остается парк Стоун-Маунтин в Джорджии, где находится крупнейший барельеф Конфедерации. Местные законы защищают памятник, однако активисты требуют добавить экспозиции о рабстве и связях с Ку-клукс-кланом, что вызывает судебные иски со стороны защитников наследия Конфедерации. Эксперты отмечают, что трансформация знаковых мест позволяет создать новые гражданские символы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Филадельфии подали иск из-за демонтажа экспозиции о рабстве. Позже американский суд постановил восстановить эту выставку на месте бывшего дома Джорджа Вашингтона.

До этого президент США обвинил Смитсоновский институт в чрезмерном акценте на негативных страницах истории.