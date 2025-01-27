Глава Минобороны США заявил об отказе от политики инклюзивности

Министр обороны США Хегсет объявил об отмене политики инклюзивности в Пентагоне

Tекст: Денис Тельманов

Новый министр обороны США Пит Хегсет в своем микроблоге заявил об отмене в Пентагоне так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) . Он опубликовал записку, в которой говорится, что министерство больше не придерживается принципов DEI.



«Министерство обороны не равно DEI. Без исключений, смены названий или отсрочек. Те, кто этого не выполняет, больше здесь не работают», – написал Хегсет.

По словам Хегсета, его решение направлено на улучшение эффективности работы министерства и сосредоточение на ключевых задачах национальной безопасности. Ожидается, что изменения затронут внутренние процедуры и политику кадров в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Еще до его вступления в должность сообщалось, что Трамп планировал закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и установить законодательное определение биологического пола.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что легитимные международные инстанции должны заняться расследованием продвижения антигуманной доктрины инклюзивности.



