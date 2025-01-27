Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
Глава Минобороны США заявил об отказе от политики инклюзивности
Министр обороны США Хегсет объявил об отмене политики инклюзивности в Пентагоне
Министр обороны США Пит Хегсет объявил о прекращении применения политики инклюзивности в Министерстве обороны, заявив, что те, кто не соблюдает новые правила, больше не будут работать в ведомстве.
Новый министр обороны США Пит Хегсет в своем микроблоге заявил об отмене в Пентагоне так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) . Он опубликовал записку, в которой говорится, что министерство больше не придерживается принципов DEI.
«Министерство обороны не равно DEI. Без исключений, смены названий или отсрочек. Те, кто этого не выполняет, больше здесь не работают», – написал Хегсет.
По словам Хегсета, его решение направлено на улучшение эффективности работы министерства и сосредоточение на ключевых задачах национальной безопасности. Ожидается, что изменения затронут внутренние процедуры и политику кадров в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Еще до его вступления в должность сообщалось, что Трамп планировал закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и установить законодательное определение биологического пола.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что легитимные международные инстанции должны заняться расследованием продвижения антигуманной доктрины инклюзивности.