Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
Президент США предписал музеям отказаться от «неподобающей идеологии»
Президент США обязал Смитсоновский институт убрать из выставок «неподобающую идеологию»
Президент США подписал указ, предписывающий Смитсоновскому институту убрать из выставок и программ все, что содержит отсылки к «неподобающей идеологии», включая проекты, ориентированные на расовое разделение и критику западных ценностей.
Президент США подписал указ, предписывающий Смитсоновскому институту, крупнейшему мировому комплексу музеев и научных центров, убрать из своих программ все, что связано с «неподобающей идеологией». В документе отмечается, что институт, который ранее считался символом американского культурного мастерства, попал под влияние идеологии, делящей общество по расовому признаку, передает ТАСС.
В указе приводится пример выставки «Формы власти: истории о расе и скульптуры в американском искусстве», представленной в одном из музеев института. Выставка, по мнению властей США, подчеркивает, как раса использовалась для установления систем власти и привилегий, что «не соответствует общим американским ценностям».
Согласно указу, Смитсоновскому институту запрещено тратить государственные средства на экспозиции, которые разделяют американцев по расовому признаку или продвигают программы, несовместимые с федеральным законодательством. Особое внимание уделено Смитсоновскому музею истории американских женщин, который должен использовать финансирование для прославления достижений женщин, избегая признания мужчин женщинами.
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