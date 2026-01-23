Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
NBC сообщила о подаче Филадельфией иска из-за экспозиции о рабстве
Власти Филадельфии подали иск против министерства внутренних дел США и Службы национальных парков из-за демонтажа экспозиции о рабстве на территории исторического комплекса «Дом президента», демонтаж, как утверждается в иске, был проведен во исполнение указа президента США Дональда Трампа, сообщает NBC News.
Власти Филадельфии подали в суд на министерство внутренних дел США и Службу национальных парков после демонтажа экспозиции о рабстве на территории исторического комплекса «Дом президента», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.
В иске отмечается, что город обратился в суд из-за того, что демонтаж экспозиций был проведен без предварительного уведомления.
По данным телеканала, ведомство демонтировало художественные и информационные панели, посвящённые рабству, якобы в соответствии с исполнительным указом №14253, подписанным Дональдом Трампом в марте. Этот указ обязывает федеральные структуры пересмотреть исторические и образовательные материалы в общественных местах.
Городские власти утверждают, что узнали о демонтаже экспозиции лишь в день подачи иска. .
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил недовольство по поводу акцента Смитсоновского института на рабстве в американской истории. Он предписал музеям отказаться от «неподобающей идеологии».