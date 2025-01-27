США сэкономили 145 млн долларов на отказе от инклюзивности

США отказались от инклюзивности и сэкономили в министерствах 145 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Новое американское ведомство по повышению эффективности правительства США заявило, что сэкономило 145 млн долларов за счет отмены 16 контрактов, связанных с политикой инклюзивности. Ведомства труда, транспорта, сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и финансов активно участвовали в аннулировании этих контрактов, обеспечив значительную экономию для федерального бюджета, сообщает ТАСС.

Илон Маск, назначенный Трампом руководителем ведомства, подчеркнул, что новая структура будет оказывать советы и рекомендации Белому дому, при этом не являясь полноценным министерством. По данным NBC News, в первые 80 часов работы ведомство уже аннулировало контракты на сумму около 420 млн долларов, сосредоточив внимание на проектах, связанных с инклюзивностью.

Всего ведомство планирует сократить государственные расходы на сумму в 2 трлн долларов. Маск утверждает, что такие меры позволят оптимизировать использование ресурсов и сосредоточить внимание на более приоритетных направлениях развития страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет объявил о прекращении применения политики инклюзивности в Минобороны, заявив, что те, кто не соблюдает новые правила, больше не будут работать в ведомстве.

Государственный департамент США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах, а также на оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол».

Федеральные служащие США получили указание сообщать о коллегах, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности DEI, в связи с изменениями, введенными администрацией президента Дональда Трампа.