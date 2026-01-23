NBC сообщила о подаче Филадельфией иска из-за экспозиции о рабстве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Филадельфии подали в суд на министерство внутренних дел США и Службу национальных парков после демонтажа экспозиции о рабстве на территории исторического комплекса «Дом президента», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

В иске отмечается, что город обратился в суд из-за того, что демонтаж экспозиций был проведен без предварительного уведомления.

По данным телеканала, ведомство демонтировало художественные и информационные панели, посвящённые рабству, якобы в соответствии с исполнительным указом №14253, подписанным Дональдом Трампом в марте. Этот указ обязывает федеральные структуры пересмотреть исторические и образовательные материалы в общественных местах.

Городские власти утверждают, что узнали о демонтаже экспозиции лишь в день подачи иска. .

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил недовольство по поводу акцента Смитсоновского института на рабстве в американской истории. Он предписал музеям отказаться от «неподобающей идеологии».